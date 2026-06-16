ATOMica、大分ベンチャーキャピタルと協業し、大分県の社会起業家創出支援事業「SHIFT」を運営開始

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田 瑞生・南原 一輝、以下「ATOMica」）は、大分ベンチャーキャピタル株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役：吉野 達雄、以下 「大分VC」）と協業し、2026年6月より大分県が主催する令和8年度 社会起業家創出支援事業「SHIFT」を受託し運営開始します。

本プログラムは、大分県が実施する「スタートアップ支援事業」の一環として、社会課題の解決を事業の力で実現する「社会起業家（ソーシャルアントレプレナー）」を育成・支援する約6ヶ月間の集中支援プログラムです。大分VCによる金融・事業支援と、ATOMicaによるコミュニティ伴走が連携し、参加者の「WISH（願い・悩み・相談）」を持続可能なビジネスへと昇華させ、大分県内の社会課題解決と成長を支援します。本年度は5者を採択予定です。

■ 令和8年度 社会起業家創出支援事業「SHIFT」について

本事業は、大分県が抱える多岐にわたる社会課題に対し、事業を通じて解決を目指す意欲ある社会起業家の創出を目的としています。約6ヶ月間にわたる集中支援を通じて、持続可能なビジネスモデルの構築から、事業の成長、そして県内への貢献までを一貫してサポートします。

ATOMicaは、コワーキングスペース「大分オーパ まちのコワーク」の企画・運営を通じて培ったコミュニティ形成と伴走支援のノウハウを活かし、参加者の皆様がアイデアを具現化し、事業を加速させるための最適な環境と機会を提供します。一方、大分VCは、金融面からの支援に加え、事業計画の策定や成長戦略に関する専門的なアドバイスを提供し、社会起業家の事業が持続的に発展するよう支援します。両社の強みを組み合わせることで、参加者の皆様が抱える課題に対し多角的な視点からサポートを行い、大分県内の社会課題解決とビジネスの両立を実現します。

■ プログラム概要

【募集期間】

2026年7月9日（木）～2026年8月7日（金）17:00まで

※募集期間終了後の応募は受け付けできません。

【募集対象】

大分県内で社会課題の解決に取り組む、または取り組もうとしている個人・法人・団体

【応募方法】

「大分オーパ まちのコワーク」公式HP（https://oitaopa-machino-cowork.com）にて、7/1(水)より公開予定。

【採択予定者数】

5者

【選考について】

応募内容をもとに書類審査を実施します。

必要に応じて、オンラインまたは対面でのヒアリングを実施する場合があります。

【スケジュール（予定）】

1.事前講座：2026年6月29日（月）、7月9日（木）、7月27日（月）

2.エントリー：2026年7月9日（木）～8月7日（金）

3.採択決定：2026年8月下旬

4.プログラムの開始：2026年9月上旬～

5.成果発表会（DemoDay）：2027年2月上旬

※日程は変更となる場合があります。

【プログラム期間中の支援】

プログラム期間中、大分VCによる金融支援相談や、ATOMicaによるコミュニティマッチングを随時実施し、参加者の皆様の事業成長を多角的にサポートします。

■ 事前講座（全3回）開催概要

本プログラムへの参加を検討されている方を対象に、全3回の事前講座とプログラム説明会を開催します。社会課題解決を目指す起業家の皆様、ぜひご参加ください。

- 開催場所：全て「大分オーパ まちのコワーク」（大分県大分市中央町1丁目2番17号 大分オーパ 3F）- 参加費 ：無料（要事前申込）

【第1回事前講座概要】

日時：2026年6月29日（月） 18:00～20:00（受付は17:30～）

登壇者：松本晋也氏（大分ベンチャーキャピタル株式会社 取締役営業本部長 兼 投資事業部長）

森 祐太（株式会社ATOMica 執行役員・起業創業支援責任者）

申込URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-TOiAzyXluxd7VenJXNZZjlWZWErXmxlGVx3jH1s2o67dyA/viewform

【第2回事前講座概要】

日時：2026年7月9日（木） 18:00～20:00（受付は17:30～）

登壇者：チャリチャリ株式会社 公共政策部長 小柴 大河氏

※申込URLは後日「大分オーパ まちのコワーク」公式HP等にて公開予定です。

【第3回事前講座概要】

日時：2026年7月27日（月） 18:00～20:00（受付は17:30～）

登壇者：株式会社Another works 代表取締役CEO 大林尚朝氏

※申込URLは後日「大分オーパ まちのコワーク」公式HP等にて公開予定です。

■ 主催・共同運営・運営事務局

主催：大分県

共同運営：大分スタートアップセンター（公益財団法人 大分県産業創造機構）

運営事務局：大分ベンチャーキャピタル・ATOMica

■ 本件に関するお問い合わせ先

大分オーパ まちのコワーク

E-mail： oitaopa-machino-cowork@atomica.jp

公式HP：https://oitaopa-machino-cowork.com

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、全国でソーシャルコワーキング(R)事業を展開する創業7年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なパートナーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。各施設に常駐するコミュニティマネージャーを中心に、場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年6月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル THE E.A.S.T.日本橋富沢町 6階（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com