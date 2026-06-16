札幌発の体幹トレーニング「あへあほ体操」、全国の介護・福祉施設向けにオンラインライブトレーニングサービスを開始

株式会社アクティブスタイル

サービス紹介サイト：https://shimo-tore.com/lp/socialcare/(https://shimo-tore.com/lp/socialcare/?utm_source=primes&utm_medium=web&utm_id=socialcare)

株式会社アクティブスタイル（北海道札幌市、代表取締役：齊藤 学）は、2026年6月16日（火）より、全国の介護・福祉施設向けに、Zoomを活用したオンライントレーニングサービス「あへあほ体操 ソーシャルケア for 介護・福祉施設」の提供を開始いたします。

本サービスは、全国の介護・福祉施設をリアルタイムで接続し、プロのインストラクターによる「あへあほ体操」を同時参加型で提供するオンラインサービスです。施設利用者の心身の健康維持を支援するとともに、現場スタッフのレクリエーション運営負担の軽減を目的としており、北海道から全国へ、地域を越えた新たな健康づくりとコミュニケーション機会の創出を目指します。

■ 背景

介護・福祉施設においては、日々の身体介助に加え、レクリエーションの準備・実施も現場スタッフにとって大きな負担となっています。こうした課題は全国共通である一方、地方の施設では専門インストラクターによる運動指導の機会が限られるなど、地域による制約も存在します。その結果、利用者に提供できる運動機会や体験の質に差が生じる可能性があると考えられます。

当社では、こうした「現場の業務負担」と「地域による機会格差」という2つの課題に対し、オンラインのライブ配信ツールを活用することで同時に対応できると考え、本サービスの開発に至りました。



■ 「あへあほ体操 ソーシャルケア for 介護・福祉施設」サービス内容

「あへあほ体操 ソーシャルケア for 介護・福祉施設」は、Zoomを活用し、全国の介護・福祉施設をリアルタイムで繋ぎながら実施するオンラインライブレッスンです。

インターネット環境とZoomに接続できる端末・大型テレビやモニター、WEBカメラがあれば導入可能で、プロのインストラクターによるトレーニングを、全国の施設で同時に体験できます。録画視聴とは異なり、参加者の様子に合わせた声かけや進行ができるほか、他施設と同じ時間に体操へ参加することで、施設内にいながら外とのつながりを感じられる点が特長です。

本サービスは、現場の業務負担軽減と利用者の健康維持を両立する仕組みとして、以下の価値を提供します。

１. 現場スタッフの業務負担軽減

レクリエーションの企画や進行をプロのインストラクターがオンラインで担うため、スタッフは日々の体操準備や進行にかかる負担を軽減できます。また、配信中は介護記録の作成など他の業務に時間を充てることも可能となり、業務効率の向上に寄与します。

２. 科学的根拠に基づく効果的な運動プログラム

本サービスで提供する「あへあほ体操」は、発声と体幹運動を組み合わせたシンプルなトレーニングです。深部体幹筋（インナーマッスル）や呼吸機能への効果が研究によって確認されており、2026年3月には、その研究成果をアメリカで開催された米国整形外科基礎学会で発表いたしました。高齢者に多い腰痛や膝痛の予防・改善につながる動作を取り入れており、無理なく継続できる構成で、身体機能の維持・向上を支援します。

３. リアルタイム接続による心身の健康維持とコミュニケーション機会の創出

本サービスは、全国の介護・福祉施設をリアルタイムで接続し、同じ時間に体操を行います。ライブ形式で実施することで、参加者の様子に合わせた声かけや双方向のコミュニケーションが可能となり、一体感のある運動体験を実現します。また、施設内にいながら他地域の参加者とゆるやかにつながることで、「誰かと一緒に取り組んでいる」という感覚が生まれ、心理的な孤立の軽減や心の健康維持につながることが期待されます。

プロのインストラクターによる継続的な運動機会と共に、精神面の充足機会を提供することで、利用者満足度の向上にも寄与し、施設サービスの付加価値向上や差別化の一助となることを目指しています。

