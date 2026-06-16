「通学不要」が生みだす社会的価値とは？ “ZEN大学 特待奨学生”成果発表会を6月26日に開催

学校法人日本財団ドワンゴ学園

ZEN大学は、本学独自の「特待奨学生支援制度(https://zen.ac.jp/tuition/scholarship02)」の1年間の集大成となる成果発表会を2026年6月26日（金）に開催します。本制度は、公益財団法人日本財団の支援のもと、オンライン大学ならではの「場所を問わずに学べる環境」と「豊富な可処分時間」を最大限に活かし、学外や実社会で際立った活動を見せる学生に対して、年間50万円（例外として100万円）を支給しその挑戦を後押しするものです。

当日は5名の特待奨学生が登壇し、支給された資金をどう活用し、この1年間でどのような成果を生み出したのかを発表します。ゲストとして、公益財団法人日本財団 理事長の笹川順平氏、株式会社なかよし 代表取締役のハヤカワ五味氏らを迎え、講評を頂きます。

当日の模様はYouTube LIVEおよびニコニコ生放送にてオンライン配信しますので、ぜひご覧下さい。

【開催概要】

・日時：2026年6月26日（金） 17:00～18:30

・ゲスト：笹川順平（公益財団法人日本財団 理事長）、若山正人（ZEN大学 学長）、ハヤカワ五味（株式会社なかよし 代表取締役） ※敬称略

・登壇学生 概要：

１.初めて制作したインディーズゲームで200ダウンロード超を達成した個人ゲーム開発者 井村和花さん

２.アイルランドのダブリン大学トリニティカレッジ（医学部）とのダブルスクールで学ぶ 大橋莉央さん

３.2032年五輪出場を目指すウィングフォイル日本代表候補アスリート 福田カポノ瑳介さん

４.微分を使わないAIアルゴリズムを発見、20代で法人を設立したAI研究開発者 秋穂正斗さん

５.eスポーツ業界の発展に向け、コミュニティ運営や後進の育成にも尽力するeスポーツ選手 木下源都さん

・配信URL：YouTube https://www.youtube.com/live/ueBf42QhpLs

ニコニコ生放送 https://live.nicovideo.jp/watch/lv350578218

・発表会特設サイト：https://zen.ac.jp/tuition/scholarship02/presentation_2025

【登壇する特待奨学生5名の活動・成果詳細】

１.初めて制作したインディーズゲームで200ダウンロード超を達成した個人ゲーム開発者

氏名：井村和花（ZEN大学2年生）

「人の支えになるゲームを作りたい」という想いから個人でゲームを制作。初作品にしてダウンロード数200超えを記録し、多くのユーザーに届けました。オンライン大学のメリットを活かして豊富な時間を活用し、ゲーム開発に留まらず、演劇やその他の創作活動にも挑戦。表現者として幅を広げた1年間の軌跡と学びを発表します。





２.アイルランドのダブリン大学トリニティカレッジ（医学部）とのダブルスクールで学ぶ学生

氏名：大橋莉央（ZEN大学2年生） ※オンラインでの登壇となります

ZEN大学で学びながら、アイルランドの名門ダブリン大学トリニティ・カレッジの医学部でも学ぶダブルスクーリングを実践。過去1年間、核である「医療」と「国際性」を追求。「学校健診へのAI導入」をテーマにした研究が日本財団HUMAIプログラム(https://zen.ac.jp/humai/project1)に2年連続で採択されました。さらに「第78回日米学生会議」の実行委員にも選出(https://zen.ac.jp/news/jasc_ohashi)され、今夏には米国3都市へ渡航し日米の学生と対話を行う、次世代のグローバル医療人材です。





３.2032年五輪出場を目指すウィングフォイル日本代表候補アスリート

氏名：福田カポノ瑳介（ZEN大学2年生）

ウィングフォイルおよびSUPサーフィン競技で世界を目指す現役トップアスリート。ウィングフォイルは2032年のブリスベン五輪の種目への追加が期待されているマリンスポーツです。福田さんは日本代表選考会や世界大会への挑戦で実績を重ねる(https://zen.ac.jp/news/isaworldsup_fukuda)傍ら、キッズ向けスクールや体験会を開催。次世代育成やマリンスポーツの普及に向けた活動を推進しながら、五輪出場という大きな夢へ挑戦する姿を語ります。





４.微分を使わないAIアルゴリズムを発見、20代で法人を設立したAI研究開発者

氏名：秋穂正斗（ZEN大学2年生）

次世代AIモデルの社会実装を目指し、AI研究と企業活動に取り組む。AIモデルの新たな学習アルゴリズムとして微分を使わず論理回路型ニューラルネットワークを学習できる「AP法」を発見。さらに「MagicDelta株式会社」を自ら設立し、国際学会への投稿や資金調達に向けて活動しています。





５.eスポーツ業界の発展に向け、コミュニティ運営や後進の育成にも尽力するeスポーツ選手

氏名：木下源都（ZEN大学2年生）

eスポーツ選手としてプロ大会で日本6位に入賞するなど活躍する傍ら、所属するeスポーツチームを法人化してスポンサー企業と契約。また、チームのファンが選手と交流できるコミュニティサーバの運営や、大学生別大会での解説役、高校生チームのコーチを務めるなどコミュニティの発展にも寄与しています。

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