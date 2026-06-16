【無料セミナー開催】新コスモス電機「プラント危険区域設定に関するガイドラインについて」オンラインセミナーを開催します

新コスモス電機株式会社

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げる新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、2026年6月24日、7月29日、8月26日、9月30日に「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドラインについて」のオンラインセミナーを開催します。

■セミナーの概要

経済産業省が公表したガイドラインを活用し、防爆エリアを見直すことで防爆エリアで使用できなかったスマホやタブレットの使用が可能となります。

本セミナーでは、ガイドラインの概要や見直し方法について解説します。

■このような方におすすめです

・経済産業省が公表したガイドラインについて理解されたい方

・自社の工場内防爆エリアで非防爆製品であるスマホやタブレットが使用できるか確認したい方

・産業のスマート化を推進されている方

■日時

開催日：

１. 2026年6月24日(水) 13:30～15:00

２. 2026年7月29日(水) 13:30～15:00

３. 2026年8月26日(水) 13:30～15:00

４. 2026年9月30日(水) 13:30～15:00

※ウェビナーの内容は同じです。ご都合の良い日時にご参加ください。

●参加費

無料

●会場

オンライン開催（事前登録制）

※Google Meetを使用したウェビナー（オンラインセミナー）です

※開催前日にご登録のメールアドレスへURLを送付します

■お申込み方法

下記フォームより、希望のセミナーと日程の項目をチェックしてお申込みください。

オンラインセミナー詳細・申込み :https://www.new-cosmos.co.jp/contact/industrial_estimate/

■関連サイト

防爆構造について(https://www.new-cosmos.co.jp/useful/6389/)

爆発性ガスの分類(https://www.new-cosmos.co.jp/useful/6388/)

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手掛けてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

世界最大級のガスセンサ研究開発・製造設備「コスモスセンサセンター」

■会社概要

会社名 ： 新コスモス電機株式会社

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 ： 高橋 良典

設立 ：1960年

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/

事業内容 ： 家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス