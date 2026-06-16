「カオナビ」、募集ポジションの職務要件をAIが自動生成する機能を追加

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」は、ポジション要件の定義や候補者の抽出などを担う「ポジションマッチング(https://www.kaonavi.jp/func/positionmatching/)」において、AIが現場ニーズに応じて職務要件を生成する「AI職務要件アシスト」機能を、2026年6月16日(火)に提供開始します。

これにより、現場が必要とする人材について、簡単かつ解像度高く言語化できるようになり、社内公募への利用促進や現場ニーズに即した人材配置を後押しします。

■適材適所を阻む、現場の「言語化」の悩み

人口減少やビジネス環境の変化を背景に、社員のスキルや経験をいかに組織全体へ循環させ、次の競争力に繋げられるが問われています。その一手として、自律的なキャリア形成にも寄与する社内公募制度の導入が広がっています。

しかし、その一方で制度の形骸化に悩む声も聞かれます。例えば、製造業など技術者を多く抱える企業では、熟練者の暗黙知を次世代に継承したい意向があるなか、教える側・学ぶ側が社内公募に参加するきっかけが十分に作れず、制度を活かせていないケースも見られます。

今回の機能は、こうした課題の出発点である“求める人物像の言語化”や業務内容の整理をAIがサポートするものです。現場が抱くニーズを解像度高く社内へ届けられることで、継続的な人材循環を後押しします。

■「AI職務要件アシスト」機能概要

ポジションの概要を作成する際、3つのステップを選択するだけで、AIが職務要件を自動生成します。はじめに、「チーム型を維持する」「チームの対応力を上げる」など、募集目的をテーマから選びます。次に、獲得したい人物像に近いロールモデル社員を指定し、最後にアウトプットの粒度（簡潔・標準・詳細）を選択します。AIで作成された内容を確認・修正するだけで、職務要件を短時間で仕上げられます。

＜主な特徴＞

・募集目的から出発することで、最適な要件が見つかる

求めるスキルや条件を選択するのではなく、現場のニーズや目的を起点に要件を組み立てるため、「募集目的とかみ合わない」「必要な視点が抜け落ちる」といった課題を、入口から解消します。

・現場の“感覚”とAIの“データ”が掛け合わさる

チームに迎え入れたいロールモデル社員をもとに、求める人物像を設定します。その社員のスキルや強み、評価といったデータをAIが読み取り、現場の感覚を客観的な要件にまとめます。

・人事の専門知識がない現場でも職務要件をすぐ作成できる

AIが構造的に整理し出力するため、職務要件を作成する上で特別な知識は必要ありません。「何を書けば良いかわからない」という、現場が最初に直面する悩みを解消できます。

■「ポジションマッチング」について

「ポジションマッチング」は、各部門のポジションに最適な人材を配置検討するための機能です。ポジションの作成から条件設定、候補者のアサイン、マッチ度の表示まで、配置検討に必要な一連のプロセスを一元管理できます。人材データベースなど「カオナビ」の他機能と連携して活用できるほか、社内に向けてポジションを公募する機能も備えています。

「ポジションマッチング」 機能ページ：https://www.kaonavi.jp/func/positionmatching/(https://www.kaonavi.jp/func/positionmatching/)

「最適配置」ニーズ別活用シーン：https://www.kaonavi.jp/scene/yoin_simulation/(https://www.kaonavi.jp/scene/yoin_simulation/)

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は、個の力を最大化し組織を強くするタレントマネジメントシステムです。蓄積された従業員一人ひとりの経験、評価、スキル、希望などのデータをAIと掛け合わせ、人材育成・配置などの戦略人事を加速させます。さらに、労務・勤怠管理の機能も備え、戦略的な意思決定から日々の業務効率化まで一貫して支援します。

カオナビサービスサイト：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)

カオナビのAI機能： https://www.kaonavi.jp/scene/ai/(https://www.kaonavi.jp/scene/ai/)

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)︎」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

カオナビコーポレートサイト： https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ： タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート