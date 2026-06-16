エンジニア向け技術カンファレンス「関数型まつり2026」にプラチナスポンサーとして協賛

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」）は、2026年7月に開催予定のエンジニア向け技術カンファレンス「関数型まつり2026」において、プラチナスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。同カンファレンスでは、ブース出展に加え、執行役員 CTOの海津 研、プロダクト開発部の高橋 俊史がそれぞれ公募セッションに登壇します。

FOLIOでは、AI技術や高度なソフトウェアアーキテクチャを活用した金融ソリューションの開発を推進しています。金融領域においては、高い正確性や堅牢性が求められることから、ソフトウェア開発における設計思想や技術選定が重要な意味を持ちます。こうした背景のもと、FOLIOでは関数型的なアプローチを含む多様な技術思想を取り入れながら、持続可能で信頼性の高いシステム構築に取り組んでいます。

「関数型まつり」は、関数型プログラミングをはじめとした先進的な技術や設計思想について知見を共有する国内有数のカンファレンスです。FOLIOは同カンファレンスにプラチナスポンサーとして協賛し、ブース出展やセッション参加を通じて、関数型言語についての実践知を共有し、技術コミュニティの発展に貢献してまいります。

■カンファレンス概要

名称：関数型まつり2026

開催日時： 2026年7月11日（土）、12日（日）

会場： 中野セントラルパーク カンファレンス （東京都中野区中野4丁目10番2号）

詳細ページ： https://2026.fp-matsuri.org/

※チケット購入やイベント詳細は上記 URL からご確認ください。

■FOLIOブース出展概要

FOLIOのプロダクトのアーキテクチャ・技術スタック等を紹介します。関数型プログラミングを通じて新たな発見や交流ができるよう、開発現場で活躍するエンジニアも多数参加しますので、ぜひFOLIOブースにお立ち寄りください。

■公募セッション

- 7月12日（日）14:15～ 「Scalaで作る型安全性を保持する暗号化ライブラリ」（FOLIO プロダクト開発部 高橋 俊史）- 7月12日（日）17:30～ 「証券システムを10年Scalaで作り続けるということ」（FOLIO 執行役員 CTO 海津 研）

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

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■FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

▶︎URL： https://folio-hd.com

■株式会社FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015年12月10日

URL：https://folio-sec.com