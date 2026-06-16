太田商工会議所、株式会社Aillと連携協定を締結

■背景および提携内容

太田商工会議所

内容：

太田商工会議所（会頭：加藤 正己）は、このたび、株式会社Aill（エール）（代表取締役社長：豊嶋 千奈、以下「Aill」）と、中小企業の人手不足対策の推進を目的として、連携協定を締結いたしました。

本協定基づき、令和8年4月1日より「Aill goen」の仕組みを活用し、当所会員企業従業員に対し、安全・安心な出会いの機会を創出するとともに、会員事業所の持続的な人材確保を目指します。

■背景および提携内容

地方では、人口減少の進行とともに、中小企業の人手不足が深刻化しています。特に若者世代の婚姻数の減少は、出生数の減少に直結し、地域経済にも大きな影響を及ぼしています。

一方で、「結婚したい」という意志を持ちながらも、「出会いの機会がない」「きっかけがつかめない」といった理由から、結婚に至らないケースもあります。

また、共働き・共育てが一般化する中で、仕事と家庭を両立しながら安心して暮らせる環境づくりは、企業にとっても重要な課題であり、従業員の定着率向上、男女を問わないキャリア形成支援にもつながる取り組みが求められています。

こうした背景を踏まえ、太田商工会議所では、AIを活用した法人・団体向け恋愛ナビゲーションサービス「Aill goen」を展開するAillと連携し、会員事業所に対して新たな出会いの機会を提供することで、少子化対策と人手不足対策の両立を図ります。

Aill goenは、導入企業に所属する独身社員のみが利用できるサービスで、AIが外部での出会いから交際までを丁寧にサポートします。共働き・共育てに対する価値観が合う相手との出会いを支援することで、将来的な結婚や家庭形成、キャリア継続にもつながることが期待されます。

太田商工会議所は、会員事業所への本サービスの周知・導入支援を通じて、若者世代の結婚支援と地域企業の人的資本経営を後押ししてまいります。

【Aill goenの主な特長】

特徴１.： 日本で唯一の法人・団体専用の縁結びアプリ

大企業・官公庁・士業団体などの従業員のみが利用可能（利用企業1500社以上）

特徴２.： AIによる「縁結びナビゲーション」

【太田商工会議所会員向けの特典】

法人登録料50% OFF

※導入にあたっては、(株)Aillによる審査があります。

■Aill goenとは

Aill goenは、共働き・共育ての価値観に賛同し実践する企業の独身従業員専用のAI恋愛ナビゲーションアプリです。導入企業に所属する独身社員のみが利用でき、AIが共通の“友達”のような立場で、社外の出会いから交際までを丁寧にサポートします。現在、1,400社を超える企業への導入実績があり、人的資本経営や従業員のWell-being推進を目指す企業から高く評価されています。

Aill goenで出会ったカップルは、共働き・共育てに対する価値観がマッチしているため、結婚後も家庭と仕事の両立がしやすく、ライフイベントを迎えてもキャリアが継続しやすいことが特徴です。A Iが住まいや転勤、働き方などの希望に合わせた相手を紹介するため、長期的な視点でのライフキャリア形成を支援します。

【主な特長】

・安心・安全の仕組み：参加できるのは企業が審査した独身社員のみ

・A Iによる関係サポート：出会いから関係構築までをAIが丁寧にナビゲート

・共働き・共育てを支援：将来を見据えた出会いを提供

※導入にあたっては企業単位での審査があります。

【株式会社Aill 会社概要】

代表者：代表取締役 豊嶋千奈

設立：2016年10月

資本金： 5,000万円

所在地：東京都中野区中野4丁目10番地2号

事業内容：企業専用 AI恋愛ナビゲーションアプリ「Aill goen」の開発・提供

インターネット異性紹介事業届出及び受理済み / 受理番号：30170001000

コーポレートサイト：https://aill.ai/company.html

サービスサイト：https://aill.ai/

太田商工会議所は、地域を代表する経済総合団体です。

様々な支援を通じて企業の経営課題を解決し、企業の発展の寄与することを使命としています。また、地元経済の牽引役として、皆様の総意を結集し、経済の活性化にも取り組んでいます。お知り合いの方で未加入事業所様がいらっしゃいましたら是非、ご紹介ください。