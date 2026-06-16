「音って、ライフスタイル。」防音賃貸を特別な住まいから、誰もが選べる住まいへ。フージャースの防音賃貸マンション『デュオフラッツ OTOシリーズ』第一弾リリース

株式会社フージャースホールディングス

不動産開発事業、不動産投資事業、収益不動産開発事業、不動産賃貸業等を展開する株式会社フージャースコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川栄一、以下「当社」）は、当社初の防音賃貸マンション「DUO FLATS OTO（デュオフラッツ オト）シリーズ」を立ち上げ、第1弾物件として「DUO FLATS 東品川 -OTO-」をリリースいたします。

OTOシリーズ 公式HP(https://www.duo-flats.jp/flag/oto/)

近年、テレワークの定着や動画配信サービスの普及、趣味やライフスタイルの多様化により、住まいにおける「音」のあり方は大きく変化しています。一方で、音に関する悩みを抱えながらも、防音賃貸は「音楽家や配信者向けの特別な住まい」というイメージが根強く、多くの人にとって身近な選択肢とはなっていませんでした。

コンセプトは「音って、ライフスタイル。」防音性能だけでなく、都市生活者が求める立地や間取り、デザインにもこだわることで、自分らしい暮らしを実現できる住まいを目指しています。

■「防音か、暮らしやすさか」という住まい選びの課題

防音賃貸住宅はこれまで、楽器演奏者や音楽関係者、動画配信者など、特定のニーズを持つ方々を主な対象として供給されてきました。

一方、調査を進める中で映画や音楽を楽しみたい、ゲームに没頭したい、在宅ワークに集中したいなど、「音」に関する悩みやニーズを抱える人は決して少なくないことがわかりました。

しかし、防音賃貸住宅は一般的な賃貸住宅と比較して供給数が限られているほか、「特別な人のための住まい」というイメージから、住まい探しの選択肢として認識されにくい現状があります。

また、防音性能を重視した住まいでは、立地や間取り、デザインなど、日々の暮らしに関わる条件との両立が難しいケースも少なくありません。

私たちは、防音性能を求めながらも一般的な賃貸住宅を選んでいる潜在的なニーズに着目し、「防音か、暮らしやすさか」という従来の二択を超える住まいづくりを目指しました。

■「音って、ライフスタイル。」という新しい住まいの提案

私たちは、「音」は単なる騒音や性能の課題ではなく、一人ひとりのライフスタイルそのものであると考えています。

好きな音楽を楽しむ時間。

映画やゲームの世界に没頭する時間。

オンライン会議や創作活動に集中する時間。

そして、ときには静かな環境で心を休め、自分自身と向き合う時間。

暮らしの中には、さまざまな「音との関わり方」が存在しています。

DUO FLATS OTOシリーズは、「音って、ライフスタイル。」をコンセプトに、音がある日常も、音がない日常も、自分らしく心地よく過ごせる住まいを目指しました。

防音性能を備えることで音に関するストレスを軽減しながら、都市生活者が求める立地や間取り、デザインにもこだわることで、より自由で豊かな暮らしを提案します。

■第一弾が品川区に誕生「デュオフラッツ東品川 -OTO-」2026年9月末竣工予定室内写真室内写真室内写真

デュオフラッツ東品川-OTO- 公式HP(https://www.duo-flats.jp/flag/oto/residence/higashishinagawa/)

▼物件概要

住所：東京都品川区東品川4丁目1番3号

構造：RC造 地上9階建

総戸数：28戸

竣工日：2026年9月末（予定）

間取り：1DK / 1LDK / 2LDK

面積帯：25.21～50.41平方メートル

駐車場：なし

バイク置場：あり

駐輪場：あり

▼アクセス

京急本線「青物横丁」駅 徒歩 4 分

りんかい線「品川シーサイド」駅 徒歩 6 分

■デュオフラッツシリーズ

「新しい欲しかった暮らし」をコンセプトとし、全国に展開しているデュオフラッツシリーズです。

物件ごとに間取り・仕様・デザインなど、どれをとっても顧客目線で考え抜いた物件ばかりです。物件の立地特性、お住まいになる方々の生活を細部まで紐解き、この住まいでどんな生活を楽しんでいただけるかを大事にしています。

デュオフラッツ公式HP(https://www.duo-flats.jp/)

デュオフラッツ公式インスタグラム(https://www.instagram.com/duoflats_official/)

デュオフラッツ公式LINE(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40773ilkef&lp=YQlQiA&liff_id=2006615399-wDrnkANz&utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnKWlwaGX2S1YLasGnGzo3UxLDGoI4BPthcw0LEz6FVIiKWqxwHkK_1DXxApM_aem_gvWkNASAYjQGuOj87gqGtA)

＜株式会社フージャースコーポレーション 会社概要＞

商 号 株式会社フージャースコーポレーション

本社所在地 東京都千代田区丸の内2-2-3

設 立 １９９４年１２月２１日

事 業 内 容 不動産開発事業、不動産投資事業、収益不動産開発事業、不動産賃貸業

代表者氏名 小川 栄一

電 話 番 号 ０３-３２４３-２７１２

会 社 H P https://www.hoosiers.co.jp/company/guid/investment.html

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フージャースコーポレーション

担当 松尾

03-3243-2712

m-ayano@hoosiers.co.jp