IPライセンス加盟店で愛媛県初のモデルハウスが完成

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ

株式会社Lib Work（本社：熊本県山鹿市、代表取締役社長：瀬口 力、証券コード：1431、以下「当社」）の子会社でありプラットフォーム事業を手掛ける株式会社リブサービス（本社：熊本県山鹿市、代表取締役社長 難家嘉之）は、株式会社アダストリア（本部 : 東京都渋谷区、代表取締役社長 北村嘉輝）と共同で、IPライセンスサービス「niko and ... EDIT HOUSE」を全国の住宅会社に提供を開始しております。このたび、その加盟パートナーである株式会社幹建設（本社：愛媛県松山市、代表取締役 高須賀幹由）の当該モデルハウスが愛媛県松山市にて完成いたしましたのでお知らせします。愛媛県内で初のモデルハウス完成となります。

１．住宅業界初のIPライセンスサービスについて

「niko and ... EDIT HOUSE」は、株式会社リブサービスと株式会社アダストリアとの共同事業であり、集客力や差別化などの経営課題のある全国の住宅会社へ提供する業界初（※）のIPライセンスサービスです。「niko and ... EDIT HOUSE」が所有する知的財産（IP）である「商標」「意匠」「著作物」などの知的財産の使用権を加盟パートナーに提供し、加盟パートナーはそれらを活用して販促活動を行うことで、集客力向上や受注アップを目指すことができます。

※当社調べ（2024年9月）、国内における住宅販売のIPライセンスビジネスとして

niko and ... EDIT HOUSE

公式サイト

https://www.nikoand.jp/edithouse/index.html

公式Instagram

https://www.instagram.com/nikoand_edithouse_official/

２．株式会社幹建設について

企業名：株式会社幹建設（サンエルホーム）

代表者：代表取締役 高須賀 幹由

本店所在地：愛媛県松山市来住町925-６

創 業：1992年7月

新築住宅・建て替え・トレーラーハウスなどの建築工事など幅広いニーズにお応えします。新築住宅は、注文住宅ブランド「サンエルホーム」と、建売住宅専門店「しあわせ住まい松山」の２大ブランドを展開し、幅広い予算やライフスタイルに対応しています。

株式会社幹建設 URL:https://www.miki-kensetsu.jp/

サンエルホーム URL:https://www.miki-3l.jp/

しあわせ住まい松山 URL: https://www.shiawase-sumai-matsuyama.com/

今回完成したモデルハウスは以下の通りです。

▼モデルハウス概要

名 称：niko and ... EDIT HOUSE松山城北展示場

所在地：愛媛県松山市山越４丁目１-１

URL：https://www.miki-3l.jp/nikoandedithouse/

３．株式会社幹建設 代表取締役 高須賀幹由様からのコメント

この度、ニコアンド エディット ハウスのIPライセンスを取得できたことを、大変光栄に思っております。

ニコアンド エディット ハウスならではの独自の素材感と、洗練されたデザイン・ブランド力、そして丁寧に育まれてきた世界観に強く惹かれ、ライセンス取得を決断いたしました。単なる住宅の提供にとどまらず、暮らしそのものに豊かさと心地よさをもたらすブランドとしての在り方に、深く共鳴するものがございました。他にはない質感と空気感を持つ住まいを、愛媛の地でもお届けしたいという気持ちが、私どもの大きな原動力となっております。

このたびモデルハウスもオープンを迎え、実際にニコアンド エディット ハウスの世界観をご体感いただける場が整いました。地域のお客様にその魅力を直接お伝えできることを、心より楽しみにしております。ニコアンド エディット ハウスとともに、愛媛の地に根ざした丁寧な家づくりを、一歩一歩着実に進めてまいります。

４．niko and ... について

niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する、スタイルエディトリアルブランドです。

実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20代～30代の男女に向けて事業展開しています。

全国149店舗展開(2026年５月末時点、WEBストアを含む)。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ） ＞ http://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/nikoand_official/

５．今後の展開

「niko and ... EDIT HOUSE」において、このたび愛媛県では初のモデルハウスオープンとなり、また累計では26店舗目のモデルハウスとなりました。

今後も続々と全国に「niko and ... EDIT HOUSE」のモデルハウスがOPENする予定であります。

全国展開を進め、プラットフォーム事業の収益拡大をおこなってまいります。

■Ｌｉｂ Ｗｏｒｋについて

当社は、「暮らしを変える、世界を変える、未来をつくる」というスローガンのもと、「サステナブル＆テクノロジーで住まいにイノベーションを起こす」というミッションの実現に向けて、戸建て事業に留まらず多角的に事業展開しています。

デジタルマーケティング分野では、土地探しの「e土地net」をはじめとした一定のカテゴリーに特化したサイトや、YouTubeチャンネル「Lib Work ch」の運営などを通し、ニーズに合わせた集客戦略を展開。また全国の工務店向けサブスクリプション型事業として、新築住宅プランの提案システム「マイホームロボ」の開発をはじめ、「ALC/アダストリア・ライフスタイル・クリエイション」と共同開発した戸建て商品「niko and ... EDIT HOUSE」のIPライセンス販売などのプラットフォーム事業も行っています。

さらにサステナブルな取り組みとして、３Dプリンター住宅の展開にも力を注ぎ、持続可能な未来に向けた取り組みを日々行っています。 URL:https://www.libwork.co.jp/

会社名：株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ ( https://www.libwork.co.jp )

代表者：代表取締役社長 瀬口 力

本店所在地：熊本県山鹿市鍋田178-１

設 立：1997年８月１日

資本金：13億2150万円

事業内容：戸建住宅事業・プラットフォーム事業・３Dプリンター住宅事業