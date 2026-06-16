ONE-VALUE、日系企業向けにベトナム国営企業買収支援サービスの強化を決定

ONE-VALUE株式会社

ONE-VALUE株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：フィ ホア、以下「ONE-VALUE」）は、日系企業によるベトナム市場参入・事業拡大を支援するM&Aアドバイザリーサービスにおいて、ベトナム国営企業への出資・買収支援サービスを強化することを決定しました。

ベトナムでは、国営企業がエネルギー、通信、金融、インフラ、資源、不動産などの基幹産業において重要な役割を担っています。一方で、近年は国有資本の再構成、非中核分野からの撤退、SCIC（国家資本投資会社）等を通じた資本売却の動きが進み、日系企業にとって国営企業への出資、買収、合弁、戦略的提携を通じた市場参入機会が広がりつつあります。

ONE-VALUEは、これまで培ってきたベトナムM&A支援、企業調査、現地ネットワーク、政府・企業とのリレーションを活用し、日系企業によるベトナム国営企業への出資・買収検討を、初期調査から案件探索、デューデリジェンス、入札・交渉、クロージング、PMIまで一気通貫で支援してまいります。

サービス強化の背景

ベトナム経済において、国営企業は依然として大きな影響力を持っています。ベトナムの主要企業ランキングでは、エネルギー、石油、通信、金融、鉱業などの分野において国営企業が上位に多数含まれており、国家の基幹産業を支える中核的な存在となっています。

国営企業は、単なる大企業ではありません。港湾、空港、電力網、鉄道、鉱山、林地、市内中心部の不動産など、民間企業が資金力だけでは取得しにくい戦略的資産を保有しています。また、公共プロジェクト、政府関連案件、特定分野の事業ライセンス、既存顧客ネットワークを持つことも多く、日系企業がベトナムで事業基盤を構築するうえで重要なパートナー候補となります。

一方で、国営企業への出資・買収には、通常の民間企業M&Aとは異なる難しさがあります。SCIC等による資本売却、入札手続き、国家鑑定価格、最低落札価格、外資規制、許認可、国有資本比率、経営権の取得可能性、現地関係者との調整など、検討すべき論点が多岐にわたります。

特に、公開情報だけでは国営企業の実態、保有資産の価値、経営状況、入札参加条件、競合投資家の動向、行政上の実務運用を十分に把握することは困難です。そのため、日系企業がベトナム国営企業への出資・買収を成功させるには、現地事情に精通した専門家による調査、案件探索、スキーム設計、交渉支援が不可欠です。

こうした背景を踏まえ、ONE-VALUEは、日系企業向けにベトナム国営企業買収支援サービスを重点領域として強化します。

ベトナム国営企業が持つ3つの強み

ベトナム国営企業は、日系企業にとって単なる買収対象ではなく、ベトナム市場での競争優位を確保するための重要な参入ルートとなり得ます。

第一に、戦略的資産の保有です。国営企業は、港湾、鉄道、空港、電力網、鉱山、森林資源、都市中心部の不動産など、民間企業では取得が難しい資産を保有している場合があります。こうした資産は、事業展開、物流、製造、エネルギー、都市開発、不動産開発において大きな価値を持ちます。

第二に、国営企業ならではのライセンスや事業許認可です。ベトナムでは、一部の分野において国営企業が重要な事業運営主体となっています。空港、鉄道、送電網、石油・ガス、タバコなど、外資企業や民間企業が単独で参入しにくい領域では、国営企業との協力、出資、合弁、買収が有効な参入手段となる場合があります。

第三に、公共・政府関連プロジェクトや顧客ネットワークです。国営企業は、省庁、地方自治体、公共機関、他の国営企業との関係を持ち、公共プロジェクトや政府関連案件に関与するケースがあります。日系企業にとっては、国営企業との資本提携や業務提携を通じて、通常ではアクセスが難しい事業機会に参入できる可能性があります。

国有資本再編が生むM&A・出資機会

ベトナムでは、国有経済の役割を再定義し、国有資本を重要戦略分野へ集中させる政策方針が示されています。これにより、国営企業は「民間が担えない、または担う能力のない分野」に重点化され、非中核分野や競争分野では、国有資本の撤退、持分縮小、SCIC等を通じた資本売却が進む可能性があります。この動きは、日系企業にとって、ベトナム国営企業への出資、買収、合弁、事業承継、戦略的提携の機会拡大を意味します。

特に、交通・物流、電力・エネルギー、水・環境インフラ、通信、医療、教育、不動産、製造業、食品加工、物流・倉庫などの分野では、国有企業が保有する資産や事業基盤を活用することで、日系企業がベトナム市場で短期間に事業基盤を構築できる可能性があります。

一方で、国有資本の売却案件は、必ずしも一般的なM&A案件のように自由交渉で進むとは限りません。入札、公告、保証金、最低価格、投資家資格、支払い期限、株式譲渡手続きなど、制度上の手続きが厳格に定められている場合があります。

そのため、投資機会を正しく評価し、実行可能なスキームを設計するには、ベトナムの制度、商習慣、行政実務、国営企業の意思決定構造を理解したうえで、案件ごとに慎重な検討を行う必要があります。

ベトナム国営企業買収における主な課題

ベトナム国営企業への出資・買収では、通常の民間企業M&Aとは異なる実務上の課題があります。

まず、情報の非対称性です。公開資料だけでは、国営企業が保有する資産の実態、土地利用権、許認可、既存契約、財務状況、経営課題、人材・組織体制、将来の再編方針を十分に把握できない場合があります。

