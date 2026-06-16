KPMGコンサルティング監修、日経MOOK『最新動向で読み解く 地政学リスクと経済安全保障』が発行

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）の監修による、日経MOOK『最新動向で読み解く 地政学リスクと経済安全保障』が、株式会社日経BP 日本経済新聞出版より発行されました。

昨今、世界各地での紛争や対立が相次ぎ、国際秩序が大きく変容するとともに不確実性も高まっています。サプライチェーンの分断による調達不安や輸出規制など、地政学リスクは常態化し、企業を取り巻く環境も一変しました。ビジネスの前提条件が変化するなか、企業が事業の持続性を確保するためには、経済安全保障や地政学に起因したリスクへの対応が重要な経営課題となっています。

本書では、KPMGコンサルティングをはじめとしたKPMGのメンバーファームのプロフェッショナルや地政学リスク・経済安全保障分野の専門家が、“地政学リスクとグローバルビジネス”と題して米国、欧州、中東、中国、東南アジアといった国・地域の動向分析や日本へのインパクトを多角的に解説しています。また、経済安全保障への取組みが特に重要とされる産業別の現状と具体的な対応策、企業に求められる機能についても解説しています。

さらに、ENEOSホールディングス 常務執行役員 CRCO 業天 浩二氏との鼎談や、経済産業省 貿易経済安全保障局長 成田 達治氏への特別インタビュー、経済安全保障への対応に取り組んでいる先進企業・機関の事例、学術研究者・法律実務家のさまざまな知見も紹介しています。

【本書の構成】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/380_1_4c96ba8eabdd277eb3f8ae194a07aee1.jpg?v=202606161051 ]【本書の概要】

書籍名：日経MOOK

『最新動向で読み解く 地政学リスクと経済安全保障』

監修：KPMGコンサルティング株式会社

発行：株式会社日経BP 日本経済新聞出版

発売日：2026年6月16日

ページ数：112ページ

定価：2,200円（税込）

【関連ページ】

・経済安全保障・地政学リスクへの対応(https://kpmg.com/jp/ja/services/advisory/risk-consulting/economicsecurity-geopolitics.html)

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの５つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。