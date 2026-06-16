「ウエリス新井口」第１期 6/20（土）より販売開始

NTT都市開発株式会社三菱地所レジデンス株式会社

NTTアーバンソリューションズ株式会社

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康）と三菱地所レジデンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 明嵐 二朗）は、広島県広島市西区井口明神一丁目で開発している総戸数126戸の新築分譲マンション「ウエリス新井口」について、2026年6月20日（土）より第１期販売を開始することをお知らせします。

本物件は、JR山陽本線「新井口」駅徒歩9分、広島電鉄宮島線「商工センター入口」駅徒歩8分と2路線の利用が可能であり、大型商業施設「アルパーク（西棟）」まで徒歩4分の近接立地に位置します。眼前には桜並木の遊歩道が広がり、躍動・華やぎ・潤いをまとう地に、新井口エリアとしては約4年ぶり※1の新築分譲マンション「ウエリス新井口」が誕生します。

用途に応じてJR・広電・バスの３WAYアクセスが利用できるだけではなく、NTT社宅跡地ならではの約4,600平方メートル 超の広さを活かし、「敷地内平面駐車場100％」を実現しました。幅広い世代の方が快適に暮らせる、街の新しいランドマークとなることをめざします。

外観完成予想CG※2■「ウエリス新井口」の特徴（1）駅も、商業施設も、四季の潤いも、暮らしの近くにある快適性

大型商業施設「アルパーク（西棟）」まで徒歩４分の近さでありながら、落ち着いた住環境が広がる「井口明神一丁目」。小学校まで徒歩4分、中学校まで徒歩6分、桜並木の遊歩道や大型公園にも近接している本物件は、健やかで潤いに満ちた立地特性を持ちます。

立地概念図※3（2）JR・広電・バスの3WAYアクセスの機動力

JR山陽本線「新井口」駅と広島電鉄「商工センター入口」駅の２路線が利用でき、「広島」駅などの都心エリアへスムーズにアクセスが可能です。さらに、本物件から徒歩7分の「アルパーク」停留所から「紙屋町」停留所までバス利用36分、「本通り」停留所までバス利用33分でアクセスが可能です。

交通アクセス概念図（3）南東面約63mの開放感

バルコニーのある南東面には四季折々に美しく表情を変える遊歩道が隣接し、季節の移ろいを感じられるとともに、前面道路を含めた約63mの広がりで開放性を実現しています。

立地概念図イメージイラスト※4バルコニー完成予想CG※5（4）「月」と「海」地域の歴史や文化をまとう建築デザイン

「月の名所」や「夫婦岩」をモチーフに、左右対称の整った外観デザインを採用。さらに、月や潮の満ち欠けをイメージしたやわらかな曲線とガラスの表現を取り入れ、印象的な外観としています。北側にも同様のデザインを施し、どの方向から見ても存在感のある建物としています。

外観完成予想CG※6（5）敷地面積約4,600平方メートル のスケールを活かしたゆとりと寛ぎを深める全体計画敷地配置図イラスト

全戸南東向きの開放感ある建物配置をはじめ、敷地内に全戸分の平置き駐車場を設置。 一部、EV自動車対応の駐車場も設置しています。

１.平面駐車場100%

２.EV自動車対応駐車場

３.来客用駐車場1台

４.屋内駐輪場

５.ラウンジ

６.24時間ゴミ出し可能ゴミ置き場

７.防災倉庫

８.宅配ボックス

エントランスアプローチ完成予想CG※

９.車寄せを設けたエントランスアプローチ

エントランス前には、建物内にスムーズにアクセスできるホテルのような車寄せを設置。荷物の積み下ろしなどにも便利です。

（6）美と寛ぎの迎賓を描くエントランスラウンジ

白を基調とした明るく開放的なラウンジをご用意。折り上げ天井のやわらかな間接照明、さざ波をイメージした壁面アートなど、海のおおらかさをコンセプトにデザインされた共用空間。ゲストとの待ち合わせや読書など、多彩にご活用いただける、寛ぎの空間です。

エントランスラウンジ完成予想CG※7■事業概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/166_1_995ffb6f1fe3d43e6900dda8c6b714eb.jpg?v=202606161151 ]■現地案内図■物件公式ホームページ

https://wellith.jp/shin-inokuchi126/

※1 新井口駅最寄りの新築分譲マンションは2021年9月以来の供給となります（不動産経済研究所調べ）

※2 外観完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こしたものに、航空写真（2025年9月撮影）をCG合成したもので、形状・色彩・植栽等は実際とは異なる場合があります。また、外壁形状の細部・設備機器等の詳細は表現しておりません。タイルや各種部材につきましては、実物の質感・色等の見え方が異なる場合があります。植栽は特定の季節を示すものではありません。なお、竣工時には完成予想CG程度には成長しておりません。

※3 現地周辺の利便施設を表現したもので概略図により、省略されている道路・施設等があります。また方位記号は若干誤差があります。掲載の情報は2025年11月現在のものです。

※4 立地概念イメージイラストは現地を基準とした直線ライン上の一部施設を抜粋した概念図であり、眺望等を保証するものではありません。また、建物位置・高さ・距離・縮尺等は実際とは異なり、周辺環境・眺望は将来変わる場合があります。

※5 掲載のバルコニー完成予想CGは、Hタイプの計画段階の図面を基に描き起こしたものと現地5階相当からの眺望写真を合成、CG加工したもので実際の住戸からの眺望とは異なります。眺望・景観は、各階・各住戸により異なり、今後周辺環境の変化等の可能性もあるため将来にわたって保証されるものではありません。雨どい、エアコン室外機等再現されていない設備機器がございます。家具・照明・調度品等は販売価格に含まれておりません。

※6 外観完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色彩・植栽等は実際とは異なる場合があります。なお、外壁形状の細部・設備機器等の詳細は表現しておりません。タイルや各種部材につきましては、実物の質感・色等の見え方が異なる場合があります。建物手前の植栽は本物件敷地内ではなく、隣接している西部周遊緑地の植栽となります。なお、2025年4月時点の現地調査を基に描き起こしたもので、見え方や色等は季節や公園の管理状況により異なります。

※7 エントランスアプローチ・エントランスラウンジ完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色彩・植栽等は実際とは異なる場合があります。なお、館銘板・外壁形状の細部・設備機器等の詳細は表現しておりません。タイルや各種部材につきましては、実物の質感・色等の見え方が異なる場合があります。

※ 掲載の敷地配置イラストは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色彩・植栽等は実際とは異なる場合があります。

※ 徒歩分数は80mを1分として計算（端数切り上げ）した概測時間です。

※ 交通アクセスは2026年3月現在のダイヤによるものです。「駅すぱあと」調べ。ダイヤ改正等により今後変更になる場合があります。

※ 電車所要時間は、通勤時［6:30～9:00着］および（ ）内は日中平常時［10:00～16:00着］のもので時間帯により異なります。また、所要時間には、乗換、待ち時間を含みます。

※ 本リリースの内容は 2026年4月時点の情報であり、今後変更が生じる可能性があります。

【お問い合わせ先】

NTT都市開発株式会社 関西支店 住宅事業部 森山・橋本 06-6441-5005