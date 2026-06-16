【越谷市限定】6月限定キャンペーン｜買い置きしすぎた収納用品回収キャンペーン｜収納ケース・ラック・ボックスも対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

越谷市は、レイクタウンをはじめ大型商業施設が充実し、収納グッズを買い揃えやすいファミリー層の多いエリアです。そんな越谷市で、「収納のために買ったはずの収納用品が、かえって家に溜まってしまっている」という声を多くいただきます。

使わないまま余った衣装ケース、サイズが合わなかった引き出しケース、古くなってぐらつくカラーボックスやメタルラック、つい重複して買った収納ボックス――「片付けるために買った」収納用品が、押入れやクローゼット、部屋の隅を長期間占有していませんか？

収納用品は、プラスチック・金属・布などが混在し、大きくて何ゴミとして出せばよいか分かりにくいものです。粗大ごみの手続きや分解も手間がかかり、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で在宅時間が増え、衣替えに合わせて収納を見直したくなる時期。「収納用品 処分」「収納ケース 処分」「カラーボックス 処分」「越谷市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、越谷市限定で「買い置きしすぎた収納用品」まとめて回収キャンペーンを実施します。

収納ケース・ラック・ボックスなど、使わなくなった収納用品を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

収納用品そのものを整理し、本当に使うものだけのスッキリした収納を取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

越谷市は、戸建て・マンションともにファミリー世帯が多く、暮らしの中で収納グッズを買い足す機会が多い地域です。一方で、模様替えや家族構成の変化に合わせて買い替えるうちに、使わなくなった収納用品が押入れやクローゼットに溜まりやすいエリアでもあります。

特に

・サイズや色が合わず使わなくなった衣装ケース・引き出しケース

・古くなってぐらつくカラーボックス・メタルラック・スチール棚

・つい重複して買ってしまった収納ボックス・かご・突っ張り棒

は、手放す判断がつきにくく、押入れ・クローゼット・部屋の一角を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、衣替えや室内の片付けが進むタイミング。収納を見直すと、かえって使っていない収納用品が出てくることも少なくありません。余った収納用品をまとめて手放し、すっきり整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：買い置きしすぎた収納用品まとめて回収キャンペーン（越谷市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・衣装ケース・引き出しケース・押入れ収納など衣類収納ケース

・カラーボックス・メタルラック・オープンラック・スチール棚

・収納ボックス・布製ボックス・バスケット・収納スツール

・突っ張り棒・突っ張り棚・ワイヤーネット・すきま収納ワゴン

・ハンガーラック・衣類カバー・小分けケース・収納用品の空き箱

備考（合言葉）：事前見積もり時に越谷市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（越谷市全域）

対応地域例

越谷・南越谷・新越谷・蒲生・レイクタウン・せんげん台・大袋・北越谷・大沢・東越谷など越谷市内全域

弥十郎・大林・赤山町・袋山・瓦曽根・登戸町・平方・花田・谷中町・千間台・恩間・大道・増林・大杉など

※上記以外も越谷市全域で対応可能です。越谷市で「不用品回収」「収納用品 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

収納用品の片付けでよくあるお悩み

・収納のために買ったケースやラックが、使わないまま余っている

・サイズや色が合わず、使えない収納ケースが押入れに眠っている

・同じような収納ボックスを重複して買ってしまった

・カラーボックスやメタルラックが古くなり、ぐらついて使えない

・突っ張り棒やワイヤーネットなど細かい収納グッズが大量にある

・収納用品はプラ・金属・布が混在していて何ゴミか分からない

・衣替えや模様替えで収納を見直したら、使わない収納用品が出てきた

・収納用品と他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

収納用品でよく出る不用品例

衣類収納ケース・引き出し

ラック・棚

収納ボックス・かご

突っ張り・吊り下げ・すきま収納

ハンガー・衣類まわり・その他

回収品目の詳細例

衣類収納ケース・引き出し

衣装ケース・引き出しケース・チェスト型収納・押入れ収納ボックス・ベッド下収納 など

ラック・棚

カラーボックス・メタルラック・スチールラック・オープンラック・カラーボックス用棚板 など

収納ボックス・かご

プラスチック収納ボックス・布製／不織布ボックス・バスケット・かご・収納スツール など

突っ張り・吊り下げ・すきま収納

突っ張り棒・突っ張り棚・ワイヤーネット・すきま収納ワゴン・キャスター付きワゴン など

ハンガー・衣類まわり・その他

ハンガーラック・衣類カバー・小分けケース・ファイルボックス・収納用品の空き箱 など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・収納のために買った収納用品が、使わず溜まっているご家庭

・サイズ違い・重複買いの収納ケースを整理したい方

・古くなったカラーボックス・メタルラックを手放したい方

・突っ張り棒やワイヤーネットなど細かい収納グッズをまとめて処分したい方

・衣替え・模様替えで収納を見直したい方

・引越し・リフォームで収納を入れ替えたい方

・越谷市で不用品回収を探している方

・収納用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

衣装ケース・カラーボックス・メタルラックなど、大きくても点数が多くても、押入れやクローゼットの様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この棚も一緒に出せる？」「中身が入ったままの収納ケースも頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに越谷市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 越谷市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/koshigayashi/

📰 越谷市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/saitamaken/koshigayashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)