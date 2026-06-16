【最新人気インテリア】2026年上半期クオリアル売れ筋ランキングBEST5

萩原株式会社

萩原株式会社（本社：岡山県倉敷市）が運営する、家具・インテリアのオンライン通販サイト「クオリアル」は、約1,700商品のなかから選ばれた、「2026年上半期人気売れ筋インテリアランキング」をご紹介します！

【集計基準】2026年1月1日～6月8日の販売数

このリリースでは、ベスト10のなかから上位5位をピックアップしてご紹介します。

ランキング詳細については、公式サイトの下記ページにて公開中です。

https://qualial.shop/blogs/features/2026_firsthalf_best



第1位 5サイズ×8カラーで理想が見つかる！ 折りたたみテーブル couleur(クルール)

8色から選べる折りたたみテーブル couleur(クルール)小さめ60×40cm・75×50cmは子ども用テーブルに90×60cm・105×55cmは日常使いのメインテーブルに120×60cmは大人4人でゆったり使えるサイズ感

ワンルームや子ども部屋に置きやすい、コンパクトな折れ脚テーブル「Couleur クルール」 。



サイズは選べる5種類。幅60cm・幅75cmは狭いお部屋やキッズテーブルにおすすめ。

幅90cm・幅105cm・幅120cmはパソコンテーブルとしても十分な広さなので学生や一人暮らしなど、幅広く使えます。



折りたたみ式なので不要な時はたたんでベッドの下や壁の隙間に収納できます。

[5サイズ] 8色から選べる折りたたみテーブル couleur

【価格】\3,990(税込)~

【サイズ/カラー】5サイズ/8色展開

【商品ページ】https://qualial.shop/products/qkiriri6449

第2位 SNSでバズって大ヒット！ 漫画好きのための大容量本棚 LIGHT(ライト)

漫画好きのための大容量本棚 LIGHT(ライト)棚の高さ調節ができるから、いろんな本を集約可能二列で置けるだけでなく、前後で棚の位置を変えられる棚の位置を工夫して、推し活ディスプレイスペースにも

青年コミックが全段に収まる大容量本棚「ライト」。



コミックはシリーズ最大約800冊も収納できて、マンガ好きにおすすめのアイテムです。前後に分かれた可動棚なので、収納したい本に合わせて高さ調節ができます。

フィギュア/アクスタ/うちわ/ペンライト/ぬい/写真集/チェキ/カード/キーホルダーなども飾れるので、オタ活がはかどること間違いなし！ 推し活以外にも、小物やランドセルなどを収納できるので、子ども部屋やリビングなど、さまざまなお部屋で活躍します。

■YouTubeショート動画で120万再生突破しました！（※2026年6月現在）

https://www.youtube.com/shorts/wFtPM6UI3kY

[幅30/44.5/59.5/90] 漫画好きのための大容量本棚 LIGHT

【価格】\6,490(税込)~

【サイズ/カラー】4サイズ/5色展開

【商品ページ】https://qualial.shop/products/q6160

第3位 「本当にすぐできた！」の声続出！ 3分で組立できるすのこベッド スタンダードタイプ NEJILESS（ネジレス）

3分で組立できるすのこベッド スタンダードタイプ NEJILESS（ネジレス）ベッドなのにパーツが少ないので迷わず組み立てられるこんなに簡単に完成します溝に差し込むだけなので、誰でも簡単組み立て

工具不要＆面倒な組み立て不要！ 約3分の簡単組み立てがうれしい、すのこベッド「ネジレス」。



コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく！ ワンルーム、賃貸住宅、一人暮らし、子供部屋などにオススメです。もちろん、引っ越しの際の解体もネジがないので簡単にできます。



こちらのタイプは宮棚コンセント付き。枕元で携帯の充電ができて便利！ シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。角は丸く加工されているので安心安全にお使いいただけます。

