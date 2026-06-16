ヤプリ、アース製薬の従業員向けアプリ「COMPASS - Earth」の開発を支援

株式会社ヤプリ

アプリプラットフォーム「Yappli（ヤプリ）」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文、以下「ヤプリ」）は、アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：川端克宜、以下「アース製薬」）のインナーコミュニケーション活性化の一環として、情報発信基盤「COMPASS - Earth（コンパスアース）」の開発を支援したことをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、ヤプリが提供する社内エンゲージメントアプリプラットフォーム「UNITE by Yappli」に加え、次世代Web構築プラットフォーム「Yappli WebX」をシームレスに連携。Webとアプリ双方から同様のコンテンツを閲覧できる環境を構築し、高いデザイン性を保ちながら、タイムリーで高頻度な情報発信を実現しました。

■UNITE by Yappli導入の背景と目的

アース製薬では、事業拡大に伴う社員数・部門数の増加により、会社からのメッセージや思いが届きにくくなっていることが危惧されていました。2019年からグループ社内報の発行、社内ラジオの配信、外部有識者による社内講演会の実施という3本柱でインナーコミュニケーションの活性化を進めてきたものの、従来の運用方法には3つの課題がありました。

- グループ社内報の制作負荷： 取材から掲載まで数ヶ月を要し、制作のために時間とコストがかかる- アーカイブ閲覧環境の制約： PC中心のイントラネット運用のため、外出先からのアクセスや業務時間外など、ユーザーの「見たいとき」に対応しきれない- 情報の分断・分散： 紙やデバイス、サイトが分散し、効果測定も困難

これらの課題を解決し、社員一人ひとりが企業価値向上への貢献を実感できる場を作るため、紙やWebの情報を集約・一本化。全社員が同じ方向を目指せるプラットフォームとして、この度アプリの導入に至りました。

■「COMPASS - Earth」の特徴

1.分散していた情報を集約。PCとスマートフォンのハイブリッドな環境で閲覧が可能に



これまで紙やイントラネットに分散していた情報をアプリに集約しました。また、「Yappli WebX」との連動により、これまで紙の社内報で親しまれてきた冊子の「雑誌テイストの世界観」をWebとアプリ双方で再現しています。



これにより、PCを利用するデスクワーク中心の社員はもちろん、外勤の多い社員もスマートフォンからリアルタイムに同じ情報へアクセスできるようになりました。

2.熱量を伝える、動画・音声を交えた多彩なリッチコンテンツ



従来のテキスト・写真中心の発信から、動画や音声などを交えた連載コンテンツを配信。社長メッセージや各部署のタイムリーなニュースを迅速に届けることで、会社のリアルな動きをダイレクトに伝えます。

3.全社を巻き込んだコミュニケーション



運営事務局である経営企画部からの発信に加えて、これまで各部署からの社内掲示板告知やメール発信に留まっていた情報も同時掲載。部門の取り組みを届けることで社員同士・部門同士の相互理解の深化に繋げています。

これまで発信の機会が少なかった部門からは、「若手社員にスポットライトを当て、モチベーション向上に繋げたい」といったコンテンツの掲載希望や「堅苦しくないデザインで社員啓発をしたい」といった要望も寄せられ、各部門の熱量を全社へ伝播させるプラットフォームとして早くも活用が進んでいます。

社員が会社の目指す方向性を理解し、日々の行動につながるインナーコミュニケーションのハブを目指

します。

■担当者コメント（アース製薬株式会社 経営統括本部 経営企画部 三島理沙様・大澤杏菜様）

アース製薬では、2019年からインナーコミュニケーション活性化に取り組んできました。導入段階で約330もあった既存コンテンツを載せ替える必要があり、ヤプリ様のご協力なしには実現できなかったと感じています。特にデザインとUIにはこだわりがあり、その実装という観点でも何度も提案を練り直していただきました。その成果として、ユーザーである社員からはもちろん、発信主体となっている部署の方からも、自部門の活動共有の場として高い評価をいただいています。

Webとアプリで業務の隙間でも見やすいよう、ひとつひとつのコンテンツをコンパクトにしているため、発信側のハードルを下げるという意味でも効果がありました。今までは"発信は経営企画が行うもの"という暗黙の認識がありましたが、リリースから約半年で「こんなの載せたい」という業務部門主体での要望をいただけるようになり、運営としてはコンセプト立案から企画の完成・配信までを伴走するというスタイルをとっています。

発信側と受信側の良い循環が続くように、引き続き取り組んでまいります。

■アース製薬株式会社について

本社 ：〒101-0048 東京都千代田区神田司町二丁目12番地1

代表者 ：代表取締役社長CEO 川端 克宜

事業内容：医薬品、医薬部外品、医療用具、家庭用品などの製造・販売並びに輸出入

URL ：https://corp.earth.jp/jp/

■UNITE by Yappliについて

「UNITE by Yappli」は、従業員体験（Employee Experience）の向上を通じて組織活性化を支援する社内エンゲージメントアプリです。経営メッセージや社内施策、称賛文化、業務ツールへの導線を専用アプリに集約し、スマートフォンを通じて全従業員へ安全かつ確実に情報を届けます。情報共有にとどまらず、従業員の主体的な行動を促し、エンゲージメントの可視化・向上を通じて変化に強い組織づくりを支援します。

・UNITE by Yappli：https://unite.yapp.li/

■株式会社ヤプリについて

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社：グランフロント大阪北館8階（大阪）、ONE FUKUOKA BLDG. 7階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli WebX」「Yappli MiniApp」「Yappli MobileOrder」の開発・提供

URL ：https://yappli.co.jp