ECの失敗事例から学ぶ、売上改善の実践講座｜伸びない原因を“次の一手”に変える方法 6/23(火)無料セミナー開催

株式会社ウブン

Amazonに特化したマーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナー株式会社ウブン（本社：東京都港区、代表取締役社長：森岡健太郎）は、2026年6月23日(火)に開催される「ECの失敗事例から学ぶ、売上改善の実践講座｜伸びない原因を“次の一手”に変える方法」に登壇することが決定しました。当社は「売上が伸びない本当の原因は、"見られていないデータ"にある。AIエージェントが導く、Amazon改善の次の一手」をテーマに登壇します。ぜひ、ご参加ください。

ECの失敗事例から学ぶ、売上改善の実践講座｜伸びない原因を“次の一手”に変える方法

「広告費はかけているのに売り上げが伸びない」「アクセスはあるのに購入につながらない」「施策を打っても売上が頭打ち」

そんな悩みを抱えるEC事業者様は少なくありません。実際、多くのECサイトでは“やるべき施策”ではなく、“やってはいけない施策”に時間やコストを使ってしまっているケースが多く見受けられます。

本セミナーでは、月商100万円～1,000万円規模のEC事業者が陥りやすいリアルな失敗事例をもとに、「なぜ売上が伸びないのか」を徹底解説。広告運用、商品ページ、CRM、導線設計、リピート施策など、売上停滞の原因を分解し、成果につながる改善ポイントを具体的にお伝えします。

さらに、“成功事例だけでは見えない現場のリアル”に踏み込むことで、他社セミナーでは語られにくい「失敗から逆算した改善ノウハウ」を学べるのが本セミナー最大の特徴です。セミナー後には、自社ECの課題が整理でき、「まず何から改善すべきか」が明確になります。施策の優先順位が整理され、売上改善に向けた“次の一手”を自信を持って打てる状態を目指します。

ウブンは第3部（13:40～14:00）にて「売上が伸びない本当の原因は、"見られていないデータ"にある。AIエージェントが導く、Amazon改善の次の一手」をテーマに、当社マーケティング＆セールス部の番が登壇します。

開催概要

開催日時：2026年6月23日（火）13:00~16:20

セミナータイトル：ECの失敗事例から学ぶ、売上改善の実践講座｜伸びない原因を“次の一手”に変える方法

開催形式：オンライン開催

お申し込み方法：以下のURLより事前にお申し込みください。

https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260623

参加費：無料

対象：EC/通販事業に携わる方全般

タイムテーブル：

第1部（13:00～13:20）｜ECの失敗事例から読み解く 売上停滞の原因と改善方法～プロ人材活用術～（株式会社WUUZY）

第2部（13:20～13:40）｜楽天・Amazonの失敗を売上改善に変える方法（トゥルーコンサルティング株式会社）

第3部（13:40～14:00）｜売上が伸びない本当の原因は、"見られていないデータ"にある。AIエージェントが導く、Amazon改善の次の一手（株式会社ウブン）

第4部（14:00～14:20）｜100の失敗事例から学ぶ自社ECが伸び悩む“構築・運用の落とし穴”とは～売上改善の前に見直すべきECの土台～（W２株式会社）

第5部（14:20～14:40）｜「見られているのに買われない」を解決！EC×SNSの失敗と改善策（株式会社フラッグシップオーケストラ）

第6部（14:40～15:00）｜顕在層の奪い合いから脱却。まだ見ぬ潜在層をECへ流し込む「トレンド×運用」方程式（株式会社サイブリッジ）

第7部（15:00～15:20）｜【2,400サイトCRM事例】売上に直結したTOP施策 ベスト７（株式会社LTV-X）

第8部（15:20～15:40）｜CPA高騰を打破する「顧客スコアリング」の実践～AI×LINEで実現する、アツい顧客への自動アプローチ術～（株式会社エルマーケ）

