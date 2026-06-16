「ゼロクリック検索68%」時代へ、AIに選ばれる企業を作る「PR型LLMO対策サービス」をSDGs外務大臣賞のFrankPRが開始

株式会社FrankPR

革製品ブランド「Raffaello（ラファエロ）」を展開し、第6回ジャパンSDGsアワード外務大臣賞を受賞した株式会社FrankPR（本社：東京都千代田区、代表取締役：松尾真希）は、生成AIに企業の情報を引用・推奨されやすくする「PR型LLMO対策サービス」の提供を開始しました。LLMO（Large Language Model Optimization＝大規模言語モデル最適化）とは、ChatGPTやPerplexityなどの生成AIが、質問への回答の中で特定の企業を「信頼できる情報源」として取り上げる状態をつくる施策です。

FrankPRは、自社のサステナビリティの取り組みを外務大臣賞などの社会的評価へとつなげてきた知見を活かし、本領域に参入しました。

■AIにより「ゼロクリック検索」が68.01%に達したと報道。検索からの露出ではなくAIからのプレゼンスが求められる時代

第６回ジャパンSDGsアワード表彰式（首相官邸）

2026年6月、Search Engine Landは、SparkToroがSimilarwebのクリックストリームデータをもとに実施した調査を紹介し、2026年初頭の米国Google検索では、検索後に外部サイトへのクリックが発生しない「ゼロクリック検索」が68.01%に達したと報じました。これは2024年の60.45%から上昇しており、検索結果から少なくとも1回のクリックが発生する割合も、過去2年間で約22.9%低下しています。

この変化の背景には、Googleが検索結果画面上で回答を完結させる傾向があります。特にAI Overviewsが表示される検索では、クリック率が約60%下がることも確認されています。つまり、企業が検索で見つけられるだけでは不十分になりつつあり、ユーザーがサイトに訪れる前の段階で、検索結果や生成AIの回答内にどのような情報として表示されるかが重要になっています。

■【研究実証】AIは「環境・社会配慮」を好む。SDGsは生成AI時代の最重要資産へ

「どのような情報がAIに引用されやすいか」については、学術研究による実証が進んでおり、サステナビリティ情報と生成AIの親和性を示す研究が発表されています。31のLLMの環境態度を検証した研究（Kunkel et al., 2026）では、多数のモデルが平均的な人間より環境配慮的な態度を内在化していることが実証され、CSR（企業の社会的責任）やグリーンサプライチェーンの文脈でLLMが中立的でない応答傾向を持つことを示した研究（Ontrup et al.）も発表されています。環境・社会的価値と整合する企業情報は、生成AIに評価・引用されやすい可能性が、複数の独立した研究によって指摘されています。

つまり、SDGsの取り組みという「社会的信頼の裏付け」を持つ企業は、それを生成AIが参照しやすい場所に正しく置くことで、AIに引用・推奨されやすい情報基盤を整えられます。

■サービスの内容

FrankPRは、小規模な企業でありながら第6回ジャパンSDGsアワード外務大臣賞、第9回環境省グッドライフアワード実行委員会特別賞（環境と福祉賞）を受賞し、SDGsの取り組みを社会的評価へとつなげてきました。

本サービスは、こうしたサステナビリティの取り組みを、第三者メディア、公式情報、Wikipediaなど生成AIが参照しやすい情報基盤へと整理し、企業がAI時代に信頼される存在として認識されるための支援として体系化したものです。

「PR型LLMO対策サービス」は、4つの段階で構成されています。

・ストーリー発掘（SDGsの言語化）：企業の事業や社会貢献活動の中から、外部に伝えるべき価値を見つけ、SDGs（持続可能な開発目標）の文脈で整理します。

・外的施策（第三者からの発信）：メディアからの取材獲得、プレスリリースの配信、note記事の運用などを通じて、生成AIが参照しやすい第三者の情報源を増やします。

・内的施策（自社サイトの最適化）：会社概要や受賞歴を明示し、構造化データを整えることで、生成AIや検索エンジンが企業情報を正確に読み取れる状態にします。

・権威の獲得：アワードの受賞や生成AIが参照しやすい情報源であるWikipediaに掲載されるのに十分な特筆性を整えます。

既存のSEO・PR施策が「どこに載せるか」という発信先の選定に比重を置きがちななか、FrankPRは「何を発信するか」というストーリーの設計から支援する点が特徴です。

■今後の展望

生成AIが情報の入口となる時代において、社会的価値のある取り組みが正しく認識されないことは、企業だけでなく社会全体にとっての損失です。地域の雇用を支え、環境課題に取り組み、サプライチェーンの改善に挑む中小企業の活動は、日本の持続可能な発展を支える重要な基盤でありながら、発信力や情報整備の不足により、生成AIの回答から見えにくくなるリスクがあります。

FrankPRは、本サービスを2026年度末までに300社へ提供することを目指します。とりわけ、SDGsに真摯に取り組みながらその発信に課題を抱える企業を対象に、社会貢献の実績を生成AIが正しく参照できる情報として整備することで、企業の取り組みが社会に届く情報環境の構築に貢献していきます。

■サービス概要

・名称：PR型LLMO対策サービス

・提供開始：プライム上場企業をはじめ提供中

・内容：SDGsストーリーの発掘／第三者メディアでの取材獲得支援／自社サイトのAI最適化／Wikipedia掲載支援

・料金プラン（税抜）：別途見積もり

・URL：https://frank-pr.jp

・note: https://note.com/frank_pr

・SDGsの知恵袋: https://franksdgs.com

■会社概要

・会社名：株式会社FrankPR

・所在地：東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング9F

・代表者：代表取締役 松尾真希

・設立：2018年10月1日

・事業内容：革製品ブランド「Raffaello」の企画・製造・販売、生成AI検索対策（LLMO）支援、AI導入支援、メディア事業、コンサルティング事業

・登壇・受賞歴：第6回ジャパンSDGsアワード SDGs推進副本部長（外務大臣）賞、環境省「第9回グッドライフアワード」実行委員会特別賞（環境と福祉賞）TEDxAwaji2025ほか

・URL：https://frank-pr.jp