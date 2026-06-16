LITALICO、自立訓練事業「LITALICOテラス」を開始。2026年7月、新横浜に1号店を新規開設

株式会社LITALICO

障害のない社会をつくる株式会社LITALICO（本社：東京都目黒区、代表取締役：長谷川敦弥、証券コード：7366）は、自立訓練事業「LITALICOテラス」を開始し、2026年7月、新横浜に1号店を新規開設することをお知らせします。

開設に先立ち、地域の福祉・医療関係機関の皆さまを対象とした先行内覧会（要事前申込）を2026年6月25日（木）・26日（金）に開催します。

■ サービス概要

「LITALICOテラス」は、自立への一歩を専門家がサポートする福祉サービスの場です。体力や生活リズムが不安定な方や、人とのコミュニケーションが苦手な方など、日々に「生きづらさ」を感じ、生活に困りがある方が、次への一歩をつくっていく自立訓練（生活訓練）事業です。

自立訓練（生活訓練）事業は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つであり、18歳以上、65歳未満の方で、精神・知的障害・身体障害・発達障害・難病のある方や、医師から利用を勧められている方が対象となります。

■ 施設概要

施設名称：LITALICOテラス新横浜

所在地：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル6階 602号室

アクセス： JR新横浜駅・ブルーライン新横浜駅北口より徒歩6分

Webサイト： https://terrace.litalico.jp/



（施設の写真）

■ 先行内覧会（要事前申込）のご案内

開設に先立ち、地域の福祉・医療関係機関の皆さまを対象とした先行内覧会を開催いたします。

当日は実際の設備やプログラムに触れていただけます。

日時： 2026年6月25日（木）・2026年6月26日（金） 10:00～16:00

対象： 福祉・医療関係機関の皆さま

場所： LITALICOテラス新横浜

内容： 施設見学、独自カリキュラム・ツールの体験

先行内覧会へのご参加は、こちらのフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCgrOKYes3tpxJtrwMWg2bBX2ODxD87sZAOr91QShV4b9Mog/viewform?pli=1)より、事前申込をお願い致します。

【株式会社LITALICOについて】

LITALICOは、「障害のない社会をつくる」をビジョンに掲げ、発達障害ポータルサイト「LITALICO発達ナビ」、障害のある方の就職情報サイト「LITALICO仕事ナビ」のインターネットプラットフォームを軸に、障害分野で様々なサービスを提供しています。障害のある当事者向けサービスである、就労支援サービス「LITALICOワークス」及び、ソーシャルスキル＆学習教室「LITALICOジュニア」に加え、障害のある子どもの家族向けライフプランニングサービス「LITALICOライフ」や業界全体の質向上に寄与する福祉施設向け業務支援サービスを展開しています。一般教育領域でもIT×ものづくり教室「LITALICOワンダー」を展開している他、学校現場の特別支援教育を支えるICTサービス「LITALICO教育ソフト」を提供しています。2016年3月に東証マザーズに上場、2017年3月に東証一部に市場変更、2022年4月にプライム市場に移行しました。詳細は https://litalico.co.jp/ をご覧ください。