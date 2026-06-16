【コートヤード・バイ・マリオット名古屋】多彩なスタイルで楽しむ、夏の音楽体験 - Marriott Bonvoy 今年で3年目となる、Summer Music Fest 2026を開催！

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナルのホテル「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」（所在地：愛知県名古屋市、総支配人：Sebastiaan Kleinsman) は、2026年7月にSummer Music Fest 2026（サマー・ミュージック・フェスト 2026）を開催いたします。本年は、メインイベントとなる「BOYS AND MEN 平松賢人・吉原雅斗 ディナーショー」に加え、カジュアルにお楽しみいただける人気企画「浴衣 de Music Fest!! 2026」も開催し、多様なスタイルで音楽体験をご提供いたします。

■今年で3年目となる音楽プログラム、「Summer Music Fest by Marriott Bonvoy 2026」を開催

マリオット・インターナショナルが展開する、30以上の卓越したホテルブランドを擁する旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、7月から8月にかけて、全国各地の6ホテルにて、新進気鋭アーティストによる音楽イベントを皮切りに、Music Fest by Marriott Bonvoy 2026（ミュージック・フェストby Marriott Bonvoy 2026）を開催いたします。

コートヤード・バイ・マリオット名古屋では、夏のひとときをさらにお楽しみいただける２つの音楽イベントを開催いたします。

BOYS AND MEN 平松賢人・吉原雅斗ディナーショー

人気グループ「BOYS AND MEN」より、平松賢人・吉原雅斗２名を迎え、ディナーショーを開催。上質な洋食のコース料理とともに、ライブ＆トーク、特典会まで楽しめるプレミアムな一夜をお届けします。特別な空間でしか味わえない非日常のエンターテインメントをご体験ください。

【イベント概要】

日時：2026年7月25日（土）

受付：17:00

ディナー：18:00～19:30

トーク＆ショー：19:30～20:45

特典会：20:45～21:45

会場：コートヤード・バイ・マリオット名古屋 セントラルボールルーム

料金：25,000円（料理・ドリンク込／税込）

注意事項：※全席指定 ※お一人様2枚まで ※3歳未満入場不可 / 3歳以上チケット必要

イベント詳細：https://modules.marriott.com/wedding-fair/jp/ngocy-courtyard-nagoya

チケット購入：https://www.sundayfolk.com/go/bmds2026/

◆アーティスト情報 BOYS AND MEN

2010年に結成された東海エリア出身・在住のメンバーで構成されたエンターテイメント集団。現在、東海エリアを中心にテレビ・ラジオのレギュラーを多数持ち幅広く活動、歌・ダンス・芝居だけでなくミュージカルなどもこなす。2016年「第58回輝く! 日本レコード大賞新人賞」を受賞。ソロとしてもドラマ、映画、バラエティー番組出演など様々な分野で活躍中。2017年日本武道館にて単独ライブ、2019年1月14日にナゴヤドーム単独ライブを開催。

オフィシャルサイト https://boysandmen.jp

浴衣 de Music Fest !! 2026

昨年好評を博したイベントを2026年も開催。浴衣で楽しむカジュアルな音楽と食のフェスティバルです。本イベントでは、ヴァイオリン・篠笛・ピアノによるユニット「Music Circus（ミュージック・サーカス）」が登場。和と洋が融合した繊細かつダイナミックな音色で、非日常のひとときを演出します。レストランCRSUTでご用意するサマーブッフェと共に、ご堪能ください。

辻本明日香（ヴァイオリン)山口聖代（ピアノ）吉村靖弘（篠笛）

＜ディナー＞

開催日：7月3日（金）

時間：18:00～

料金：5,800円（ランチブッフェ＆飲み放題付 7,300円）

＜ランチ＞

開催日：7月4日（土）

時間：11:30～

料金：5,600円（ディナーブッフェ＆飲み放題付 7,100円）

※浴衣でのご来場を推奨（私服でのご参加も可能）

ご予約方法

CRUST / コートヤード・バイ・マリオット名古屋 - TableCheck

https://www.tablecheck.com/ja/courtyard-nagoya-crust/reserve/message?utm_source=restaurant_hp

◆アーティスト情報 Music Circus

・辻本明日香（ヴァイオリン）

英国王立音楽院を首席クラスで卒業し、国際的に活躍。受賞歴多数、国内外で演奏活動を展開

・吉村靖弘（篠笛）

和太鼓・創作芸能の世界で活躍し、宝塚歌劇団作品にも参加する実力派奏者

・山口聖代（ピアノ）

作曲家・ピアニストとして幅広く活躍し、テレビ楽曲や舞台音楽も手がける

■Marriott Bonvoyについて

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスであり、世界各地で会員の皆様に真新しい目を見張るような体験をお届けします。Marriott Bonvoyが展開する30以上の比類なきブランドポートフォリオは、世界で最も記憶に残るようなデスティネーションにおいて評価の高いおもてなしを提供しています。会員の皆様は、オールインクルーシブリゾートやプレミアムホームレンタルを含むホテルおよびリゾートでの宿泊と、提携クレジットカードでの毎日のお支払いでポイントを獲得いただけます。また、将来の宿泊およびMarriott Bonvoy Momentsをはじめとする数々の体験や、パートナーを通じたMarriott Bonvoyブティックでの上質な製品のご購入にポイントをご利用いただけます。Marriott Bonvoyのモバイルアプリでは、心穏やかに旅行ができる高度なパーソナライゼーションとコンタクトレスな体験をお楽しみいただけます。Marriott Bonvoyについての詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Facebook、X、Instagram、TikTokでも随時情報を発信しています。

■コートヤード・バイ・マリオット名古屋について

マリオット・グループホテルの一つとして、日本国内では、コートヤード・バイ・マリオット大阪本町に続く6軒目のコートヤード・バイ・マリオットブランドのホテルとして、2022年3月1日に開業しました。名古屋駅や栄エリアなど名古屋の主要エリアへもアクセス至便で、ビジネスやレジャーの拠点として絶好のロケーションに位置します。全360室の客室には10室のスイートルームを含み、名古屋の中心に居ながら、上質な寛ぎを提供します。また、最新のAV機器を備えたミーティング・イベント宴会場、開放的なレストラン「CRUST」、広々としたラウンジ「The Lounge」、24時間ご利用可能な宿泊者専用フィットネスジムなどを完備しています。

名称 ： コートヤード・バイ・マリオット名古屋

総支配人 ： Sebastiaan Kleinsman

所在地 ： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目17番6号

開業日 ： 2022年3月1日

公式サイト： https://www.marriott.com/ngocy

【コートヤード・バイ・マリオット名古屋 ソーシャルメディア】

Instagram： https://www.instagram.com/courtyard_nagoya/

Facebook ： https://www.facebook.com/CourtyardNagoya/