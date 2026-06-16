東京・西麻布のミシュラン一つ星 日本料理店「山崎」が、飲食店向けオールインワンプラットフォーム「Respo」を導入

株式会社ハロー

株式会社ハロー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：播口 友紀）は、この度、東京・西麻布のミシュラン一つ星 日本料理店「山崎」（所在地：東京都港区西麻布／店主：山崎 志朗氏）に、当社が提供する飲食店向けオールインワンプラットフォーム「Respo」が導入されたことをお知らせいたします。

https://respo.autoreserve.com/(https://respo.autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-yamazaki)

「山崎」は、白木のL字カウンターを舞台に、旬の食材と料理人の手業を五感で楽しめる日本料理店です。2018年8月のオープンからわずか3ヶ月で『ミシュランガイド東京2019』にて一つ星を獲得し、国内外から注目を集め続けています。少人数運営だからこそ、お客様一人ひとりと向き合う時間を何より大切にされている同店ですが、その一方で、電話予約とネット予約の二重管理や、営業後のバックオフィス業務といった現場課題を長年抱えていました。Respoの導入により、予約管理の一元化と現場業務の効率化を実現するとともに、カウンター業態ならではのきめ細やかなおもてなしを支える基盤として活用が進んでいます。

「Respo」導入前の課題

「山崎」では、以下のような現場課題を抱えていました。

■電話・ネット予約の二重管理による、営業後の事務負担

- 電話予約とネット予約をそれぞれ別の仕組みで管理しており、確認作業や情報共有に時間がかかっていた- カウンター席の少人数制で、お客様一人ひとりに向き合う接客に注力する一方、営業後に事務作業へ追われることが少なくなかった- 予約情報の入力・照合作業が現場負担となり、料理や翌日の仕込みに集中する時間を圧迫していた

■現場の感覚と合わない「複雑なシステム」への抵抗感

「Respo」の主な特徴

- 複雑な機能の多い管理ツールは、現場で使いこなせず、結果としてオペレーションの負荷になりかねないという懸念があった- 少人数のチームでも無理なく回せる、できる限りシンプルに管理できる仕組みを長く探していた

「Respo」は、株式会社ハローが日本国内において主要機能を無料で提供する飲食店向けオールインワンプラットフォームです。予約台帳・サイトコントローラー・POS・決済端末・モバイルオーダーをひとつのプラットフォームで提供し、飲食店の規模・業態に合わせて柔軟に組み合わせて導入することができます。

■Respoでできること

「Respo」導入による効果

- 予約台帳：複数予約媒体と連携し、媒体ごとの手入力転記を不要に- サイトコントローラー：自社サイト・各種媒体間の在庫を一元管理- POS／決済端末：会計・決済まで一台で完結し、店舗オペレーションを効率化- モバイルオーダー：お客様のスマートフォンやタブレットから注文を可能にし、滞留時間を削減- 顧客情報管理：来店履歴・嗜好・アレルギー情報などを蓄積し、リピーター対応に活用可能

■効果1：予約の一元管理による事務作業の軽減と、料理・準備の時間の確保

Respoは、ネット予約と電話予約を一つの台帳で管理できるため、媒体ごとの確認作業や入力作業の負担が大幅に減少しました。これにより、営業後の事務作業がかなり軽減され、料理や翌日の仕込みに集中できる時間が確保できる体制が整いました。また、決済端末との連携によって会計オペレーションもスムーズになり、お客様をお待たせする時間も短縮されています。

■効果2：カウンター業態だからこそ活きる、お客様情報の「積み重ね」

Respoの顧客情報機能を活用し、来店履歴に加えて、その日にお話しした内容、お出ししたお料理、お酒の好みなどを必ずメモとして残す運用を徹底。アレルギー・苦手食材・お祝いのご予定などは、予約段階で記録しています。カウンター越しにお客様と接するうえで、これらの情報がその場ですぐに確認できることが、お客様一人ひとりに合わせた、きめ細やかなおもてなしを可能にしています。

■効果3：単なる効率化ではなく、「山崎らしさ」を磨くブランド価値の向上

予約管理や会計のストレスが減ったことで、料理人・スタッフがカウンターでのお客様との会話や、料理を一番良いタイミングでご提供することに集中できる時間が生まれました。「お客様に料理だけでなく、空間や時間も含めて楽しんでいただきたい」という同店の世界観を、現場の余裕という形で支え、結果としてお店全体のブランド価値の向上にもつながっています。

日本料理「山崎」 店主・山崎 志朗氏のコメント

店主・山崎 志朗氏より、以下のコメントをいただいています。

「Respoを選んだ一番大きな理由は、「シンプルで使いやすい」という点でした。機能が多すぎても現場で使いこなすのが難しく、結局オペレーションの負荷になってしまいがちですが、Respoは分かりやすく現場感覚に最も合っていると感じました。」

「単純な効率化だけでなく、【山崎】らしさをより磨けるようになったことが、最も大きな変化だと考えています。予約管理や会計のストレスが減ったことで、カウンターでのお客様との会話や、料理を一番良いタイミングでご提供することに集中できるようになりました。『管理が楽になることで、現場に集中できる時間が増える』という価値は、同業の皆さまにもぜひ体感していただきたいと思います。」

株式会社ハロー 代表取締役 播口 友紀のコメント

「日本料理「山崎」様は、ミシュラン一つ星をオープンからわずか3ヶ月で獲得され、国内外から注目を集め続けるお店です。少人数のカウンター業態だからこその「お一人おひとりと向き合う時間」を、何よりも大切にされている姿勢に深く共感しています。「単純な効率化ではなく、【山崎】らしさを磨くための仕組み」として、Respoが現場の余裕を支え、その先のおもてなしや料理に時間を還せていることを、大変嬉しく感じております。今後、山崎様が見据えていらっしゃる海外展開においても、AutoReserveをはじめとした当社サービスの多言語対応を強化し、山崎様の世界観が国境を越えて伝わるよう、共に歩んでまいります。」

導入事例記事のご案内

本件の詳細を、山崎様へのインタビュー記事としてRespo公式サイトにて公開しています。ぜひご覧ください。

▼導入事例記事

「『料理とおもてなしに集中する時間』を取り戻す。日本料理の名店【山崎】が選んだ、シンプルな予約管理の形」

URL：https://respo.autoreserve.com/ja-jp/cases/yamazaki(https://respo.autoreserve.com/ja-jp/cases/yamazaki?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-yamazaki)

Respoとは

Respoは、株式会社ハローが日本国内において主要機能を無料で提供する飲食店向けオールインワンプラットフォームです。予約管理・注文受付・会計・売り上げ分析などの業務をデジタル化することによって、飲食店運営における業務を一括で効率化しコストを削減することができます。

予約台帳をはじめ、POSレジやモバイルオーダーなど、店舗のニーズに応じて自由にカスタマイズできます。

山崎 店舗概要

株式会社ハローについて

Respoを開く :https://respo.autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-yamazakiRespoホームページに遷移します。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/65_1_9f1df47efc22c633d76f9dbc25fb012e.jpg?v=202606161051 ]

株式会社ハローは“Goodbye past, Hello future.”をミッションに掲げ、AIを根幹に置いてプロダクトを設計する”AI-Native Products”の理念のもとで各プロダクトを展開しています。

関連メディア

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/65_2_c117f13fc23ef5f6db2593368fd24444.jpg?v=202606161051 ]

AutoReserve：https://autoreserve.com/(https://autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-yamazaki)

Respo：https://respo.autoreserve.com/(https://respo.autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-yamazaki)

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