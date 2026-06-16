【即決が勝者】今週末、札幌で未来のワタシを奪い合う6月！最新卒業袴の見学＆無料試着フェアがサッポロファクトリー・札幌中央で同時開催決定。

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/plan/plan04/

卒業式に袴を着たいけれど、「どんなお店で、どのプランで、何をすれば良いのかわからない」と悩んでいませんか？ そんなあなたにこそ、今月限定のとっておきスペシャルイベントをお届けします。

卒業袴も予約枠も、すべては早い者勝ち。直前に焦って残り物の中から選ぶのではなく、今のうちに一番お気に入りのスタイルを決めておくのが、賢くおしゃれな選択です。この記事を読めば、今年の最新トレンド袴の動向から、フルセットが驚きの価格で揃う理由、そしてイベント限定の豪華な来場特典まで、知らなきゃ損する情報がすべて手に入ります！

周りと差がつく！100着以上から選べる無料試着＆最新トレンド衣装

フェア会場には、可愛い系からクラシック系、伝統的な古典系まで、全部で100着以上の卒業袴が大集結します！妥協することなく、あなたにピッタリな1着が必ず見つかる特別な空間です。

サッポロファクトリー店おすすめ衣装

イサムモリタ新作「effortless × brick」：

甘くアンニュイに、他とは一味違う垢抜けスタイルを演出。

イサムモリタ新作「Ruffled in Noir」：

フリルやレースのガーリーさに、ブーツを合わせて強烈なインパクトをプラス。

淡色×春カラー：ホワイトにピンクの柄が入ったガーリーな着物に、柔らかなグリーンの袴を合わせた明るい最旬コーデ。

JILL STUART Green：繊細な柄が圧倒的な存在感を放つ人気ブランド。グレーの袴でワントーンにまとめておしゃれ上級者に。

札幌中央店おすすめ衣装

イサムモリタ新作「Y2K×wishcore」：エアリー感溢れるブルーグレーが可愛い、最旬のトレンドスタイル。

Dolly Noir：黒を基調としたダークトーンに、襟元のキラッとしたワンポイントで魅了する高級モダン。

Violet×Gray：現代的な柄の紫の振袖にグレーの袴を合わせた、圧倒的に垢抜けたネオ・モダン。

写真工房ぱれっとでは、Z世代の圧倒的な支持を受けるプライベート個室スタジオ（札幌中央店）や、映画のセットのような空間をご用意。SNS映えする「ワタシらしさ」を最大限に引き出します。

賢いママとお嬢様は知っている。

Paletteが「フルセット」で選ばれる理由

一般的に卒業袴を揃えようとすると、振袖・袴・帯・草履・ブーツ・長襦袢・着付け・ヘアセットなど、平均して合計約131,500円もの相場費用がかかります。しかし、ぱれっとのプランならこれらがすべてフルセットでついてくるため安心です。

市場のニーズに合わせ、私たちは「タイムパフォーマンス」と「圧倒的なクオリティ」を両立させた3つの主要プランをご用意しています。

◼︎当日＆前撮り「卒業コミコミプラン」：式当日のレンタル（小物一式・ヘアメイク・着付け）と前撮りがすべてセットになった、一番人気の大本命プラン。朝の美容室探しの手間も省けます。

◼︎当日のみ「式当日レンタルプラン」：式当日のお出かけレンタルに特化したプラン。北海道内なら6泊7日でゆっくり返却でき、地方発送も可能です。

◼︎撮影のみ「データまるごとプラン」：式当日は着ないけれど、20歳の記念に写真だけは美しく残したい方向けのデジタル資産重視プラン。

今回のフェアは入場無料。ショッピングがてらお気軽に立ち寄っていただけるだけでなく、今月だけの豪華なご成約・ご来店特典を多数ご用意しています。

特典内容

有名カフェチケット500円分：事前にご予約の上、ご来場でプレゼント！

プラン料金が最大20%OFF：成人式の前撮り・レンタルと同時契約で、卒業プラン料金が20%割引に。

某人気ブランドボディミスト：お母様との「親子ご来店」で漏れなくプレゼント。

Amazonギフトカード（最大5,000円分）＆高級アルバム：対象の「コミコミプラン」ご契約で、ギフトカードや66,000円相当の「ミルアルバム」を贅沢にプレゼント！

【札幌卒業袴フェア・開催概要】

フェアは完全予約制です。web予約（24時間受付）、公式LINE、またはお電話にて、お早めにお枠を確保してください。お友達同士、お一人様、お母様とのご来場、すべて大歓迎です！

◆開催日時

6月,7月金土日祝開催！

6月5日(金),6日(土),7(日)

6月12日(金),13(土),14(日)

6月19日(金),20(土),21(日)

6月26日(金),27(土),28(日)

7月3日(金),4日(土),5(日)

7月10日(金),11日(土),12(日)

7月17日(金),18日(土),19(日),20(月祝)

7月24日(金),25日(土),26(日)

7月31日(金)

気になる衣装が双方にある場合、同じ日にファクトリー店と中央店をハシゴしていただくことも可能です。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/seijin/508425.html

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

【第１会場】写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

【第２会場】写真工房ぱれっと札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビルB1F

電話番号: 011-596-8155

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」「三景スタジオ」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。