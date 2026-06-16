【日本初】中国ドラマ『定風波～神捕、冥（くら）き真実を暴く～』を、2026年9月よりチャンネル銀河で日本初放送！『墨雨雲間』ワン・シンユエ×『氷に恋したサンシャイン』シアン・ハンジー共演作

チャンネル銀河株式会社

CSエンターテインメントチャンネル「チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」は、『墨雨雲間』ワン・シンユエ×『氷に恋したサンシャイン』シアン・ハンジーが共演する中国ドラマ『定風波～神捕、冥（くら）き真実を暴く～』を、2026年9月に日本初放送いたします。さらに、本作の放送に合わせて、ワン・シンユエの人気を不動のものにしたヒット作『墨雨雲間～美しき復讐～』も、６月に放送いたします。

チャンネル銀河では、7月放送の『錦月如歌（きんげつじょか） 強く美しき誓い』や8月放送の『長安のライチ』といった、日本初放送の最新中国ドラマを数多く取り揃えております。ぜひ、中国ドラマはチャンネル銀河でお楽しみください。

愛する人との門出は、最悪の罠へと変わった――

冤罪の名探偵が挑む、連続謎解き＆陰謀サスペンス

『定風波～神捕、冥（くら）き真実を暴く～』(C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.『定風波～神捕、冥（くら）き真実を暴く～』＊日本初放送

放送日時：9月14日（月）スタート

（月-金）23：00-24：00

リピート：9月15日（火）スタート

（月-金）7：00-8：00

※初回放送もリピート放送もスカパー！第1-2話無料放送

第1話先行放送：9月6日（日）21：00-22：00 ※スカパー！無料の日

出演：ワン・シンユエ（蕭北冥［しょう・ほくめい］）、シアン・ハンジー（鍾雪漫［しょう・せつまん］）、チェン・ヨウウェイ（風清濁［ふう・せいだく］）、ジャン・ナン（霍黛蓉［かく・たいよう］）、ホー・ルオルオ（童双［どう・そう］）、ドン・カイ［諸葛孔雲［しょかつ・こううん］）、ジャン・シャオガン（方天正［ほう・てんせい］）、フォン・フイ（諸葛通［しょかつ・つう］）、シャオ・ビン（鍾雲赤［しょう・うんせき］） ほか

監督：チャオ・ジンタオ（『高潔なあなた』『天舞紀～トキメキ☆恋空書院～』）

総脚本：ジャン・ユンシアオ

制作：2025年／中国／字幕／全36話／［原題］定風波／［ヨミ］テイフウハ シンホクラキシンジツヲアバク

＜番組概要＞

凶悪な殺人者・夜煞（やさつ）を追う過程で師匠殺しの濡れ衣を着せられ、お尋ね者となった捕吏・蕭北冥（しょう・ほくめい）。自身の無実を証明し、夜煞の正体を暴くため、仲間と共に次々と発生する怪奇事件の謎を解き明かしていく。

▼『定風波～神捕、冥（くら）き真実を暴く～』の情報はこちらをご覧ください。

https://www.ch-ginga.jp/news/yt2ljv0d3an1f8zx.html

ワン・シンユエの人気を不動のものにしたヒット作『墨雨雲間～美しき復讐～』を6月～放送します！

夫に埋められ死の淵に立った女が選んだいばらの道

本当の復讐は、これから始まる──

『墨雨雲間～美しき復讐～』(C) 2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved『墨雨雲間～美しき復讐～』

放送日時：6月30日（火）スタート

（月-金）25：00-26：00

※#2のみ25:00-26:15

出演：ウー・ジンイエン（薛芳菲［せつほうひ］）、ワン・シンユエ（蕭蘅［しょうこう］）、チェン・シンハイ（葉世傑［ようせいけつ］）、リアン・ヨンチー（沈玉容［しんぎょくよう］） ほか

プロデューサー：ユー・ジョン（『瓔珞<エイラク>～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～』）

総監督：ルー・ハオジージー（『太子妃 狂想曲＜ラプソディ＞』）

制作：2024年／中国／字幕／全40話／［原題］墨雨雲間／［ヨミ］ボクウウンカン ウツクシキフクシュウ

＜番組概要＞

愛する夫に裏切られ、死と絶望の淵に立ったヒロインが、別人に成り代わり壮絶な復讐の道を歩む。『瓔珞<エイラク>～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～』ウー・ジンイエン×『美人骨』ワン・シンユエ共演でおくる陰謀と愛憎渦巻く大ヒット時代劇。

▼チャンネル銀河では、最新の中国ドラマが続々登場！放送作品のラインアップはこちらをご覧ください。

https://www.ch-ginga.jp/history/china/

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

チャンネル銀河とは、日本初放送を含む世界各国の歴史ドラマから「松本清張サスペンス」、「孤独のグルメ」等の国内ドラマやNHKの豪華歌謡番組まで、大人世代の番組が満載のドラマ・エンターテインメントチャンネル。J：COMなど全国のケーブルテレビや、スカパー!、IPTVを通じ、約503万世帯（2026年3月末現在）のお客様にご覧いただいています。