第9部（15:40～16:00）｜検索1位、でも売上が伸び悩む。ECサイトにおける競合の考え方（株式会社LANY）

第10部（16:00～16:20）｜なぜ“売れるはずの商品”が失敗するのか？～EC輸入に潜む“失敗”と、利益を守るブランド戦略～（株式会社LeaguE）

【こんな方におすすめ】

- 広告配信はしているものの、売上や利益につながらず改善の打ち手を探している担当者- ECサイトへのアクセスはあるが、CVRが伸び悩み購入率改善を目指したい方- 日々施策を実行しているものの、「何が正解かわからない」と感じているEC担当者- モール・自社ECを運営しているが、売上が横ばいで次の成長戦略を模索している方- 他社の成功事例だけでなく、“リアルな失敗事例”から具体的に学びたい方- リピート率やLTVを改善し、安定的に売上を積み上げたいEC担当者- 限られた予算・人数でも成果につながる施策を実践したい中小EC事業者- 感覚ではなく、課題分析をもとに売上改善を進めたいマーケティング担当者

【注意事項】

ウブンの登壇内容

- ‍Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。- プログラムは予告無く変更となる場合がございます。- 本セミナーは競合企業様のご参加をお断りさせていただく場合がございます。- 視聴用URLをメールで個別にご案内させていただくため、参加は申込者本人に限ります。

日時：2026年6月23日(火)13:40～14:00（第3部）

演題：売上が伸びない本当の原因は、"見られていないデータ"にある。AIエージェントが導く、Amazon改善の次の一手

登壇者：株式会社ウブン マーケティング＆セールス部 番 優仁

概要：

「施策は打っているのに売上が伸びない」「落ち込んだ原因がわからないまま次の月に入ってしまう」その原因の多くは、まだ見られていないデータの中に眠っています。売上・広告・AMC（Amazon Marketing Cloud）（※1）には伸び悩みの理由も次の一手のヒントも残されているのに、「SQL（※2）が書けない」「データが分散している」「アナリストがいない」という壁に阻まれ、たどり着けない。

本セミナーでは、いま実用化が進む AIエージェント で、こうしたデータを誰でも引き出せるようにする考え方を解説します。「落ちたASIN（※3）の原因は？」「広告のムダ打ちはどこ？」といった問いを自然言語で投げかけるだけで、AIがデータを横断的に集計・可視化し、次の一手まで導く。その仕組みを具体的なユースケースで紐解きます。専門知識ゼロでもAmazon改善に踏み出せる実践のヒントをお持ち帰りください。

※1：AMCとはAmazonが提供するデータクリーンルームソリューション。広告主はAMCでAmazon Adsデータと自社データを安全に分析し、広告効果の最適化や顧客理解を深めることができる。

※2：SQLとは「Structured Query Language（構造化照会言語）」の略で、データベースを操作するための標準的なプログラミング言語。

※3：ASINとは「Amazon Standard Item Number」の略称で、Amazonで販売されている商品に割り振られた固有の識別番号。

ウブンからの登壇者

番 優仁

株式会社ウブン マーケティング＆セールス部

大学卒業後、株式会社オプトに入社。小売業界特化のオム二チャネル支援を実現する組織の立ち上げを経験。アカウントエグゼクティブとして小売クライアントのデジタルマーケティング支援に従事。2021年から株式会社ウブンに入社し、様々なクライアントのAmazonの売上拡大を経験し、現在ではマーケティングとセールス領域の責任を担う。

お申し込み

以下のURLから事前にお申し込みください。

https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260623

ウブンについて

私たちはAmazonに特化し、マーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナーです。ECブランドの成功をサポートするため、戦略策定から実行までのフルサービスを提供します。広告の費用対効果だけでなく、新規顧客の獲得からLTVを加味した買い回りの最適化を設計し、ECブランドの売上最大化を実現していきます。

会社概要

株式会社ウブン

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目1-1 虎の門三丁目ビルディング3階

代表取締役社長：森岡 健太郎

創業日：2018年1月4日

URL：https://www.ubun.co.jp/