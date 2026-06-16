累計1,220万部突破！ 「怪談レストラン」シリーズ30周年を記念し、人気の5作の新装版を刊行

人気の5作が暗闇で光るカバーで登場！ 怪談レストラン［改訂新版］

株式会社 童心社怪談レストラン［改訂新版］左から『改訂新版 幽霊屋敷レストラン』『改訂新版 化け猫レストラン』『改訂新版 殺人レストラン』『改訂新版 ゾンビのレストラン』『改訂新版 真夜中の学校レストラン』

1996年に刊行がスタートした「怪談レストラン」シリーズ。学校図書館など子どもたちの間で評判となり、2007年までに全50巻を刊行しました。

その後2009年から2010年にかけ、TVアニメ化、映画化とさらに人気は広がりました。

シリーズ刊行30周年となる今年、シリーズより人気の5作を新装カバーで刊行します。

暗闇で光る蓄光カバーが、「怪談レストラン」のゾクッとする怖さをさらに魅力的に演出します。

暗闇で光る蓄光カバー

「読み解いてみたい怖さがある」ホラー作家・背筋さんのインタビューを公開

『近畿地方のある場所について』『穢れた聖地巡礼について』（いずれもKADOKAWA）『口に関するアンケート』（ポプラ社）などで今話題のホラー作家、背筋（せすじ）さん。

実は背筋さんにとって「怪談レストラン」は子どものころからの愛読書だといいます。

今回、背筋さんの「怪談レストラン」との出会いや、今思うシリーズの魅力、そして物語の書き手としての思いなど、じっくりお話をうかがいました。

インタビュー動画サムネイル ホラー作家・背筋さん

童心社YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=JKj1YFsqZX4

お話しいただいたテーマ（一部）：

●「怪談レストラン」との出会い

刊行当初、書店で出会い「おもしろそう」と手にした背筋さん。

以来新刊が出るたびに購入し、ついに全50巻をそろえたそうです。

●「怖い」を読み解く

背筋さんは、「怖さと探求心は紙一重」だとお話しくださいました。

「このゾクゾクする感じはなんだろう？」「おばけはいるのだろうか？」そんな疑問を胸に読み進めていったそうです。

●今思う「怪談レストラン」シリーズの魅力

テーマごとにまとめられているものの、外国の民話があったり、戦時中のお話があったり、ギミックの効いた構成があったり、と「ジャンルレス」に語られているのがシリーズの魅力、という背筋さん。

書き手の真摯な姿勢や子どもたちへのやさしさが伝わってくるとお話しくださいました。

「怪談レストラン」に子どもたちが夢中になるひみつ

１.古今東西の民話をベースにしたお話

「怪談レストラン」シリーズは、古今東西の民話をベースにした怪談オムニバスです。読者の子どもたちは、さまざまな国の風俗や文化的背景にお話の中で自然とふれることができます。「戦争」や「いじめの問題」など、今だからこそ子どもたちに伝えたい、ともに考えたいテーマが、怪談という切り口の中でさりげなくえがかれます。各巻の解説は、民話の研究者でもある編集委員が民俗学的な視点から描いています。

２.読者の心をつかむ「絵」

「怪談レストラン」シリーズの絵は、たかいよしかずさん、かとうくみこさんの2人のイラストレーターによるものです。それぞれの持ち味をいかし、各巻の絵を手がけてきました。絵とともにところどころにギャグやツッコミを加えて「ちょうどいい怖さ」にすることで、はじめて怪談にふれる子どもたちも安心して読むことができるのです。

『改訂新版 幽霊屋敷レストラン』本文より

３.読書が苦手な子にこそ！

子どもたちからの感想で目立つのは、「怪談レストランを読んで、本が好きになったよ！」というもの。一話が5～10分で読めるので、朝の読書の時間でも少しずつ読み進めることができる構成になっています。

書誌情報

『改訂新版 幽霊屋敷レストラン』の目次 レストランさながら、「メニュー」になっています。読んでいるだけでゾクゾク、ワクワク！

発売日：2026年6月17日

改訂新版 幽霊屋敷レストラン

改訂新版 幽霊屋敷レストラン

責任編集：松谷みよ子

編：怪談レストラン編集委員会

絵：たかいよしかず

ISBN978-4-494-02413-1

サイズ：17.3×12.3cm

頁数：144頁

定価：1,100円（本体1,000円＋税10％）

テープレコーダーを持って幽霊屋敷に入ったら、幽霊の声が入ってた！ 13編の怖い話を収録。

改訂新版 化け猫レストラン

改訂新版 化け猫レストラン

責任編集：松谷みよ子

編：怪談レストラン編集委員会

絵：かとうくみこ

ISBN：978-4-494-02414-8

サイズ：17.3×12.3cm

頁数：144頁

定価：1,100円（本体1,000円＋税10％）

生体解剖をしていたとうわさのある病院が、レストランになった！ 猫にまつわる14編の怖い話を収録。

改訂新版 殺人レストラン

改訂新版 殺人レストラン

責任編集：松谷みよ子

編：怪談レストラン編集委員会

絵：たかいよしかず

ISBN：978-4-494-02415-5

サイズ：17.3×12.3cm

頁数：144頁

定価：1,100円（本体1,000円＋税10％）

レストランのおみやげにもらったテレビゲームをしてみたら、とんでもないことに！ 今なお話題の「リプレイ」はじめ15編を収録。

改訂新版 ゾンビのレストラン

改訂新版 ゾンビのレストラン

責任編集：松谷みよ子

編：怪談レストラン編集委員会

絵：かとうくみこ

ISBN：978-4-494-02417-9

サイズ：17.3×12.3cm

頁数：144頁

定価：1,100円（本体1,000円＋税10％）

吸血鬼の話、死人が飯を食う話など、死者たちがよみがえる、こわーい話を召し上がってください。

改訂新版 真夜中の学校レストラン

改訂新版 真夜中の学校レストラン

責任編集：松谷みよ子

編：怪談レストラン編集委員会

絵：たかいよしかず

ISBN：978-4-494-02416-2

サイズ：17.3×12.3cm

頁数：144頁

定価：1,100円（本体1,000円＋税10％）

真夜中に迷いこんだ学校は、こわーいメニューがいっぱいのレストランだったのです！