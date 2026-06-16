熊本市中心街に「ホテル アマネク熊本」が2026年9月グランドオープン｜観光・ビジネス双方の需要に応える新たな滞在拠点に

株式会社アマネク

株式会社アマネク（東京都千代田区、代表取締役：安達禎文）は、世界に誇る阿蘇の雄大な自然や固有の歴史・文化を有し、近年は半導体産業の集積地としても注目される熊本県の中心部・熊本市中央区に、都市の利便性と上質なくつろぎ空間を兼ね備えた「ホテル アマネク熊本」（以下：アマネク熊本）を、2026年9月17日（木）にグランドオープンいたします。

熊本エリアにおける開業背景

ホテルアマネクではこれまで、国内外の観光客に人気のエリアに注目し、全国でホテルを開業してまいりました。今回、アマネク熊本が開業する熊本県は、世界文化遺産登録を目指す阿蘇山をはじめとした広大な自然や、日本三名城の一つである熊本城など、世界に誇る観光・文化資源を多く有しています。

また、近年では半導体産業をはじめとする世界的企業の進出（TSMC等）によって経済活性化が著しく、国内外から観光・ビジネスの両面でかつてない注目を集めています。

こうした都市の躍動感と、古くからこの地に流れる穏やかな時間が調和する熊本において、その両方を体感いただける旅の拠点として当ホテルは誕生します。

訪れるすべてのお客様に、熊本の魅力を肌で感じ、心からリラックスしていただける場を提供いたします。

アマネク熊本の「コンセプト」

Concept：熊本の中心で、旅がはじまる

熊本県の観光・経済における中心地に開業するアマネク熊本。全176室の客室は、洗練されたデザインと快適性、機能性を兼ね備え、観光からビジネスまで幅広い滞在ニーズに対応しています。館内には大浴場、サウナを備え、旅や仕事の合間に心身をゆるやかに解きほぐす上質な時間をご提供します。

熊本の街を満喫した後に、静かな“くつろぎ”へと誘う滞在拠点として、お客様をおもてなしいたします。

熊本の自然と街の賑わいを取り入れた「内装・付帯施設」

■1階：ロビー・レストラン｜街の活気に包まれ、軽やかに過ごす

一歩足を踏み入れると、熊本の街のインスピレーションを散りばめたモダンな空間が広がります。レセプションとレストランがシームレスにつながる設計で、街の賑わいと温もりを感じられる空間となっています。観光の合間に一息ついたり、ビジネスの打ち合わせに活用したりと、自由で軽やかな時間をお過ごしいただけます。

■2～11階：客室｜大地に守られ、自然体で寛ぐやすらぎの空間

ダブルルームは全室にベッド幅1600mmのクイーンサイズを採用し、ビジネス・観光を問わずゆとりある滞在を提供します。また、アクセシブルツインを除く全室で水回り（ユニットシャワー・トイレ・洗面台）を3点分離型とすることで、滞在時の快適性と使い勝手を高めました。

客室空間は、雨水が地層でゆっくりと磨かれていくような、静かで穏やかな時間が流れる設えとしました。大地や水をイメージした落ち着いた色彩をベースに、光のきらめきを表現したイエローをアクセントに配置。独特の美しさを醸し出す古美色を挿し色に、上品な雰囲気をプラスしています。熊本の豊かな自然のサイクルを身近に感じながら、肩の力を抜いて「自分らしい時間」を取り戻せる、安らぎの滞在を提供します。

また、共用廊下はシンプルながら大地の温もりを感じるデザイン。落ち着いたカラートーンとモダンな装いでゲストを客室へと誘います。

最上階(12階)：大浴場・サウナ｜阿蘇の力強さに癒され、心身を整える

最上階には、一日の終わりに心身を解きほぐす大浴場、サウナを完備。「火の国」を象徴する阿蘇山の力強い自然や火口のダイナミズムをイメージした空間は、都会の喧騒を忘れさせてくれる非日常の癒やしスポットです。阿蘇周辺の穏やかな自然風景に思いを馳せながら、就寝前の心地よいリフレッシュタイムをお楽しみいただけます。また、大浴場の一部からは熊本城の姿を望むこともできます。

アマネク熊本の概要

店舗名：ホテル アマネク熊本

住所：熊本県熊本市中央区下通2丁目1-8

構造：鉄骨造地上12階

総室数：全176室

スタンダードクイーン：137室（ベッド幅1600mm）

スーペリアツイン：29室（ベッド幅1200mm）

スーペリアトリプル：8室（ベッド幅950mm）

アクセシブルツイン：2室（ベッド幅1200mm）

公式HP ：https://amanekhotels.jp/kumamoto/

株式会社アマネクについて

2016年6月に“日本の粋を活かした素材と独自の客室コンセプト”として初めての自社ブランドホテル「アマネク銀座イースト」を開業。以来、訪日外国人旅行者、国内旅行者、ビジネスパーソンなど幅広い層のお客様に高いご支持をいただき、現在は全国で「アマネク」ブランドホテル12棟の運営を行っています。今後も日本の新しい「寛ぎ」のかたちを日本中へ、そして世界へ発信できるよう、ホテルの企画及び運営を行ってまいります。

社名：株式会社アマネク

ＵＲＬ：https://amanek.jp/

所在地：東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル3F

設立：2002年4月

資本金：5,000万円

代表者：安達 禎文

事業内容：ホテル・旅館の企画・開発・運営など