【WWDJAPAN最新号】2026-27秋冬メンズリアルトレンド　揺らぎの中で立ち返るそれぞれの“スタンダード”

株式会社INFASパブリケーションズ

“明確な流行は存在しない”と言われて久しいメンズファッション。多様化する趣味嗜好の中でメインストリームと呼べるブームが見えづらくなっていることは確かです。それでも、今も昔から変わらず“時代の空気感”と呼べるものは存在します。ファッションブランドはそれに呼応し、クリエイションで顧客が求めるものを世の中に届けていく。そんな姿と思いを伝えるために作りました。パリやミラノでのコレクションが発信した時代の空気感を、「WWDJAPAN」は“愛着”と読み取りました。日本市場で販売されるリアルトレンドの世界でも、このムードは共有されるのかは注目したいところです。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2477電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2422374/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

これまではAtoZで各ブランドの代表ルックを紹介していましたが、顧客はそれぞれのニーズに合ったジャンルが持つ空気感を知りたいのではと考えました。今回は多彩なジャンルのブランドを「ビームス（BEAMS）」や「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」などの“セレクトショップ”、「ポール・スミス（PAUL SMITH）」や「アバハウス（ABAHOUSE）」が属する“トラッド”、「アディダス オリジナルス（ADIDAS ORIGINALS）」や「ゴールドウイン（GOLDWIN）」に代表される“スポーツ&アウトドア”、その他注目の“アザーリコメンド”の４ジャンルに分けて、それぞれが持つ空気感を読み解きます。これらの4ジャンルは分断され別の空気の中に存在しているのか、それとも同じような時代を共有しているのでしょうか。コラムで、古着業界はどのようなムードを持っているのかにも迫っているので、こちらもぜひご一読を。

特集に続く記事では、LVMHが売却後、新体制でリスタートする「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」に注目します。再建の鍵を握るのはコスメと、日本でもビジネス規模が大きかったが15年に終了したディフュージョンラインの「マーク バイ マーク ジェイコブス（MARC BY MARC JACOBS）」の復活。ブランド価値を再び確立することができるでしょうか。村上要「WWDJAPAN」編集長が体験した、今ファッション業界で話題のスポーツ“ピックルボール”の人気の秘訣もお楽しみに。

※ベルギーがルーツの究極の輝き「エクセルコ ダイヤモンド」が選ばれる理由

ブランドアンバサダー 後藤久美子 カバー付

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CONTENTS

FEATURE

・2026-27年秋冬メンズリアルトレンド 揺らぎの中で立ち返る それぞれの“スタンダード”

FOCUS

・LVMHが売却の「マーク ジェイコブス」が新体制でリスタート コスメに加え、「マーク バイ」復活も視野に

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：「シャネル」、ジェエリー部門に新トップ 「カルティエ」などで活躍したデザイナー、他

・アパレル再成長の条件──顧客起点で再設計するビジネス：VOL.5 価格は、覚悟の表明だ

・中国電脳コマース趣聞：中国で急増する、社長とAI社員だけで作る「一人企業」 その功罪とは？

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：vol.250 化粧品業界に久々の追い風（宮迫光子 ／みずほ証券アナリスト）

・今週のeye：コシノヒロコ展 開会セレモニー 330点の過去最大規模の展覧会 ヒロコ先生のライブドローイングで開幕、他

EDITORS’ LETTER

・リシュモン会長のポートレートの謎（小田島千春 ／副編集長）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：“愛着”はメンズのリアルトレンドになる？（津布久光平 ／編集部記者、本橋涼介 ／ヘッドリポーター）

FASHION&BEAUTY PATROL

・ピックルボール体験記 人気の理由は一体!?

（COVER CREDIT）

PHOTO : TATSUYA YAMANAKA(STANFORD)

STYLIST : KIICHIRO AOKI

HAIR : AMANO

MODEL : ARSENII(HELLO TOKYO) ,MAMADOU(ACTIVA)

ART DIRECTION & DESIGN : SUGURU NAGAHASHI

「WWDJAPAN」について

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

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