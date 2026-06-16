【無料セミナー開催】女性管理職比率の目標開示のその先へ。パイプラインの“目詰まり”を紐解く【10のポイント】とは　不足していたのはスキルではなく”成長機会”だった？

株式会社チェンジウェーブグループ

企業のダイバーシティ推進や組織変革支援を行う株式会社チェンジウェーブグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長/CEO：佐々木 裕子）は、DE&I推進担当者・人事担当者向けに、オンラインセミナー「不足していたのはスキルではなく『成長機会』だった？～女性管理職パイプラインを形成する10のポイントとは～」を、2026年6月24日（水）に開催します。

多くの大企業で人的資本経営や「女性管理職比率」の体制整備が進む一方、「数値目標は追っているが、実際の登用や行動変容に繋がらない」「登用段階から女性リーダーが育たず、途中でパイプラインが途絶えてしまう」といった実効性の壁に直面する担当者は少なくありません。



本セミナーでは、数多くの組織変革を支援してきた知見をもとに、現場の組織課題や経験配分の偏りを可視化する「10のポイント」を提示 。個人の意識やスキルではなく、組織が「成長機会」を十分に渡せていたかという本質的な課題を紐解き、配置・評価・登用へと確実に接続する実践的アプローチを解説します。

こんなお悩みを持つ担当者におすすめ

・「管理職比率」の向上に尽力しつつも、実際の登用や行動変容に繋がらず困っている方

・女性向け研修は実施したが、次世代リーダーの育成・パイプライン構築に壁を感じている方

・現場の「本人の意欲不足」という声に違和感があり、組織の仕組みや経験配分を見直したい方

セミナーのお申し込みはこちらから :https://angle.changewave.co.jp/seminar/special35

〈セミナーでお伝えするトピック〉

パイプラインの現在地診断： 採用から登用に至るプロセスの「詰まり」を可視化

経験配分の点検： 昇進判断に影響する「アサインメント」の偏りと組織課題を解明

実効性の高い仕組み化： 候補者の背中を押すスポンサーシップの仕組みと大企業の変革事例

多様な人材が活躍する組織づくりのヒントとして、チェンジウェーブグループのセミナーにぜひご参加ください。

〈セミナー概要〉

タイトル ：「不足していたのはスキルではなく「成長機会」だった？

～女性管理職パイプラインを形成する10のポイントとは～」

開催日時 ：2026年6月24日（水）13:00～13:45

受講料 ：無料（事前登録制）

開催方法 ：オンライン/Zoomウェビナー

お申込み ：https://angle.changewave.co.jp/seminar/special35

スピーカー ：

松永 英美子

株式会社チェンジウェーブグループ 執行役員

新卒でナショナルブックチェーンのマネージャー職を経験した後、株式会社ローソンに入社。

初の女性支店長として約140店舗の運営責任を担い、エリアの黒字化・事業成長に貢献。

その後、洋菓子メーカーにて、法人営業部、ダイレクトマーケティング部、商品部部長など幅広い事業経験を積んだ。チェンジウェーブグループでは、大手企業の変革プロジェクト伴走や企画コンサルティング支援から研修・WS設計/実行まで、豊富な実績を持つ。

【会社概要】

会社名 ：株式会社チェンジウェーブグループ

代 表 ：代表取締役社長 CEO 佐々木裕子

所在地 ：東京都港区南青山2-26-32 セイザンI1202

企業サイト：https://www.changewave-g.com/

※本プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。