[シングル/セミダブル] 3分で組立できるすのこベッド スタンダードタイプ コンセント付き（フレーム単品orマットレスセット） NEJILESS

【価格】\19,990(税込)~

【サイズ/カラー】2サイズ/3色展開

【商品ページ】https://qualial.shop/products/q4049r

第4位 「見せる＆隠す」で推し活をもっと楽しく♪ スライド扉本棚 推し活収納 Kikka（キッカ）

スライド扉本棚 推し活収納 Kikka（キッカ）スライド扉で大切なものを傷やホコリから守れます棚の位置が前後で変えられるので、ディスプレイが捗る！扉は隠せるだけでなく、グッズも飾れます

自由に飾って楽しめる大容量本棚「キッカ」。ミドルタイプは約400冊、ワイドタイプは約540冊のコミックが収納できるので、マンガ好きにおすすめのアイテムです。

ポールつきのスライド扉には、面置きしたい雑誌やお気に入りのカードを飾れるだけでなく、雑誌を支えるバーにキーホルダーを掛けることも。

また棚は前後分割式の可動棚なので、推し活収納棚として使うこともできたりと、収納の幅が広がります。2次元・2.5次元・アイドルなどさまざまなジャンルのヲタクにおすすめです。

[幅90.5/120] スライド扉本棚 推し活収納 グッズ収納 漫画収納 Kikka

【価格】\11,990(税込)~

【サイズ/カラー】2サイズ/3色展開

【商品ページ】https://qualial.shop/products/q6162

第5位 オールシーズン使える！ 洗える滑り止め付き キルトラグ ココン

洗える滑り止め付き キルトラグ ココン洗濯機で洗えるのでオールシーズン使いやすいです敷くだけで空間にまとまり感が生まれるシンプルデザイン使いやすさにこだわりました

縁をすっきり細くした、スマートな印象のキルトラグ。綿混のスウェット素材で肌触りがよく、年中使えるタッチ感。汚れが目立ちにくく洗濯機で洗えるから小さなお子様やペットのいるご家庭にもぴったり。どんなインテリアにも合わせやすいシンプルで使いやすいカラーリングです。

[3サイズ] 洗える滑り止め付き キルトラグ スウェット生地 ココン

【価格】\2,990(税込)~

【サイズ/カラー】3サイズ/6色展開

【商品ページ】https://qualial.shop/products/240638002x

■6位以降はクオリアル公式サイトにて公開中！

https://qualial.shop/blogs/features/2026_firsthalf_best

※商品情報は公開時点の内容です。最新情報は商品ページにてご確認ください。

プチプラでおしゃれなインテリアなら、クオリアル！

クオリアルでは、ほとんどの商品を自社で一から開発しているため、中間コストを省いたリーズナブルな価格を実現しています。国内外の提携工場のスタッフと直接やり取りを重ねながら開発・生産。



厳しい品質基準をクリアした高品質な商品のみを国内から出荷しているので、お手頃価格なインテリアを安心してお求めいただけます！

クオリアルについて

クオリアルは、萩原株式会社が運営している家具・インテリアのオンラインショップです。

「等身大で叶う、ちょうどいい暮らし」をテーマに、ベッドやソファなど一人暮らしや新生活にかかせない基本的な家具から、ラグやこたつなどの季節に合わせて使えるアイテムまで、おしゃれな家具を幅広く・ロープライスで販売しています。

楽天市場などの複数のECモールに出店して15年以上の歴史を持ち、2023年9月には公式サイトをリニューアルオープンしました。

クオリアル公式ショップ：https://qualial.shop/

【SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/qualial_official/

X：https://x.com/qualialofficial

TikTok：https://www.tiktok.com/@qualial_official

YouTube：https://www.youtube.com/@qualial_official

Threads：https://www.threads.com/@qualial_official

LINE：https://page.line.me/999mlvpx

note：https://note.com/qualial_official

萩原株式会社について

岡山・倉敷の地で130年以上の歴史を誇る、萩原株式会社（ハギハラカブシキガイシャ）。お部屋のインテリアを総合的に提案する品揃えを誇り、海外向けの取引も積極的に行うグローバル企業です。

コーポレートサイト：https://e-hagihara.co.jp/