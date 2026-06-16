tHE GALLERY OMOTESANDOにて、6月21日 (日)より、企画展 「光のアート展」を開催

tHE GALLERY HARAJUKU株式会社

【 企画展 “光のアート展” 】

2026年6月21日（日）から7月4日（土）まで、tHE GALLERY OMOTESANDOにて、

久々野智 小哲津（くくのち こてつ）プロデュースによる企画展「光のアート展」を開催いたします。

光を纏う幻想的なインスタレーション作品（協力：小川剛）を中心に展示した、光の移ろいとともに変化する空間をお楽しみください。

＜同時開催 アフタヌーンティー企画（共催 サロン覺）＞

ギャラリーの階下に位置する、完全紹介制サロン・サロン覺の共催によるアフタヌーンティー企画も同時開催いたします。

美しい作品に囲まれたギャラリー空間で食を堪能する、特別な時間をお過ごしください。

※アフタヌーンティー企画は、お座席・お時間に制限がございます。詳細はギャラリーまでお問い合わせください。

● EXHIBITION STATEMENT

光は、掴めない。

光は、保存できない。

光は、味がない。

それでも、光からしか得られない感覚はある。

光を纏う。

光を受ける。

光が差し込む。

光で私の心は変わる。

光の空間で、光の移ろいと、心のうつろいを感じてほしい。

― プロデューサー 久々野智 小哲津（くくのち こてつ）

企画展 “光のアート展”

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

場所：tHE GALLERY OMOTESANDO

会期：2026年6月21日(日)～7月4日(土)

休廊：6月23日(火)・24日(水)・29日(月)・30日(火)

時間：12:00～19:00

プロデューサー：久々野智 小哲津（くくのち こてつ）

アート協力：小川 剛

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

同時開催 アフタヌーンティー企画 （共催 サロン覺）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

開催日：6/22(月)、25(木)、26(金)、27(土)、7/1(水)、2(木)、3(金)、4(土)

時間：12:00～19:00 （L.O. 17:00）

内容・プラン：

＜A＞ セイボリー3種＋スウィーツ3種＋2ドリンク（税込3,300円）/ お席 60分制

＜B＞ セイボリー6種＋スウィーツ3種＋フリードリンク（税込5,500円）/ お席 120分制

※お席の人数、およびお時間に制限がございます。お問い合わせはギャラリーまで。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

tHE GALLERY OMOTESANDO

ーーーーーー

150-0001

東京都渋谷区神宮前 5-16-13

SIX HARAJUKU TERRACE S棟 2F

＜WEB＞ http://thegallery-harajuku.com

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/the_gallery_omotesando

ーーーーーー