【無料セミナー】「ベトナムで広がる日本コンテンツ市場：アニメ・漫画・アイドルの商機」開催のお知らせ

ONE-VALUE株式会社

ベトナムでは、若年層を中心に日本のアニメ、漫画、ゲーム、アイドル文化への関心が高まっており、日本コンテンツは現地消費者にとって身近な存在になりつつあります。SNSや動画配信サービスの普及に加え、イベント、コスプレ、ファンコミュニティの盛り上がりにより、日本発のIPやエンターテインメントに対する市場機会が広がっています。

日本国内のコンテンツ市場が成熟する中、ベトナムは今後の海外展開先として注目すべき市場の一つです。IPライセンス、グッズ販売、イベント開催、配信、体験型ビジネスなど、複数の事業モデルが考えられます。一方で、現地ファン層の特徴、価格感度、流通チャネル、パートナー選定など、参入前に押さえるべき論点も存在します。

本セミナー「ベトナムで広がる日本コンテンツ市場：アニメ・漫画・アイドルの商機」では、ベトナムにおける日本コンテンツ人気の背景を整理した上で、日本企業にとっての商機を解説します。その上で、現地代理店、イベント会社、メディア企業との提携や、ポップアップ、イベント、コラボ企画によるテストマーケティングなど、参入方法について実務的な観点からご紹介します。

ベトナム市場で日本コンテンツの展開を検討している企業様にとって、現地ニーズを把握し、具体的な展開可能性を検討するための示唆を得ていただける内容です。

ウェビナー概要

日時：2026年7月16日（木）15:00-15:30（日本時間）13:00-13:30（ベトナム時間）

実施時間：30分

言語：日本語

参加費：無料

視聴方法：視聴用URLをフォームでご入力いただいたメールアドレス宛に送付します

主催：ONE-VALUE株式会社（VietBizの運営会社）

※本セミナーでは質疑応答は行いません

※競合他社や素性が不明な方のご参加はお断りする場合がございます

※内容および目次は一部変更となる場合がございます

講演内容

参加申し込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hhJwwoOwQ3-TMdqdxWjDgQ#/

１.ベトナムで高まる日本コンテンツ人気

・アニメ・漫画・ゲーム・アイドル文化の浸透

・イベント、コスプレ、ファンコミュニティの盛り上がり

２.日本企業にとっての商機

・国内市場が成熟する中での海外展開先としてのベトナム

・IPライセンス、グッズ、イベント、配信、体験型ビジネスの可能性

３.ベトナム市場への参入方法

・現地代理店・イベント会社・メディア企業との提携

・ポップアップ、イベント、コラボ企画によるテストマーケティング

※目次は変更となる場合がございます

講演者

齊藤 大将（ONE-VALUE株式会社 M&A・市場参入コンサルティング事業部 プロジェクトマネジャー）

早稲田大学を卒業後、IT系ベンチャー企業に入社し、新規法人開拓営業に従事。その後、インドに拠点を置く日系コンサルティング企業にて、現地企業との合弁会社立ち上げを担当。

帰国後はONE-VALUE株式会社に入社し、IT、物流、製造、医療など幅広い業界において、日系企業とベトナム企業のM&A支援業務に携わる。

学生時代には、ハンガリーでの留学、マルタおよびマレーシアでのインターンを経験し、多様な文化に触れる。神奈川県横浜市出身。

会社紹介

参加申し込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hhJwwoOwQ3-TMdqdxWjDgQ#/registration

ONE-VALUE株式会社は、創業以来ベトナム人材活用および経営コンサルティングのプロとして活動しております。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションをご提案し続けます。

べトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。

【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様のご要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。



【人材サービス事業】

ONE-VALUEはベトナム人人材を中心とする外国人人材の紹介・派遣・育成支援等のサービスを行っております。



【メディア】

Vietbiz（ベトビズ）という、ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関する情報を発信するメディア運営を行っております。この他にも、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

・メディア⇒https://vietbiz.jp/

【レポート販売】

ONE-VALUEがこれまで調査してきたベトナムの経済・ビジネスについて、デスクトップ調査では得られないような情報まで含んだハイエンドなレポートを販売しています。

・販売サイト⇒https://report-shop.vietbiz.jp/



【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

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