■ サービス価格・契約条件

■ 配信スケジュール・必要環境など

■ お申し込みの流れ

- 月額プラン：50,000円/月（税別）- 年間プラン：480,000円/年（税別） ※実質40,000円/月（税別）- 初期費用：5,000円（税別）※施設情報登録、Zoom環境設定、導入支援を含みます。- 契約単位：1施設単位※ユニット型施設や同一法人による複数施設での導入については、施設状況に応じた優遇プランをご用意しております。詳細はお問い合わせ時にご案内いたします。- 配信回数：1日2回（10:30～11:00／14:30～15:00）- 配信曜日：月曜～土曜（祝日含む）- 利用回数：契約期間中は何度でも参加可能- 参加人数：施設内であれば人数制限なし- 必要環境・機材：- - Zoom参加が可能なインターネット環境- - Zoomが利用可能な端末（ノートPCなど）- - 大型テレビまたはモニター- - Zoomで利用可能なWebカメラ- - Zoomで利用可能なマイク（任意）

ご検討にあたっては、導入前に実際の利用イメージをご確認いただけるよう、以下の流れでご案内いたします。

1．ヒアリング

お問い合わせ後、あへあほ体操スタッフよりご連絡し、施設利用者様の人数や身体状況などをお伺いいたします。また、必要に応じてZoomの接続確認や操作方法のご案内も行います。

2．トライアル体験

あへあほ体操インストラクターが現地訪問（※）もしくはZoomを活用したオンライン形式で「あへあほ体操」をご体験いただきます。実際の運用イメージや利用者様の反応をご確認いただくことが可能です。

（※）現地訪問は札幌市内を中心に対応しており、市外については別途ご相談となります

3．本導入のご判断

トライアル結果を踏まえ、施設の方針や利用状況に応じて導入の可否をご検討いただきます。



■ あへあほ体操について

「あへあほ体操」は、発声と体幹運動を組み合わせたトレーニングで、年齢や身体状況に関わらず取り組みやすいことを特徴としています。呼吸と連動した動作により体幹の深層筋にアプローチし、健康維持や介護予防に寄与することを目的としています。また、本体操は「一人でもできるが、みんなでやることで価値が高まる」点を重視しており、参加者同士のつながりや一体感を生み出す設計となっています。

今後はオンラインを活用することで、地域や施設の枠を越えた新たなつながりを創出し、「誰もが社会とつながり続けられる環境づくり」を目指してまいります。

■ 株式会社アクティブスタイルについて

株式会社アクティブスタイルは、札幌市を拠点に介護・医療・福祉分野の事業を展開する総合健康支援企業です。2012年の創業以降、リハビリ特化型デイサービスや障がい者グループホーム、訪問型鍼灸マッサージ治療院の運営を通じ、現場に根ざした健康支援に取り組んできました。

2025年には、「あへあほ体操」創始者である霜野昌博を専務取締役に迎え、同体操を活用した健康増進や介護予防への取り組みを開始。「2040年に世界同時あへあほ実現」という使命を掲げて、誰もが主体的に健康づくりに関われる社会の実現を目指してまいります。

■ サービス情報

■ 会社概要

- サービス名：あへあほ体操 ソーシャルケア for 介護・福祉施設- サービス内容：オンラインライブトレーニングサービス- サービス開始日：2026年6月16日- 製品紹介サイト：https://shimo-tore.com/lp/socialcare/(https://shimo-tore.com/lp/socialcare/?utm_source=primes&utm_medium=web&utm_id=socialcare)

会社名：株式会社アクティブスタイル

代表取締役：齊藤 学

本社所在地：北海道札幌市白石区北郷3条1丁目6番28－1F

設立：2012年7月11日

TEL：011-873-0100

FAX：011-873-2230

MAIL：info@activestyle.info

WEB：https://activestyle.info

■ あへあほ事業部 お問い合わせ先

株式会社アクティブスタイル あへあほ事業部

E-mail ：aheaho@activestyle.info