【7月9日開催・無料ウェビナー】機能性表示を取るだけでは、なぜ選ばれないのか？FoodamentalとHMTが、エビデンスとストーリーを両立する機能性食品開発ウェビナーを開催

【ウェビナー概要】

Foodamental株式会社

機能性表示食品市場では、制度対応や品質保証の重要性が高まる一方で、機能性表示やエビデンスを取得するだけでは、生活者に選ばれる理由として十分に伝わりにくいケースも少なくありません。



また、独自の素材・メカニズム・研究データを持っていても、商品化の過程で訴求が同質化し、生活者に届く価値として表現しきれないケースもあります。



本ウェビナーでは、HMTによるメタボローム解析を活用したエビデンス構築のアプローチと、Foodamentalによる商品コンセプト・UX・事業仮説への接続の考え方を紹介します。サイエンスに基づく「なぜ効くか」と、生活者に「なぜ選ばれるか」をどのように両立するのか。機能性食品開発におけるエビデンス活用とストーリー設計の実践的な視点をお届けします。

● 本ウェビナーでお話すること

・機能性表示やエビデンスを、商品価値に活かす考え方

・独自素材・メカニズムを、ありふれた訴求で終わらせない視点

・メタボローム解析を活用したエビデンス構築のアプローチ

・商品コンセプト・UX・事業仮説へ接続する考え方

・研究成果や技術を、生活者に選ばれる理由へ変えるプロセス

● こんな方におすすめ

・機能性表示食品の商品開発・リニューアルに関わる方

・独自素材や研究データを商品価値として活かしたい方

・エビデンスを取得した後の訴求・コンセプト設計に課題を感じている方

・ヘルスクレームや機能訴求の差別化に悩んでいる方

・研究成果や技術シーズの事業化を検討している方

【日程・参加費用】

ウェビナー名：“とりあえず機能性表示”で終わらせない、選ばれる理由のつくり方― エビデンスとストーリーを両立するUX戦略 ―

日程： 2026年 7月 9日（木）14:00～15:00

使用するツール： Zoom

定員： 先着順 500 名

参加費用： 無料

備考： お申込みされた方は7月12日（日）までの期間限定で「見逃し配信」のご視聴が可能となります。

共催企業（HMT・Foodamental社）の競合他社様からのお申込みはお断りさせていただく場合がございます。

▶詳細・お申し込みはこちら(https://humanmetabolome.com/jpn/seminarandsociety/seminar20260709/?utm_source=webinar_foodamental&utm_medium=referral)

【講演者情報】

吉田 惇紀

【所属】 Foodamental株式会社 代表取締役

【略歴】 九州大学大学院修了。サントリーホールディングスにて約9年間、清涼飲料・サプリメント等の香味・健康領域におけるR&D、技術実装に従事。その後、アクセンチュアでの新規事業支援、ベースフードでの事業プロセス構築・改善を経て、2023年に独立。2024年にFoodamental株式会社を設立。食・ヘルスケア領域を中心に、技術やアイデアを商品価値・事業価値へ翻訳し、社会実装まで伴走するサービス「KINTSUGI」を展開している。また現在は、食の乱れからこころのSOSを察知し寄り添う、食×メンタルヘルスのAIパートナー「ごはんサイン」の開発も進めている。

山領 佐津紀 氏

【ご所属】 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 事業開発部 部長

【会社概要】

Foodamental株式会社

1日の終わりに、今日も楽しかった、明日もがんばろうと思える毎日を実現します。

所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号 ウィザードビル402

代表者：代表取締役 吉田 惇紀

設立：2024年12月

コーポレートサイト：https://foodamental.jp