次に、価格評価の難しさです。国有資本の売却では、国家の鑑定基準に基づいて最低価格が設定される場合があります。そのため、市場環境、事業リスク、デューデリジェンスの結果が価格に十分反映されないケースもあります。競合投資家との入札により、落札価格が想定以上に高騰するリスクもあります。

さらに、経営権取得の可否も重要です。国有資本比率、売却株式数、外資規制、既存株主構成によっては、出資しても十分な経営関与ができない可能性があります。投資目的が財務投資なのか、事業シナジーの創出なのか、経営権取得なのかを明確にしたうえで、適切なスキームを設計する必要があります。

加えて、クロージング後のPMIも大きな論点です。国営企業は、長年の組織文化、意思決定プロセス、行政との関係、従業員構成、労務慣行を持つため、買収後の統合には慎重な対応が求められます。

ONE-VALUEの今後の取り組み

ONE-VALUEは、日系企業によるベトナム国営企業への出資・買収を、以下の領域で支援します。

ONE-VALUEの強み

- 初期調査・市場調査：対象業界の市場規模、成長性、競争環境、政策動向、外資規制、国営企業の位置づけを調査します。公開情報だけでなく、現地ヒアリングや専門家ネットワークを活用し、実態に基づいた市場理解を支援します- 国営企業・売却案件の探索：SCIC等による資本売却案件、国有資本を有する企業、資本提携候補、合弁候補、事業承継候補を探索します。日系企業の事業戦略、投資目的、シナジー仮説に応じて、ロングリスト・ショートリストを作成します。- 企業調査・プレDD：対象企業の財務、事業、保有資産、許認可、株主構成、経営状況、ガバナンス、コンプライアンス、土地利用権、労務・人事リスクを確認します。公開情報では把握しにくい経営実態や現地評価についても、可能な範囲で調査します。- 出資・買収スキームの設計：外資規制、国有資本比率、入札条件、経営権取得可能性、合弁スキーム、段階的出資、業務提携、資本提携など、案件ごとに実行可能性のあるスキームを検討します。- 入札・交渉支援：SCIC等を通じた入札案件では、公告内容の確認、参加条件の整理、入札価格戦略、必要書類の準備、スケジュール管理、現地関係者との調整を支援します。個別交渉案件では、対象企業、株主、行政関係者とのコミュニケーションをサポートします。- デューデリジェンス・バリュエーション支援：財務DD、ビジネスDD、法務DD、人事・労務DD、ガバナンス調査など、案件の特性に応じたデューデリジェンスを支援します。また、事業計画、シナジー、投資回収シナリオ、上限価格の検討を通じて、投資判断を支援します。- クロージング・PMI支援：契約締結、株式譲渡、許認可、クロージング手続きに加え、買収後のPMI、人事制度統合、ガバナンス体制の構築、現地経営陣との連携、事業計画の実行まで支援します。

ONE-VALUEは、ベトナムに特化したビジネス課題解決型のコンサルティング会社として、市場調査、戦略立案、M&Aアドバイザリー、営業支援、人材支援、PMI支援を一気通貫で提供しています。

当社の強みは、ベトナム市場への深い理解と、現地ネットワークを活用した情報取得力にあります。ベトナムでは、公開情報や統計だけでは事業実態を十分に把握できないケースが多くあります。ONE-VALUEは、現地企業、業界関係者、専門家、政府関係者等へのヒアリングを通じて、実務に即した一次情報を収集し、日系企業の意思決定を支援します。

また、ONE-VALUEは単なるM&A仲介会社ではありません。既に市場に出回っている案件を紹介するだけでなく、日系企業の成長戦略に基づき、調査、仮説構築、案件探索、企業評価、交渉、スキーム設計、PMIまでを一体で支援します。

ベトナム国営企業への出資・買収では、制度、価格、入札、外資規制、行政実務、現地商習慣など複数の論点が絡み合います。ONE-VALUEは、こうした複雑な論点を整理し、日系企業が戦略的かつ実行可能な形でベトナム国営企業との資本提携・買収を検討できるよう支援してまいります。

ベトナム国営企業への出資・買収をご検討中の企業様へ

ベトナム国営企業は、ベトナム経済の基幹産業において重要な役割を担い、戦略的資産、事業ライセンス、公共プロジェクト、顧客ネットワークを有しています。国有資本再編や資本売却の動きが進む中、日系企業にとって、ベトナム国営企業への出資・買収・合弁・戦略的提携は、有力な市場参入手段となり得ます。

一方で、国営企業への投資には、民間企業M&Aとは異なる制度上・実務上の難しさがあります。情報が揃うのを待つだけでは、有望な投資機会を逃す可能性もあります。

ベトナム国営企業への出資、買収、合弁、戦略的提携、SCIC資本売却案件への参加をご検討中の企業様は、ぜひONE-VALUEまでご相談ください。

当社へのお問い合わせはこちら(https://onevalue.jp/document-request/)

お問い合わせ：contact@onevalue.jp

ONE-VALUEについて

創業以来、ベトナムに特化した経営コンサルティングのプロとして、活動しています。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションを御提案し続けます。ベトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。



【経営コンサルティング・M&A事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様の御要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。

【メディア事業】

ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関するメディア運営を行っております。このほか、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

ベトナムビジネス・経済専門メディア⇒https://vietbiz.jp/

【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/

・本件に関するお問い合わせ先

ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

contact@onevalue.jp