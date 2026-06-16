【(一社)国際ホリスティックセラピー協会（IHTA）】 股関節から身体の連動を最適化する「整体技術×テーピング」セミナーを7/7(火)横浜にて開催

株式会社ファクトリージャパングループ

一般社団法人 国際ホリスティックセラピー協会※（事務局：東京都千代田区、代表理事：太田 敦士、以下 IHTA）は、2026年7月7日(火) 横浜トレーニングセンター（FJG）にて、『股関節から始まる「身体の連鎖」を最適化する！ 「筋膜＆ジョイントリリース×ロデムテーピング」トータルアプローチメソッド』セミナーを開催いたします。

IHTA 股関節から始まる「身体の連鎖」を最適化する！ 「筋膜＆ジョイントリリース×ロデムテーピング」トータルアプローチメソッド

IHTAは、ホリスティック医学の普及とセラピー業界の発展を通して、皆さまの健康増進に貢献することを目的として設立され、これまでに多数、『カラダ』と『ココロ』の健康について“正しい知識″を広げる活動を行っております。

本セミナーでは、多くの著名人の施術を手掛けるカリスマカイロプラクター・秋山融氏と、独自のテーピングを開発した整体師 鈴木一泰氏の2名が登壇。理論から実践までを3時間で深く学べる、施術家やトレーナー必見の内容となっています。

■背景と目的

なぜ「股関節」と「テーピング」なのか？

股関節の柔軟性は、全身のバランスを左右する重要な要素です。股関節の動きが制限されると、腰や膝がそれを補おうとする「代償動作」が発生し、全身への負担やパフォーマンス低下を招く要因の一つになります。

この連鎖をポジティブにするため、「股関節から全身をアプローチする整体技術」と、その状態の動作をガイドする「テーピング技術」を組み合わせた、即実践可能なトータルアプローチメゾットを伝授します。

■ プログラム内容

【理論】股関節の動作解説

「なぜ股関節の硬さ」が全身に影響するのか、そのメカニズムと身体の繋がりを解き明かします。

【実践】筋膜アプローチ

筋肉を強く押すのではなく、組織を包み込む「膜（ファシア）」に滑らかな滑走性を促し、可動域を広げます。

【実践】関節アプローチ

関節の特性を活かしたアライメント調整法。緊張を和らげ、スムーズな連動を導き出します。

【実践】ロデムテーピング

「固定」ではなく「動きのガイド」として活用する独自のテーピング法を学び、理想の動きをサポートします。

■ 講師プロフィール

◆ 秋山 融（あきやま とおる）

一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会 最高技術顧問

柔道整復師 / 桐ヶ丘整骨院 総院長 / ストリンテックステーピング発案者

カイロプラクターとして30年間、多くの経験を積み、独自の理論「A.P.バランス（R）」を提唱。現在でも施術にあたりながら、政治家やスポーツ選手、芸能人なども紹介で後を絶たないカリスマ施術家。

秋山 融

◆ 鈴木 一泰（すずき かずやす）

株式会社SUW 代表取締役 / 整体師 / 1級建築士

ウェルネス・プロデューサー

1級建築士としての「設計の知見」を活かし、2012年に独創的なフォルムの「コブラクションテープ」を考案・開発。シリーズ累計300万枚を突破するヒットを記録。現在は建築・デザイン・身体理論を融合させた独自のウェルネススタイルを追求。

■開催概要

鈴木 一泰[表: https://prtimes.jp/data/corp/21263/table/202_1_63b60572b1c654056a5955d7b971df7b.jpg?v=202606161151 ]

◆コラボレーション（事業会社様）企業 / IHTA認定インストラクター・講師 募集中

IHTAでは、事業会社との協業・コラボレーション企業を募集しています。

またセミナーや講義を実施していただけるIHTA認定インストラクター・講師も募集しています。

ご興味を持っていただけましたら、お気軽に、下記お問い合わせフォームからご連絡ください。

お問い合わせフォーム https://ihta.or.jp/inquiry

◆「一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会（IHTA）」とは

一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会（IHTA）

一般社団法人 国際ホリスティックセラピー協会（以下、IHTA）は、ホリスティック医学の普及とセラピー業界の発展を通して、人々が積極的・自律的に病気や怪我を防ぐ社会づくりを目指して健康増進に貢献することを目的としています。私たちはこの目的のため、主に次の４つの業務を行っております。

1. 整体やヨガ等の一定の技能をマスターした方への資格認定

2. ホリスティック医学に関する知識やセラピーの最新の技術普及 3. 独立・起業サポート

4. チャイルドボディセラピスト（ベビーマッサージ）普及活動

https://ihta.or.jp/ (https://ihta.or.jp/)

※IHTAは、株式会社ファクトリージャパングループのグループ会社

＜会社概要＞

法人名 ：一般社団法人 国際ホリスティックセラピー協会

代表理事 ：太田 敦士

事務局所在地 ：東京都千代田区神田須田町１丁目９ ５F

公式サイトURL：https://ihta.or.jp/