電通デジタル、美容商材に関するマーケティングの分断を解消するクリエイティブ研究チーム「BEAUTY ONE」始動

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、美容商材のマーケティングにおいて、一貫した顧客体験の設計を支援する美容領域に特化した社内横断クリエイティブ研究チーム「BEAUTY ONE（ビューティーワン）」を、本日より始動します。

美容商材に関する豊富な実績と知見を持つクリエイティブディレクター、アートディレクター、コピーライター、ストラテジックプランナーらが、日常的にトレンド調査・事例研究を行いながら蓄積した知見をもとに、クライアントの課題に応じた相談・ディスカッション・勉強会などを通じて、ブランド価値と事業成果を両立するマーケティングを支援します。

昨今、AIチャットやソーシャルメディアをはじめとしたメディアの台頭により、生活者が情報に接する機会が多様化しています。そうした中、美容業界のデジタルマーケティングにおいては、ブランドへの信頼を段階的に構築する購買行動「ジャーニー型」と、ソーシャルメディアなどの情報に触れて即時に購入を決定する購買行動「パルス型」が複雑に混在しています。両方の消費行動に対応する必要がある一方で、ブランド広告・獲得広告・ソーシャルメディアの各施策を別々のチームが担当するケースが多く、組織構造が原因で施策間の一貫性が損なわれやすくなっています。

このような組織分断は、生活者が接点ごとに異なるブランド体験やメッセージを受ける要因となり、ブランドの世界観と実際のコミュニケーションとのミスマッチを引き起こします。その結果、CPA（顧客獲得単価）の悪化やLTV（顧客生涯価値）の低下を招くだけでなく、ブランドそのものへの信頼を低下させる可能性もあり、戦略・広告・ソーシャルメディアを一貫した視点で統合的に設計・運用できる体制が不可欠です。

こうした領域間の分断を解消すべく発足した「BEAUTY ONE」は、当社内の戦略、クリエイティブ、ソーシャルメディアの各専門領域のメンバーで構成される美容領域専門のクリエイティブ研究チームです。これまで数多くの美容商材のマーケティング支援を行ってきた専門家の知見に加え、当社独自のAIツール群を各工程で活用※1し、AIペルソナとの対話による深い顧客理解や、AIによる高品質なクリエイティブ生成を通じ、ブランドの一貫性を担保しながら事業成長におけるスピードとクオリティの最大化を図ります。

＜本チームの特長＞

１.トレンド研究の継続的な蓄積と発信

「BEAUTY ONE」では、戦略・クリエイティブ・ソーシャルメディアの3つの視点から美容マーケティングに関するトレンド調査と事例研究を継続的に実施し、その成果をレポート「BEAUTY ONE BOOK」として体系的に蓄積します。具体的には、消費トレンドやカスタマージャーニーの分析（戦略視点）、反応の高いクリエイティブ表現の知見（広告視点）、ファン化成功事例や注目ハッシュタグの動向（ソーシャルメディア視点）など、美容マーケティングの「今」と「これから」を多角的に集約し、これらの知見は、クライアント向けのトレンド情報提供や勉強会を通じて、広く活用していく方針です。

２.薬機法対応におけるAI活用と専門家連携

美容商材のコミュニケーション施策において不可欠な薬機法への対応を、AIと専門家の知見を用いて実施します※2。AI薬事チェックシステムによる迅速なレギュレーション確認と広告領域の薬事に精通した専門家チームによるキャッチコピーやビジュアルの精査を組み合わせることで、確認の負荷を大幅に軽減。法規制を遵守しながら、ブランドの魅力を最大化するクリエイティブ表現への挑戦を可能にします。またこれにより、クリエイティブ担当者が本来注力すべき戦略立案や企画・表現の追求ができる環境を実現します。

今後も電通デジタルは、「BEAUTY ONE」の活動を通じ、国内外の美容商材を取り扱う企業のマーケティングにおけるブランド価値向上と事業成果創出の両立を支援してまいります。

■電通デジタルオウンドメディア「KNOWLEDGE CHARGE」関連記事

美容業界の構造課題に、研究チームが挑む。電通デジタル「BEAUTY ONE」発足の全貌

https://www.dentsudigital.co.jp/knowledge-charge/articles/2026-0616-beauty-one

※1：AIについては、判断を補助・効率化するために活用し、最終的には担当者による判断を行います。

※2：薬機法をはじめとする関連法規に関する当社の見解は一般的な法的意見にとどまり、最終的な表現に関する法的判断はクライアントにご決定いただきます。

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。