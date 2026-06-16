女子アスリートが集結！女性向けスポーツWebメディア「B&」が競技の枠を超えた交流会「第3回 B& WOMEN’S ATHLETE MEETUP」を開催

X-ONE株式会社

2026年6月22日（月）、X-ONE株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：村井宏行）が運営する女性向けスポーツWebメディア「B&（ビーアンド）」は、女子アスリートの交流会「第3回 B& WOMEN’S ATHLETE MEETUP」を開催いたします。

本イベントは、昨年に引き続き3回目の開催となり、女子アスリート同士が自身の想いを共有し、競技の枠を越えてつながる時間を、さらにパワーアップした形でお届けします。

当日は、IGNITEヨガスタジオとのコラボセッションや、キャリアワークショップを実施いたします。また、協賛企業様によるブース出展などを通じて、女子アスリート同士はもちろん、アスリートと企業の新たな接点を創出。多様な立場から女子スポーツ界の熱量と交流が深まる空間を目指します。

報道関係者・企業関係者の皆様で見学をご希望の方、および参加をご希望のアスリートの方は、担当者までご連絡ください。

開催概要

日時：2026年6月22日（月）13:30-18:00

会場：錦町トラッドスクエア 2F（東京都千代田区神田錦町3-20）

参加予定：女子アスリート40名程度（現役・引退問わず）

詳しくはこちらのイベントページをご確認ください！

https://band-202606.studio.site/

＜当日タイムスケジュール＞

12:30 受付開始

13:30-13:40 オープニング

13:40-14:40 IGNITEヨガスタジオコラボセッション

（講師：IGNITEヨガ認定講師/水上スキー日本代表 Saaya Hirosawa）

14:40-15:00 休憩・会場転換

15:00-16:00 キャリアワークショップ「自分だけの競技力を“キャリア力”につなぐ60分」

（presented by B&/START WITH WHY フットサル日本代表 松本直美）

16:00-16:05 全体写真撮影

16:05-18:00 交流会・協賛企業ブース訪問

協賛企業様のご紹介

本イベントの協賛企業様には、ブース出展やサンプリングを実施いただきます。

・スポーツミネラルMG WATER ー赤穂化成株式会社ー

激しいトレーニングや試合で失われるマグネシウムをすばやく補給。

筋肉のけいれんや足つりを防ぎ、限界まで戦える体へ、MG WATER Light。

・エスペランサ El Capitan ー株式会社コーナーストーンー

サンザシの豊富な有機酸が血行を改善し、冷えや美肌をサポート。1日10ml、ノンカフェインで夜の習慣に。女性特有のリズムを整え、内側からクリアな活力と理想の回復を。

・AthReady（アスレディ）ー株式会社エメトレー

陸上女子100ハードル 寺田明日香選手と共同開発！女子アスリートのコンディショニングをサポートし、パフォーマンス向上を目的として開発された、オールインワンサプリメントです。

・プロテクターシリーズ ーニチバン株式会社ー

誰でも1枚で簡単に本格テーピング。汗をかいてもムレにくく、水に濡れてもはがれにくい。肌に優しく、目立ちにくいベージュタイプ。

・NaturaMoon ～誰もが快適な生理を～ ー株式会社G-Placeー

ノンポリマー生理用・紙ナプキン「布ナプキンの快適さと紙ナプキンの便利さ・清潔さ」「一度使うと今までのナプキンには戻れない」と大好評です。「誰もが快適な生理を」。

・レアチーズケーキ～いちごソース～ ーナッシュ株式会社ー

糖質に配慮しながら、本格的な味わいが楽しめると大人気のスイーツシリーズ。爽やかなレモン香るチーズに、いちごとフランボワーズの特製ピューレを合わせた一品です。

・FEET AXIS powered by SafeSize ーゼビオ株式会社ー

フィートアクシスの足型測定は、お客さまの足型を３D計測機で測定し、分析したデータからマッチングされたシューズ情報をもとに、お客様の足にフィットするシューズをご提案する最新の足型測定サービスです。

・Footcraft CUSTOM ー日本シグマックス株式会社ー

わずか10分で完成するオーダーメイドインソール。適切なアーチサポートにより足本来の機能を引き出し、運動時のパフォーマンス向上や疲労軽減をサポートします。

＜サンプリング協賛＞

・2Gummy LIPOSOME VC トゥーグミ ー株式会社TWOー

・バイタルプロテインズ コラーゲンペプチド ーネスレ日本株式会社ー

・VSG ーBAJ株式会社ー

B&（ビーアンド）について

B＆は「アクティブ女子の人生に伴走するメディア」をコンセプトに、ボディケアや健康、ライフスタイルからパフォーマンス管理まで、全てのアクティブ女子が自分らしくスポーツを続けられるためのコンテンツを発信しています。競技の枠を超えスポーツをする女性の等身大の日常や価値観を発信し、人生を通じてスポーツを楽しみ、自分を豊かにし続けられるためのヒントを提供していくメディアです。スポーツを通して女性が自分の人生を豊かにし続けられる社会をつくれるよう、メディアの立場から支えていきます。

URL：https://www.beautynation.jp

Instagram：https://www.instagram.com/band_sports_official/

会社概要

X-ONE株式会社（読み方：クロスワン）

代表取締役社長：村井宏行

2026年5月1日より、社名を変更し「株式会社 Link Sports」から「X-ONE株式会社」として新たにスタートいたしました。

本リリースに関するお問い合わせ

X-ONE株式会社

営業本部 エンターテイメント部（担当：市川）

mail：b-and@linksports.co.jp