製造業の設計工数を最大40%削減　CAD AI Agent の販売を開始

株式会社Archaic

株式会社Archaic（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横山 淳）は、製造業の設計業務を自動化するAIソリューション「CAD AI Agent」の販売を本日より開始しました。SolidWorks・CATIA・FreeCAD に対応し、設計者やその管理者が抱える反復的な確認作業・検図・見積作成をAIで自動化します。当社PoC実績に基づく試算では、設計レビュー工数を最大40%削減します。

背景

製造業の設計現場では、干渉チェック・検図・BOM整合性確認・見積作成といった業務が設計者の工数を大きく圧迫しています。これらは専門知識を要しながらも定型的であり、AIによる自動化との親和性が高い領域です。Archaicは製造業向けAI開発で培ったノウハウをもとに、CADとAIを直接連携させるエージェント型ソリューションを開発しました。現在、特許出願を準備中です。

製品概要

製品名： CAD AI Agent

対応CAD： SolidWorks / CATIA / FreeCAD

※iCAD / NX / AutoCAD・Fusion 360 は順次対応予定

提供機能（パッケージ）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48761/table/55_1_6e2972f08e784693f4bf221e991b9a20.jpg?v=202606161051 ]活用イメージ

自動見積もり生成： SolidWorksのモデル情報から材料費・切断費・機械加工費・表面処理費を自動算出。設計完了後すぐに見積書を出力できます。

自動干渉チェック： CATIAアセンブリの全部品ペアを一括解析し、干渉（Clash）・接触（Contact）をマーカー付きで可視化。修正が必要な箇所を即座に特定します。

セキュリティ

機密図面・設計情報の社外送信ゼロを実現するオンプレミス構成に対応しています。AI処理の全プロセスを社内サーバー上で完結させることが可能で、製造業特有の情報漏洩リスクに対応します。

導入フロー

リスクを最小化しながら段階的に展開します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48761/table/55_2_61decdda6b7a0e34267efbf89e9e5d31.jpg?v=202606161051 ]導入について

導入方法・価格・カスタマイズについては、お問い合わせください。

お問い合わせ

電話：03-5860-6788

メール：info@archaic.co.jp

URL：https://archaic.co.jp/manufacture/

会社概要

会社名 株式会社Archaic（Archaic Inc.）

設立 2017年11月

資本金 1億1,000万円（資本準備金含む）

所在地 東京都渋谷区神宮前1-22-1 オークラビル5F

事業内容 製造業・広告領域向けAI・DXソリューションの開発・提供

URL https://archaic.co.jp

問い合わせ info@archaic.co.jp / 03-5860-6788

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