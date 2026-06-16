株式会社Monozukuri Ventures

Monozukuri Venturesは、製造業企業とスタートアップの連携を促進し、社会実装につながる新たなオープンイノベーションモデルの可能性を探るイベント「Monozukuri Innovation Meet Up in Kyoto ～製造業オープンイノベーション2.0、スタートアップの社会実装を加速する新モデル～」を、2026年7月3日（金）に開催いたします。

イベント概要

本イベントは、製造業企業・スタートアップ・支援機関が集まり、製造業領域におけるオープンイノベーションおよび事業開発の接点創出することを目的としています。

主催のMonozukuri Venturesが運営する製造業コミュニティ「MIサロン（Monozukuri Innovation Salon）(https://monozukuri.vc/ja/misalonkyoto/)」をベースに、関西・中部エリアを中心とした関係者が集まり、製造業における新しいオープンイノベーションモデルの可能性を探ります。 スタートアップのビジョン、地域でのスタートアップとの連携事例等を共有し、具体的な共創・事業開発につながる関係構築を目指します。

こんな方におすすめ

・スタートアップとの接点創出・共創を行いたい製造業事業会社

・製造業事業会社と連携を行いたいスタートアップ

・地域軸でのエコシステム形成、スタートアップ連携や新規事業開発を行う自治体・支援機関

参加申込みはこちら

本イベントへの参加をご希望の方は、事前のお申込みをお願いいたします。

※IVS2026のチケットをお持ちの場合でも、本イベントへの参加には別途お申込みが必要です。



▼お申込みはこちら

https://4s.link/ja/mimeetupkyoto

プログラム・タイムテーブル

※内容は予告なく変更されることがあります

参加費

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76450/table/72_1_8c739715e5f22a7922a97c08c2a2bdb6.jpg?v=202606161151 ]

無料（ドリンクは現地にて実費精算）

主催

Monozukuri Ventures

協賛

株式会社日本能率協会コンサルティング（JMAC）

協力

愛知県

豊橋市

株式会社ロフトワーク

注意事項

・本イベントへの参加には、原則としてIVS2026のチケット（IVS PASS／IVS PASS STUDENT／CORE PASS／CORE PASS Startupのいずれか）が必要です。チケットのご購入はこちらから(https://www.ivs.events/pass)。

・本イベントはIVS公式サイドイベントとして承認されています。

【承認番号】3739168357

Monozukuri Venturesについて

Monozukuri Venturesは、京都とニューヨークを拠点に、ハードウェア・スタートアップへのVCファンドの運営と、ハードウェアの試作・製造に関する技術コンサルティングを提供する企業です。

2020年1月に、Makers Boot Campを運営する株式会社Darma Tech Labs（京都市）と、FabFoundry, Inc.（ニューヨーク市）が、2社のハードウェア・スタートアップ支援の経営資源を結集して発足しました。これまでに日米のハードウェア・スタートアップ59社（日本28社、米国31社）に投資しています。またスタートアップ企業を中心に250以上の試作や量産化のプロジェクトを支援しています。（数値はいずれも2025年11月時点）

Monozukuri Ventures

【代表取締役】牧野 成将

【住所】京都府京都市下京区朱雀宝蔵町34番地 梅小路MArKEt 3F

【URL】https://monozukuri.vc/ja/





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https://monozukuri.vc/ja/news/?group0=gr1_media