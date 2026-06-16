ノーコードWeb制作「Studio」、宿泊予約「CHILLNN」と連携開始

Studio株式会社

Studio株式会社（本社：東京都 代表取締役CEO：石井 穣、以下Studio）が提供するノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」は、宿泊予約システム「CHILLNN」との連携を2026年6月12日に開始しました。Studioで制作したWebサイト上に予約パーツを設置できるようになり、サイト訪問者は外部ページへ移動することなく、宿泊予約まで完了できます。

Studioはさまざまな外部サービスとの連携を進めており、本連携もその一環です。今後も連携の幅を広げ、Studioで制作したWebサイトの体験や機能の充実化を進めてまいります。

連携の背景

宿泊施設のWebサイトは、ブランドの世界観を伝える場であると同時に、予約という成果に直結する重要な接点となっています。これまで、Studioで制作したWebサイトでは宿泊予約時に外部の予約ページへの遷移が必要という課題がありました。今回の連携により、ブランドの世界観を保ったまま、Webサイトの閲覧から予約までを一つの流れで設計可能です。

宿泊施設のWebサイトは、プランやキャンペーンに合わせた更新が欠かせません。ノーコードのStudioなら、こうしたWebサイトの運用や更新をを自社や現場でスムーズに行うことが可能となります。

「CHILLNN」との連携で可能になった点

用途に応じた3種類の予約パーツを、StudioのエディタからノーコードでWebサイトに設置できます。

- ボタン：Webサイトのトーンに合わせてデザインを変更可能- カレンダー：空室状況をその場で確認- フォーム：予約情報をそのまま入力

入力された予約データは「CHILLNN」と連携され、予約の確認や管理は「CHILLNN」の管理画面でまとめて行えます。ホテルや旅館、ゲストハウスの公式サイトはもちろん、特定プランのランディングページやキャンペーンページなど、さまざまな場面でご活用いただけます。

本機能は「CHILLNN」をご契約のうえ、StudioのMiniプラン以上でご利用いただけます。 予約パーツや連携方法の詳細は、リリース記事をご覧ください。

リリース記事 : https://studio.design/ja/whats-new/chillnn

今後の展望

Studioは単なる「Webサイト作成ツール」ではなく、企業の成果創出を支える基盤へと進化を続けています。今後も、さまざまな分野のサービスとの連携を広げてまいります。自社サービスをStudioと連携させたい事業者さま、協業をご検討中の事業者さまからのお問い合わせをお待ちしております。

連携・協業に関するお問い合わせは以下のボタンからご連絡ください

お問い合わせフォーム :https://studiodesign.notion.site/37ce8887325180a6837cd687f794053e?pvs=105

サービス概要

「Studio」について

「Studio（スタジオ）」は国産のAI搭載Web制作プラットフォームです。ユーザー数は90万人を突破。スクラッチ開発と遜色ないクオリティのWebサイトをワンストップで構築・公開・運用でき、官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。

https://studio.design/ja

「CHILLNN」について

株式会社CHILLNNは、「ブランドを生み、育てる ただひとつの宿泊予約システム」をコンセプトに、宿泊施設向けの自社予約エンジン「CHILLNN（チルン）」を提供しています。

ホテル運営のノウハウをもとに開発されたCHILLNNは、雑誌のようなUIの予約ページをノーコードで作成でき、オプション販売・宿泊券販売・日帰り販売など豊富で柔軟な機能を追加料金なしで利用可能です。さらに、AIO強化やGoogle Maps上での集客を高めるMEO対策にも対応しており、施設の検索流入を多角的にサポートします。一棟貸しやスモールラグジュアリー、民泊、グランピング、キャンプ場、シティホテルなど、全国1,200施設以上のあらゆる施設タイプで導入されています。

https://service.chillnn.com/

会社概要

Studio株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 石井 穣

所在地 ：〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー9階

設立 ：2016年4月

資本金 ：100百万円（資本準備金を除く）

従業員数：78名（2025年5月時点／役員及び正社員）

URL ：https://studio.inc

株式会社CHILLNN

代表者：代表取締役CEO 永田 諒

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町174-9

設立 ：2018年8月

URL ：https://service.chillnn.com/