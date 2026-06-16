メディア4u、「Contact Center MashUp Box 2026」に出展

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社である株式会社メディア4u（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩館徹、以下 当社）は、2026年7月10日（金）に開催されるコンタクトセンター業界向けイベント「Contact Center MashUp Box 2026」（主催：株式会社コムデザイン）に出展いたします。

本イベントでは、SMS・IVR・AIコールを横断する法人向け統合コミュニケーションブランド「オーロラX」のサービスの一つである「オーロラAIコール」を中心に、AIによる自動応答・自動架電で電話業務の効率化を実現するソリューションをご紹介します。

近年、コールセンター業界ではAIによる業務効率化への需要が高まっています。当社ブースでは、その需要に応える「オーロラX」のソリューションを通じて、一次受付の自動化や応対品質の平準化、業務効率化の実現方法について、実際の利用シーンを想定したデモンストレーションを交えながらご紹介します。

また、イベント内セミナーに登壇し、AI音声エージェントによるコールセンター運営の効率化について解説いたします。

出展概要

セミナー登壇情報

- 展示会名：Contact Center MashUp Box 2026- 会期：2026年7月10日（金）- 会場：砂防会館別館〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5- 主催：株式会社コムデザイン- 公式サイト：https://cmb.comdesign.co.jp/- ブース番号：16（展示エリア:別館1F）- 日時：2026年7月10日(金) 13:10～13:30- 会場：別館3F ナビゲーター・トークスA／NTA-3- タイトル：コールセンターの応対負荷を軽減するオーロラAIコール活用術

講演概要

コールセンターでは、人手不足や呼量の波動、あふれ呼による機会損失、オペレーター負荷の増大が大きな課題となっています。本講演では、AIによる自動応答・自動架電で電話業務を効率化する「オーロラAIコール」を紹介し、一次受付の自動化や対応平準化、応対品質向上につながる活用方法を、具体的な利用シーンを交えて解説します。

「オーロラAIコール」について

「オーロラAIコール」は、AIエージェントが受電・架電・多言語対応などを自動化するクラウドサービスです。24時間365日の電話業務自動化により、企業の人手不足解消や顧客対応品質の向上を支援します。

サービスURL：https://aurora-aicall.jp/

オーロラXについて

「オーロラX」は、株式会社メディア4uが展開する法人向けコミュニケーションサービスブランドです。SMS・IVR・AIコールを横断し、企業ごとに最適な顧客コミュニケーションを提供する統合プラットフォームとして展開しています。

株式会社メディア4uについて

当社は、SMS・IVR・AIコールを中心とした法人向けコミュニケーションサービスを展開しています。

2026年より、新ブランド「オーロラX」のもと、SMS・音声・AIを横断した統合コミュニケーション基盤として、企業の顧客接点DXを支援しています。

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：1994年11月

上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）

コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/

【株式会社メディア4u】

代表者：代表取締役社長 岩館徹

本社所在地：東京都港区赤坂1-11-30赤坂1丁目センタービル 9F

設立：2005 年 11 月

出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％

事業内容：法人向けコミュニケーションサービス「オーロラX」の運営・販売

コーポレートサイト：https://www.media4u.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社メディア４u ビジネス推進室

TEL：03-5544-9963

FAX：03-5544-9632

E-Mail：businessstrategy@media4u.co.jp