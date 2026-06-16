兵庫が誇るブランドだこ「明石産真だこ」を使用したほどよい弾力と風味豊かな新商品 神戸・誠味から「明石蛸ごはんの素」期間限定発売

株式会社マルヤナギ小倉屋

蒸し豆・煮豆・佃煮メーカーである株式会社マルヤナギ小倉屋のグループ会社、株式会社誠味（神戸市東灘区:代表取締役社長 柳本勇治）は、2026年6月20日(土)より、地元兵庫県の明石産真だこを使用した新商品「明石産蛸ごはんの素」を期間限定で販売いたします。明石だこは兵庫県のブランドだことして知られ、潮流の速い明石海峡で育つ明石だこは、身がよく締まり弾力があるのが特長です。噛むほどに広がる明石だこの旨味を、北海道産昆布の上品なだしが引き立てます。株式会社誠味では、季節に合わせ旬の食材を活用した「ごはんの素」シリーズを展開し、ご好評いただいております。商品は、直営店「まめむぎマルシェ」（マルヤナギ本社1階）のほか、公式オンラインショップ、一部スーパー、百貨店などで順次販売いたします。

概要

■ 商品名 : 明石産蛸ごはんの素

■ 価格 : 1,280円（税込 1,382円）

■ 販売期間 : 2026年6月20日(土)～8月中旬予定

■ 商品特徴

・「明石産真だこ」を使用した、2合分（2～3人分）の炊き込みごはんの素です。

・潮流の速い明石海峡で育つ明石だこは、身がよく締まり弾力があるのが特長です。噛むほどに広がる明石だこの旨味を、北海道産昆布の上品なだしが引き立てます。

・そのまま使えるストレートタイプの調味だし付き。お米に入れて炊くだけで簡単に本格的な味に仕上がります。

・日常のちょっとした贅沢にはもちろん、ギフトや手土産としてもおすすめの商品です。

＜店舗情報＞まめむぎマルシェ by マルヤナギ

まめむぎマルシェ byマルヤナギ

〒658-0044 神戸市東灘区御影塚町4-9-21

（アクセス：JR「六甲道駅」より徒歩15分／阪神電車「石屋川駅」より徒歩5分）

営業時間 ：9:30～18:00（月末日は17:30閉店）

定休日：火曜日

TEL：078-843-4741