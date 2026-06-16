合計333名様にSHOW-WAとコラボしたオリジナルグッズが当たる！「SHOW-WA×レフィーネ オリジナルグッズ 抽選プレゼントキャンペーン」開催

株式会社スヴェンソン

ヘアケアメーカーの株式会社スヴェンソン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 児玉義則）Cosmetics Marketing事業部は、2026年6月15日（月）から7月6日（月）まで、レフィーネ公式アンバサダーに起用している、秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「SHOW-WA」とのコラボキャンペーン「SHOW-WA×レフィーネ オリジナルグッズ 抽選プレゼントキャンペーン」をレフィーネ公式オンラインストア内（https://www.8341.jp/）にて開催中です。

スヴェンソン Cosmetics Marketing事業部では、年齢による髪の悩みや変化に寄り添い、「美髪」から生まれるポジティブな気持ちをサポートする女性向けヘアケアブランド「レフィーネ」「ザ・チャーガ」「フラガール」を展開しております。

■「SHOW-WA」のサイン入りグッズをはじめとする豪華賞品が当たる！プレゼントキャンペーン

2026年5月1日以降に商品を購入いただいたレフィーネ会員様の中から抽選で合計333名様に、トークショーでメンバーが身に着けていたサイン入りポケットチーフや、オリジナル衣装に身を包んだメンバーのサイン入りポスターや、ワイドパネルなどの豪華賞品をプレゼントします。ホワイト、ネイビーの2パターンの衣装に身を包んだSHOW-WAのグッズは、ここでしか手に入らない限定品です。

応募詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。皆さまのご応募をお待ちしております。

キャンペーン特設サイト：https://www.8341.jp/event/special/present.html

スヴェンソン Cosmetics Marketing事業部では今後も、「髪をととのえるたびに、心も前を向く。」そのような思いを、SHOW-WAとともに、全国の女性たちに届けて参ります。

■「SHOW-WA×レフィーネ オリジナルグッズ抽選プレゼントキャンペーン」概要

【応募期間】

2026年6月15日（月）10:00 ～ 2026年7月6日（月）9:59

【対象商品】

レフィーネ公式オンラインストアで販売している商品

【賞品・当選人数】

・SHOW-WAメンバーサイン入り「ポケットチーフ」…6名様

・SHOW-WAメンバーサイン入り「ポスター」…B1サイズ1名様、B2サイズ3名様

・SHOW-WAメンバーサイン入り「ワイドパネル」…1名様

・SHOW-WAメンバーサイン入り「クリアステッカー」…12名様

・ポストカード コンプリートセット(3種類1組)…200名様

・クリアファイル コンプリートセット(3種類1組)…110名様

【応募方法】

キャンペーン特設サイトから専用応募フォームを開き、必要事項を記入し応募。

その他、詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

キャンペーン特設サイトはこちら：https://www.8341.jp/event/special/present.html

■ヘアケア専門店 レフィーネとは

“お客様が本当に安心できる製品をお届けしたい。”「レフィーネ」は2006年に誕生して以来、健やかな頭皮から美しい髪が育まれるという考えのもと、日本人女性の髪と頭皮に安心な処方を追求し、ヘアケア商品を展開しています。発売以来、人気商品である頭皮ケア成分を配合した業界初の白髪染め「レフィーネ ヘッドスパ トリートメントカラー」はモンドセレクションを9年連続受賞(※1)、楽天週間ランキング白髪染め全体染め部門1位(※2)を獲得。ネット販売で人気を博し、2013年より全国のバラエティショップ等でも店頭販売をしております。

レフィーネ公式オンラインストア：https://www.8341.jp/

（※1）2010年～2018年 (※2)：2024年1月1日～2024年1月7日

■スヴェンソン Cosmetics Marketing事業部とは

2006年にヘアケアブランド「レフィーネ」が誕生して以来、将来の髪年齢をサポートできる安心・ 安全をコンセプトとした商品を提供しております。 頭皮ケア成分を配合した白髪染め「レフィーネ ヘッドスパトリートメントカラー」を中心とするレフィーネシリーズは、発売以来、楽天市場をはじめとするEC通販サイトにおいて、複数の受賞およびランキング実績を有する主力商品です。 また、目育をコンセプトとしたアイメイク「MEIQUE」シリーズのほか、徳島大学との共同研究により開発された共同特許（特許第6582322号）を用いた成分「チャーガ（カバアナタケ菌核）エキス」を配合した「ザ・チャーガ」シリーズは、同成分を育毛剤に配合した製品として日本で初めて(※3)製品化され、育毛・頭皮ケアを目的とした製品を展開しています。

(※3)育毛剤への配合として

■企業概要

社 名：株式会社スヴェンソン

住 所：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル17階 私書箱510号

創 業：1984年2月3日

代 表 者：代表取締役社長CEO 児玉義則

事業内容：男性向けウィッグ製造・販売・理美容サービス、女性向けウィッグの製造・販売・理美容サービス、ヘアケア商品の販売