アルバイト・派遣情報の検索サイト「Lacotto（ラコット）」がデータフィード管理ツール「dfplus.io」と連携を開始

株式会社ディスラプターズ

株式会社ディスラプターズ（本社：東京都港区、代表取締役社長グループCEO：板倉 広高、東証6538）のグループ会社である株式会社キャリアインデックス（所在地：東京都港区、代表取締役社長：幾島 尚彦、以下「キャリアインデックス」）が運営する「Lacotto（ラコット）」は、株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司）が提供するデータフィード管理ツール「dfplus.io」との連携を開始いたしました。

連携の背景・目的

求人媒体への掲載において、フィード形式での求人データ連携の自動化は企業・人材会社にとって重要な工数削減の手段となっています。一方で、フィードの作成・管理には一定の知識が必要であるという課題がありました。

今回の dfplus.io との連携により、dfplus.io を利用しているは、同ツール上の簡単な操作で Lacotto 向け CSV フィードを作成し、求人データを連携することが可能となり。これにより、Lacotto を通じ企業の採用活動の効率化を支援します。

連携の概要

- 対象企業様：dfplus.io をご利用中の求人メディア・採用企業・派遣会社・広告代理店- 連携方法：dfplus.io 上で Lacotto 向けデータフィードを作成し、自動連携

求人検索メディア「Lacotto（ラコット）」について

Lacotto（ラコット）は、国内の主要なアルバイト・派遣サイトと提携し、150万件以上の求人情報を掲載する日本最大級のバイト情報サービスです。応募課金型の料金体系により、応募が発生するまで無駄な費用をかけずに求人掲載が可能です。

Lacotto：https://lacotto.jp/

アプリ：iOS / Android

データフィード管理ツール「dfplus.io」について

「dfplus.io」はフィードフォースが提供する、様々な商品・商材データをマーケティングでフル活用するための SaaS です。Lacotto のほか、Indeed、スタンバイ、求人ボックス、Google ショッピング広告、Criteo、Meta Advantage+ カタログ広告旧称: Facebook ダイナミック広告、Instagram ショッピング、Pinterest など、商品データを利用する「データフィードマーケティング」のための機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告代理店様、広告主様から支持されています。

サービスサイト：https://dfplus.io/

dfplus.io ブログ：https://dfplus.io/blog

【株式会社フィードフォース 会社概要】

フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」をミッションにB2B領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。

会社名：株式会社フィードフォース

所在地：東京都港区南青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア 3F

代表者：代表取締役 塚田 耕司

事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業

Webサイト：https://www.feedforce.jp/

【株式会社キャリアインデックス 会社概要】

株式会社キャリアインデックスは、「あったらいいな」を「ふつう」に変える―インターネットを通じて世の中をもっと便利にするという想いのもと、インターネットを活用した集客プラットフォームを展開しています。人材領域では、転職・求人情報サイト「CAREER INDEX」、アルバイト・派遣情報サイト「Lacotto」、応募課金型採用支援サービス「Adopt Admin」、ファッション・アパレル業界特化の転職求人サイト「Fashion HR」を運営。また不動産領域では日本最大級の賃貸物件情報サイト「DOOR賃貸」やフレキシブルオフィス検索サービス「JUST FIT OFFICE」など、多様な集客プラットフォームを展開しています。

会社名：株式会社キャリアインデックス

所在地：東京都港区南青山二丁目 ポーラ青山ビルディング 13F

代表者：代表取締役社長 幾島 尚彦

事業内容：インターネットを活用した集客プラットフォームの運営

Webサイト：https://careerindex.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ディスラプターズ広報

E-mail: pr@disruptors.co.jp