七五三は11月だけじゃない？実施時期を調査したところ春・夏利用が41.8％に【保護者100人調査】

株式会社LIN

着物レンタルマイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、七五三を経験した保護者100名を対象に「七五三を行った時期」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、秋に実施した家庭が48.8％と最も多かった一方で、春と夏を合わせると41.8％となり、多くの家庭が11月以外の時期を選んでいることが分かりました。

七五三は11月15日前後に行う伝統行事として知られていますが、近年は家族の都合や混雑回避を理由に、時期を分散させる傾向が見られます。

■調査結果｜七五三は秋だけではない

七五三を行った時期について質問したところ、

・秋 48.8％

・春 20.9％

・夏 20.9％

という結果となりました。

最も多かったのは秋でしたが、春と夏を合わせると41.8％となり、多くの家庭が秋以外の時期を選択していることが分かります。

■なぜ七五三の時期が分散しているのか

七五三を秋以外に行う理由として、

・11月の混雑を避けたい

・家族の予定を合わせやすい

・写真館の予約が取りやすい

・暑さや寒さを避けたい

といった理由が考えられます。

近年は七五三を「家族の記念日」と考える家庭も増えており、必ずしも11月にこだわらない選択が広がっています。

■専門店の視点｜“分散型七五三”は今後さらに増える可能性

着物レンタルマイセレクトでも、

春休みやゴールデンウィーク、夏休み期間中の七五三利用が年々増加しています。

特に近年は、

・前撮り

・春七五三

・早撮り

といった利用スタイルも一般的になっており、

七五三の時期そのものが多様化していることを実感しています。

今回の調査結果からも、その傾向が裏付けられました。

■混雑を避けるという選択肢

11月は神社や写真館が混み合うため、

あえて春や夏に撮影やご祈祷を行う家庭も少なくありません。

地域や神社によっては年間を通して七五三のご祈祷を受け付けているケースもあり、

ご家族の予定に合わせて時期を選ぶ考え方が広がっています。

■関連ページ

七五三レンタル一覧

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/205828/list.html

七五三の時期はいつ？完全ガイド

https://www.tomesode-myselect.com/news/howto-shichigosan/753_complete_guide/

調査概要

調査対象：七五三を経験した保護者

調査人数：100名

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2026年6月

調査主体：株式会社LIN