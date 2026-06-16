代表取締役・河井浩一が東京大学金融教育研究センター（CARF）主催セミナーに登壇｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、当社代表取締役社長 河井 浩一が、東京大学金融教育研究センター（CARF）主催の「第74回CARFセミナー」（2026年6月30日開催）に登壇することをお知らせいたします。

本セミナーは「資本市場のインフラ変革：情報の構造化と専門知が拓く日本株のグローバル価値」をテーマに、企業情報データベースと金融実務の融合による次世代の市場インフラのあり方を論じるものです。河井は、アナリストカバレッジの空白や開示制度の課題、IR実務の現状を踏まえ、情報の構造化と専門知を掛け合わせることで日本株のグローバルな価値発信をいかに実現するかを講演します。

■ 開催概要

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次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/52_2_1264f45bf158d811b5cda0ea906818a4.jpg?v=202606161151 ]