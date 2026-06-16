オルグロー、初診予約・自費診療の集患を支援する「歯科医院向けSEO支援サービス」を提供開始

オルグロー株式会社

オルグロー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：南永一）が提供するSEO代行サービス「ホワイトリンク」は、歯科医院向けSEO支援サービスをリリースしました。

本サービスでは、Google検索・Googleマップ・AI検索を横断して、初診予約や自費診療の問い合わせ獲得につながる集患導線を設計します。

歯科医院の強みや診療内容を整理したうえで、歯科医院を探しているユーザーにとって必要な情報を整備し、検索エンジンから本質的に評価されるWebサイトを構築。

医療広告ガイドラインに配慮しながら、検索結果上での露出やAI検索での言及を増やし、比較検討され、予約につながる状態を目指します。

■背景：歯科医院の集患は、地域検索だけでは差別化しにくい時代に

歯科医院の集患では、「地域名＋歯科」「近くの歯医者」などの検索で見つけてもらうことが重要です。

一方で、都市部や駅周辺では歯科医院の競合が多く、上位表示を狙うことが難しいケースも増えています。

また、患者は医院を選ぶ際に、診療内容、費用、通いやすさ、口コミ、院長・スタッフの雰囲気、症例、設備など複数の情報を比較しています。特に矯正歯科やインプラント、審美歯科などの自費診療では、検討期間が長く、医院ごとの違いが分かりやすく伝わるページ設計が重要です。

さらに近年では、Google検索だけでなく、Googleマップや口コミサイト、AI検索で歯科医院を探す行動も広がっています。そのため、歯科医院のSEOでは、検索順位の向上だけでなく、複数の検索経路から初診予約につながる情報設計が求められています。

■ホワイトリンクの歯科医院向けSEO支援について

ホワイトリンクの歯科医院向けSEO支援では、歯科医院ごとの診療内容・強み・競合状況に合わせて、SEO戦略を設計します。

一般歯科、矯正歯科、インプラント、審美歯科、小児歯科など、診療メニューごとの検索ニーズを整理し、来院意欲の高い患者に届くページを制作・改善します。

また、SEOコンサルティングだけでなく、ページ制作、既存ページの改善、テクニカル施策、外部対策、Googleビジネスプロフィールの最適化まで対応。提案だけで終わらせず、施策の実装まで一貫して行います。

歯科医院向けSEOコンサルティング

https://white-link.com/seo/dental-seo/

歯科医院のSEOについて

https://white-link.com/sem-plus/dental-seo/

■ホワイトリンクの歯科医院向けSEO支援の特徴

1.初診予約を増やすためのSEO戦略を設計

ホワイトリンクでは、患者の悩みや治療ニーズに合わせたキーワードを設計します。さらに、キーワードごとに必要なページやサイト構造を整理し、検索結果で見つかるだけでなく、ページ閲覧後の比較検討から初診予約までつながる導線を設計します。

2.矯正・インプラントなど自費診療の集患に対応

ホワイトリンクでは、自費診療ごとの専用ページを設計し、患者が知りたい情報や検索ニーズを整理。治療内容・費用・期間・リスク・症例などを適切に掲載することで、検索流入の獲得から問い合わせにつながるページ改善を行います。

3.医療広告ガイドラインに配慮したページ制作

歯科医院のWebサイトでは、医療広告ガイドラインを踏まえた表現設計が必要です。

ホワイトリンクでは、歯科・医療領域のSEOに精通した専門チームが、医療広告ガイドラインに配慮しながらSEO施策を実施します。

4.SEO・MEO・AI検索を横断して支援

患者の検索行動は、Google検索だけに限られません。

Googleマップで近くの歯科医院を探したり、口コミを確認したり、AI検索でおすすめの歯科医院を調べたりするケースも増えています。

ホワイトリンクでは、SEO・MEO・AI検索を横断して対策を行い、どの検索経路からでも医院の強みが伝わり、予約・問い合わせにつながる集患導線の構築を支援します。

提案だけでなく、施策の実装まで対応

歯科医院では、専任のWeb担当者がいない、ページ制作やサイト改修を院内で進めるリソースがないケースも少なくありません。

ホワイトリンクでは、SEO戦略の提案に加えて、ページ制作、既存ページの改善、CMS更新、内部改善まで対応。社内のデザイナー・エンジニアと連携し制作や実装作業に対応します。

■本サービスに関するお問合せ先

https://white-link.com/contact

■オルグロー株式会社について

法人名：オルグロー株式会社

所在地：〒150-0045 東京都渋谷区神泉町10-10 VORT渋谷神泉ビル 6階

コーポレートサイトURL : https://www.allgrow.co.jp/

SEOサービスサイトURL:サービスURL：https://white-link.com/

SEO情報メディアSEM Plus：https://white-link.com/sem-plus/

TEL：03-5784-4330

FAX：03-5784-4331

従業員数：168名(オルグローラボ社、オルグローコム社含む)

代表：代表取締役社長 南 永一