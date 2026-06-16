話題のインフルエンサー小林ゆあ、Popteen専属モデル就任報告動画が280万回再生を突破

株式会社IVI Entertainment

株式会社IVI Entertainment（本社：東京都港区）は、所属タレント・小林ゆあがSNSに投稿した「Popteen専属モデル就任報告動画」が大きな反響を呼び、総再生回数280万回を突破、2,000件以上の応援コメントが寄せられたことをお知らせいたします。

▼話題の報告動画

https://www.tiktok.com/@qua__4/video/7646380100967091463?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7651532565383939601(https://www.tiktok.com/@qua__4/video/7646380100967091463?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7651532565383939601)

小林ゆあは、2026年6月よりティーン向けファッションメディア『Popteen』の専属モデルとして活動を開始。

発表直後に公開した就任報告動画には、「専属モデルおめでとう！」「夢が叶ってうれしい！」「これからの活躍が楽しみ」といった祝福の声が相次ぎ、多くのファンから温かいメッセージが寄せられました。

ABEMAの人気恋愛リアリティー番組への出演をきっかけに注目を集めた小林ゆあは、親しみやすいキャラクターと飾らない発信で同世代から高い支持を獲得。SNSを中心に存在感を高め、「#小林ゆあ界隈」がトレンド入りするなど、Z世代・α世代を代表するインフルエンサーの一人として注目を集めています。

さらに「αZ総研」が発表した『Z世代が選ぶ2026年上半期トレンドランキング』において、「流行ったTikToker部門」第3位にも選出され今後の発信にも大きな期待が寄せられています。

小林ゆあは今後、『Popteen』本誌をはじめ、WEB、SNS、イベントなど多方面で活動を展開し、ティーン世代に向けて新たなトレンドを発信してまいります。

■小林ゆあ

2008年6月4日生まれ、神奈川県出身の現役JKインフルエンサー。

ABEMAの大人気恋愛リアリティー番組への参加をきっかけにSNSフォロワーが急増し、親しみやすいキャラクターと飾らない発信で同世代から高い支持を集める。

おふざけや高い表情管理を含めた唯一無二の空気感がミーム化し、『#小林ゆあ界隈』がトレンド入りするなど大きな話題に。

現在は『Popteen』専属モデルとしても活躍し、インフルエンサー・モデルの両軸で活動の幅を広げている。

【Popteen公式モデルプロフィール】

・小林ゆあ：https://popteen.co.jp/media/model/yua-kobayashi/

【プロフィール】

・名前：小林 ゆあ（こばやし ゆあ） / Yua Kobayashi

・生年月日：2008年6月4日

・出身地：神奈川県

・身長：153cm

・血液型：O型

・特技：表情管理

・趣味：シール集め・寝ること

・ファンネーム：ギャビンず

・Instagram：@yua__46_

・TikTok：@qua__4

・YouTube：kobayua_channel