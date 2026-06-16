いなばウェルネスフーズ　わんちゃん向けの動物病院専用「低アレルゲンちゅ～る」パッケージがリニューアル！

いなば食品株式会社

いなばウェルネスフーズ株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、わんちゃん向けの動物病院専用「低アレルゲンちゅ～る」のパッケージをリニューアルいたしました。

食物アレルギーに配慮した原材料や、わんちゃんが夢中になる中身のおいしさはそのままにお楽しみいただけます。

いなば 低アレルゲンちゅ～る サーモン■商品特徴- いなば エネルギーちゅ～る とりささみと比較し、アレルゲンになりにくいといわれるサーモンを使用し、食物アレルギーに配慮。- 牛肉・豚肉・鶏肉・じゃがいも・小麦不使用- おなかの健康維持に配慮した乳酸菌EC-12（フェカリス菌）を1,000億個配合(※配合時の理論値)し、アスタキサンチンとオメガ3脂肪酸もプラス。

■ 食物アレルギーのわんちゃんへの食事として、「療法食 カンガルー」のご用意もあります。

いなばウェルネスフーズでは、食物アレルギーに配慮した動物病院専用の療法食として「カンガルー」を使用したフードも展開しております。

アレルゲンになりにくいといわれる新奇たんぱく質のカンガルー肉を使用し、食物アレルギーに配慮しました。

※誤った使い方をすると健康を損ねるおそれがありますので、必ず獣医師の指導に従ってご使用ください。

ドライフードと併用する場合の推奨給与量の詳細はこちら

→給与量ガイド | いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/wellness/feeding_guide/)

「低アレルゲンちゅ～る」の商品情報 いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/detail/%E7%8A%AC%E7%94%A8%E3%80%80%E5%8B%95%E7%89%A9%E7%97%85%E9%99%A2%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B/11335)

「療法食 いなば VETS 低アレルゲン ウェット パウチ カンガルー」の商品情報 いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/detail/%E7%8A%AC%E7%94%A8%E3%80%80%E7%99%82%E6%B3%95%E9%A3%9F/11344)

いなばウェルネスフーズHP→ いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/wellness/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)