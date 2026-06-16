【チャンスは自分の手で掴め】世界的BBOY・TAISUKEら豪華ゲスト登壇！福岡・東京で参加費無料の男性限定スペシャルワークショップ開催

株式会社BUZZ GROUP

関東を中心にレンタルスタジオを85店舗以上展開する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg、代表取締役：渡辺 憲）は、スペシャルワークショップを福岡・東京の2都市で開催します。

世界で活躍する豪華ゲストを迎えたこのワークショップは、参加費無料・15～25歳男性限定の特別企画。このワークショップは今後のダンス人生、そして自分の人生において大きなチャンスを掴む第一歩になるかもしれません。悩んでいる今だからこそ、このスペシャルワークショップに参加して自分を探しに来てください。

参加方法

参加をご希望の方は、チケット予約サービス「BUZZチケ」の下記ページより、希望日程のワークショップにお申し込みください。

https://buzz-ticket.com/g/0garnbfcht

参加費：無料

※事前申し込み制。定員に達し次第、受付を終了する場合があります。

▶ 今後開催予定：ボーイズグループオーディションについて

ワークショップに参加する :https://buzz-ticket.com/g/0garnbfcht

BUZZ GROUPは現在、新たなボーイズグループオーディションの開催を準備しています。今回、当日の参加者の中から有望な人材に対して講師・スタッフの目に留まった方には、今後開催予定のボーイズグループオーディションへの参加を個別にご案内する場合があります。詳細は近日発表予定です。続報にご注目ください。

▶ BUZZ GROUPのボーイズグループへの取り組み：PROJECT B

BUZZ GROUPはすでに、ボーイズグループのメジャーデビューを目指す「PROJECT B」を始動させています。PROJECT Bでは給与保証（最大30万円）・地上波オーディション優先出演権・充実した活動環境など手厚いサポートを提供。レコード大賞受賞アーティストによるボイストレーニングや、Da-iCE・超特急・M!LKを担当するコレオグラファーによる指導など、業界第一線の講師陣が本気の挑戦者をバックアップしています。

今回のワークショップで個別案内するオーディションはPROJECT Bとは別の新たな取り組みとなりますが、BUZZ GROUPが次世代ボーイズグループの発掘・育成に本格的に取り組んでいることを示す、さらなる一歩となります。

PROJECT B公式サイトはこちら :https://proj-b.com/

▶ 豪華ゲスト紹介

TAISUKE（野中泰輔）

8歳からブレイクダンスを始め、2011年に日本人初のソロバトルでの世界大会優勝を果たし、チームThe Floorriorzとして世界大会三連覇を達成。

国内外で50回以上の優勝経験を持つ、日本を代表するBBOYです。世界で15人しかいないRed Bull BC One ALL Starsのメンバーにも選出されており、長崎県佐世保市の観光名誉大使、The Floorriorzとして神奈川県川崎市の産業大使も務めています。

Instagram： @bboy_taisuke(https://www.instagram.com/bboy_taisuke/)

ayumugugu

福岡・水巻を拠点に活動するダンサー・映像作家・構成作家・脚本家。株式会社jABBKLAB代表。

NHK Eテレ「ゾンターク おどりのほし」の監修に携わるなど、ダンサーとしてだけでなくクリエイターとしても第一線で活躍するマルチアーティスト。

Instagram： @ayumugugu(https://www.instagram.com/ayumugugu/)

NICOLAS

The Floorriorz・BreakPoints所属のBBOYダンサー・モデル。TAISUKEとも同じクルーで活動する実力派ブレイクダンサー。

Instagram： @nico_tfz (https://www.instagram.com/nico_tfz/)

▶ 開催概要

【福岡公演】- 日程： 2026年7月26日（日）- 会場： BUZZ福岡本店 1st〒810-0004福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目13－11天神渡辺通ビル 2階- ゲスト： TAISUKE × ayumugugu- レッスン： 17:15～18:45- トークタイム： 19:00～19:45- 参加費： 無料- 対象： 15～25歳 男性限定ワークショップに参加する :https://buzz-ticket.com/g/0garnbfcht

【東京公演】- 日程： 2026年8月8日（土）- 会場： BUZZ渋谷TOWER 7-1st〒150-0011東京都渋谷区東2-27-9- ゲスト： TAISUKE × NICOLAS- レッスン： 17:15～18:45- トークタイム： 19:00～19:45- 参加費： 無料- 対象： 15～25歳 男性限定ワークショップに参加する :https://buzz-ticket.com/g/0garnbfcht

※参加にあたっての注意事項

- 参加費は無料ですが、エントリー完了後にキャンセルされた場合は事務手数料として1,000円が発生いたします。あらかじめご了承ください。- 参加されるメンバーにはLINE公式アカウントへの登録をお願いしております。- 同伴者のチケット取得は不要です。

ワークショップに参加する :https://buzz-ticket.com/g/0garnbfcht

▶ BUZZ（バズ）について

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に85店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/



【BUZZ GROUP 公式SNS】

・公式X：https://x.com/buzzgrouppr

・公式Instagram：https://www.instagram.com/buzzgroup.official/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@buzzgroup_official

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/