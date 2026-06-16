神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）

わたしたちにとって、“ことば”は単なるコミュニケーションツールとしてのみならず、家族や社会とのつながり、自分自身のアイデンティティと深く結びついています。

本イベントでは、移民第2世代の言語をテーマにした映画『はざま～母語のための場を探して』を上映後、多国籍ルーツを持つ若者と本作品の監督である朴基浩氏との対談を行います。

それぞれの視点や経験を通して、「ことば」と「ルーツ」、そして日本社会とのかかわりについて考えます。

【イベントHP】https://www.earthplaza.jp/event/hazama_symposium/

【シンポジウム】映画上映会＆トークイベント『はざま-母語のための場を探して-』と移民第2世代の体験談

■日 時：2026年8月8日(土)14:00～16:00 ※13:30開場

■会 場：神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）２F プラザホール／参加費：無料

■対 象：どなたでも

■申 込：WEB予約制(定員100名) ※WEB利用不可の場合は電話や窓口対応可能

■主催・共催：神奈川県立地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ)(指定管理者：公益社団法人青年海外協力協会)、特定非営利活動法人日本ペルー共生協会神奈川(通称AJAPE神奈川)、大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所(通称NINJAL)

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）について

当館は、世界の文化や暮らしについて国際理解や国際平和、地球規模の課題について、日々の生活の中で考え、自分にできる身近なことから行動していくための総合的な施設です。国際理解や国際平和に関する体験型の常設展示や、各国・地域の文化を伝える映画上映や講演会、こども向け工作などを行っています。本講演会および展示、当館での時間が、わたしたちが暮らす未来や平和について考えるきっかけとなりましたら幸いです。

※常設展示室（こどもの国際理解展示室、国際平和展示室、こどもファンタジー展示室）は休館日がございます。観覧料などについては、当館HPをご覧ください。https://www.earthplaza.jp/guide/



未就学児もたのしめる展示室

「こどもファンタジー展示室」https://www.earthplaza.jp/exhibits/fantasy/

「こどもの国際理解展示室」https://www.earthplaza.jp/exhibits/international/



主催者概要

■主催 ：神奈川県立地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ)

（指定管理者：公益社団法人青年海外協力協会）

■アクセス ：〒247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-2-1 （JR根岸線「本郷台」駅 徒歩3分）

■駐車料金 ：【普通車】20分につき 100円 【大型車】30分につき 400円

■問合せ ：【TEL】045-896-2121 【e-mail】gakushu@earthplaza.jp

■当館HP ：https://www.earthplaza.jp/

■SNS ：【Instagram】@earthplaza_yokohama【Twitter】@earth_plaza【Facebook】@earthplaza

※一部内容を変更または、中止する場合がございます。詳細はHPをご確認ください。