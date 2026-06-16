【クラスコ】不動産オーナーら484名が参加「GO FUN FESTA」を開催｜感謝・交流・学びを通じて、オーナーとのパートナーシップを強化

株式会社クラスコ

石川県を中心に不動産仲介・管理事業を展開する、株式会社クラスコは、日頃より当社に物件管理をお任せいただいている不動産オーナー様とそのご家族を対象としたイベント「GO FUN FESTA -クラスコオーナー祭り-」を開催いたしました。当日は、オーナー様とそのご家族を含む484名の皆様にご参加いただき、飲食ブース、体験企画、ステージイベント、クラスコグループの取り組み紹介などを通じて、オーナー様への感謝をお伝えするとともに、社員との交流を深める機会となりました。

GO FUN FESTA オーナー祭りを開催し、484名の不動産オーナーとそのご家族らが参加

クラスコでは、管理会社とオーナー様の関係を、単なる物件を預かるだけの関係ではなく、資産価値向上を共に考えるパートナー関係と捉えています。「GO FUN FESTA」は、日頃の感謝をお伝えするだけでなく、オーナー様とそのご家族に、不動産経営をより身近に、より楽しく感じていただくために開催したイベントです。

■ 不動産オーナー様への感謝を込め、家族で楽しめるイベントを開催

「GO FUN FESTA」では、焼きそば、カレー、焼き鳥などの飲食ブースをはじめ、ご家族で楽しめる企画やバルーンパフォーマンスショーを実施しました。会場では、オーナー様と社員が直接言葉を交わす場面も多く見られ、普段の管理業務やオーナー面談だけでは生まれにくい、自然な交流の機会となりました。



クラスコでは、オーナー様との信頼関係を、不動産経営を支える大切な基盤と考えています。今回のイベントを通じて、管理会社とオーナー様という関係を超え、より身近に相談できるパートナーとしての関係性を深めることができました。

縁日も開催し、お子様も楽しめるイベントにバルーンパフォーマンスショーを開催

■ クラスコができることを、動画でわかりやすく紹介

当日は、会場内でクラスコグループの取り組みを紹介する動画も上映しました。空室改善、家賃アップ提案、賃貸リノベーション、相続・資産活用、不動産テック活用など、クラスコがオーナー様の不動産経営に対してどのような支援ができるのかを、動画を通じてわかりやすくお伝えしました。イベントを楽しんでいただくだけでなく、オーナー様にクラスコのサービスや取り組みを改めて知っていただく機会となりました。

■ インフレ時代の不動産経営をテーマに、家賃アップ・空室改善・資産価値向上を共有

ムービーを視聴する不動産オーナーとそのご家族視聴者には、景品が当たる大抽選会の参加特典も

近年、物価上昇や修繕費・建築費・人件費の上昇により、不動産オーナー様を取り巻く経営環境は大きく変化しています。その一方で、家賃が長年据え置きになっている物件も多く、物件の本来の価値や家賃アップの可能性を見直すことが、これまで以上に重要になっています。クラスコでは、空室改善やリノベーション提案、家賃アップ提案、募集条件の見直し、物件価値向上のための改善提案などを通じて、オーナー様の収益最大化を支援しています。



今回のイベントでも、こうした取り組みを紹介し、オーナー様にとって不動産経営をより前向きに考えていただくきっかけとなりました。

■ 社員とオーナー様が直接つながる交流機会に

管理会社にとって、オーナー様との関係性は、日々の管理品質や提案力を高めるうえで非常に重要です。今回の「GO FUN FESTA」では、普段は電話や面談でやり取りをしている不動産オーナーと、社員が直接顔を合わせて交流することができました。不動産オーナーからは、日頃の管理に対するご意見やご相談、物件に関するお悩みなども寄せられ、今後のサービス改善や提案活動につながる貴重な機会となりました。



クラスコでは、こうしたリアルな接点を大切にしながら、不動産オーナー一人ひとりに寄り添った不動産経営支援を行ってまいります。

■ 賃貸管理会社と不動産オーナーとの新しいパートナーシップへ

クラスコ本社オフィス内を解放し、イベントを開催クラスコスタッフとの交流の場としても

これからの不動産経営においては、単に物件を管理するだけではなく、空室を減らし、家賃を見直し、物件価値を高め、将来の資産活用までを見据えた提案が求められています。クラスコは、オーナー様の大切な資産をお預かりする立場として、管理業務の品質向上はもちろん、家賃アップ、空室改善、リノベーション、相続・資産活用、不動産テックの活用などを通じて、オーナー様の不動産経営を総合的に支援してまいります。



「GO FUN FESTA」は、そうしたクラスコの姿勢をオーナー様に直接お伝えし、共に不動産経営をより良いものにしていくための大切な機会となりました。

■ 株式会社クラスコ 代表取締役社長 小村 典弘 コメント

不動産オーナー様にとって、不動産経営は単なる資産運用ではなく、ご家族の未来にもつながる大切な事業です。私たちは、管理会社として物件を預かるだけでなく、家賃アップ、空室改善、リノベーション、相続・資産活用などを通じて、不動産オーナー様の資産価値向上に貢献していきたいと考えています。GO FUN FESTAは、日頃の感謝をお伝えするとともに、不動産オーナー様とそのご家族に、不動産経営をもっと楽しく、もっと前向きに感じていただくための場です。今後も、不動産オーナー様と共に物件価値を高め、地域の住まいをより良くしていく取り組みを続けてまいります。

■ 今後について

クラスコでは、今後もオーナー様とのコミュニケーションを大切にしながら、空室改善、家賃アップ、リノベーション、相続・資産活用提案などを通じて、物件価値の最大化を支援してまいります。また、オーナー様とそのご家族にとって、不動産経営がより楽しく、より安心できるものとなるよう、今後もさまざまな取り組みを続けてまいります。



クラスコは、これからも「GO FUN 世界中に人生楽しい人、ファンを増やす」というビジョンのもと、オーナー様、入居者様、地域の皆様に選ばれる不動産会社を目指してまいります。

【イベント概要】

イベント名：GO FUN FESTA -クラスコオーナー祭り-

開催日：2026年5月31日

開催場所：クラスコ本社

参加人数：484名

対象：クラスコに物件管理をお任せいただいている不動産オーナー様およびご家族

主催：株式会社クラスコ

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〈会社概要〉

会社名：株式会社クラスコ

代表者：代表取締役社長 小村 典弘

所在地：金沢本社 〒920-0024 石川県金沢市西念4-24-21 TEL 076-222-1111 FAX 076-264-9156

東京オフィス 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-11 フォーキャスト西新宿5F TEL 03-6833-5500 FAX 03-6675-9004

URL：https://www.crasco.jp/

事業内容：不動産の売買、賃貸借、管理、修理及び仲介 建売住宅の建築、販売及び宅地の造成販売など

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