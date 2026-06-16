【社内で夏祭り気分を満喫】BONDISH DELIVERY、「夏祭りケータリング」を6月16日発売

ボンディッシュ株式会社

“おいしい一皿で絆をつなぐ”社員食堂・ケータリングの企画運営を行うボンディッシュ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：上形 秀一郎 以下ボンディッシュ）が運営する法人向けケータリング「BONDISH DELIVERY」は6月16日（火）よりオフィスで夏祭り気分を味わえる「夏祭りプラン」を発売します。

“熱中症キャンセル界隈”に朗報！？オフィスで楽しむ夏祭りプラン

6月に入り、夏本番まで残りわずか。今年も全国的に猛暑が予想されています。気象庁によると、2026年は全国各地で40℃以上の「酷暑日」が観測される可能性が示唆されています。

調査によると、猛暑を理由に約6割が外出を控え、約3人に1人が旅行やレジャーを取りやめたと回答（※1）しており、暑さを避けて外出を控える、いわゆる“熱中症キャンセル界隈”（※2）のニーズが高まっています。

こうしたニーズを受け、当社ではオフィスにいながら夏祭り気分を楽しめる「夏祭りプラン」を発売します。焼きそばなどのお祭り定番メニューに加え、冷やしパイン、チョコバナナ、りんご飴の3種のデザートをセットにし、屋台気分を味わえる内容となっています。暑さが厳しい今年の夏は、外ではなくオフィスで夏祭りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

※1：ハルメク 生きかた上手研究所「猛暑に関する調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000260.000034765.html)

※2:暑さや熱中症リスクを理由に、外出やイベント参加、旅行などを積極的に取りやめる人たちや、その行動傾向

商品概要

・発売日 ：2026年6月16日（火）

・価格（税抜）：〇セット

夏祭りプラン（10-15名向け）※デザートなし \17,000

夏祭りプラン（15-25名向け）※デザート付き \30,000

夏祭りプラン（25-30名向け）※デザート付き \40,000

〇単品

デザート（冷やしパイン・チョコバナナ・リンゴ飴）約30名分 \12,500

ラムネ（ビー玉入り）250ml×30本 \9,900

・受注締切 ：お届け2日前の17時まで

・予約申し込み：

BONDISH DELIVERY :https://bondish-delivery.com/※本商品の販売/ご予約は、6月16日（火）より開始します。

メニュー内容

下記メニューの他、カトラリーセット10人分・テーブルクロス（青）・すだれをご用意しています。

・塩ゆでおつまみ枝豆(10～12名分)

・合鴨スモークとオリーブと赤ピーマンのピンチョスL

・タコさんプレート（たこ焼き15個＆ウィンナー25個）

・アメリカンドッグ（10個入り）

・屋台風ソース焼きそば(10～12名分)

・キンキン冷やしパイン&チョコバナナ&リンゴ飴（21個入り）

「夏祭りプラン」に込められた3つのこだわりポイント

・温めると足が開く！？遊び心あふれる「タコさんプレート」

お祭りの定番であるたこ焼きとタコさんウィンナーをセットにした「タコさんプレート」をご用意。電源不要の加熱容器「あつあつ君」で温めることで、タコさんウィンナーの足が開き、できたてのような見た目をお楽しみいただけます。

・キンキンに冷やしてお届け！お祭り気分を盛り上げる3種のデザート

お祭り定番の冷やしパイン、チョコバナナ、りんご飴の3種をセットでご提供。クーラーボックスを活用し、キンキンに冷やした状態でお届け。りんご飴は常温で約30分置くことで食べやすい硬さとなり、付属のプラスチックナイフでカットしてお召し上がりいただけます。

・企業イベント向け「大人の夏祭りコーディネートプラン」も用意

社内イベントや懇親会向けに、黒を基調としたシックな装飾で空間を演出する「大人の夏祭りコーディネートプラン」をオプションでご用意。落ち着いた雰囲気の中で夏祭り気分を楽しめます。

※装飾費：20,000円（税込・料理代別）

冷蔵庫不要で保冷10時間！「キンキンドリンク」からラムネが発売

「BONDISH DELIVERY」の“キンキンドリンク”シリーズより、新商品「キンキンラムネ」を発売いたします。

“キンキンドリンク”は、冷蔵庫不要で約10時間冷たさをキープできるドリンクサービスです。クール便で届くドリンクボックスは、まるで氷水に“どぶ付け”したような冷たさを実現し、到着から10時間後でも約7℃を維持。高断熱仕様の発泡スチロールボックスにより、イベント終盤まで冷たいドリンクをお楽しみいただけます。夏祭り気分を味わえるラムネは、オフィスでのイベントや交流の場にもぴったりのプランです。

ラムネ（ビー玉入り）キンキン冷え冷えドリンクBOX

法人向けケータリング「BONDISH DELIVERY」とは

「BONDISH DELIVERY」は、全40種類の商品を取り揃えた都内の法人向けケータリングサービスです。準備の手間や予算を最小限に抑えながら、手軽に美味しいケータリングを満足度高く提供します。

《BONDISH DELIVERYの強み》

火気・電気不要で温かい料理を提供：電子レンジを使わずに温められる独自開発の「温め機能付き容器」を採用。場所を選ばず、出来立てのような温かさと美味しさを提供。

イベントに最適なメニュー：会話の邪魔をしないフィンガーフードを中心にした華やかで手に取りやすいメニューを取り揃え、ビジネスコミュニケーションをサポート。

社内イベントを彩るオリジナル装飾セット：企業ロゴや、イベントのテーマに合わせたデザインの装飾セットを制作。空間演出まで含めてイベントを盛り上げます。

法人イベントに寄り添う、季節感あふれるケータリング：お花見シーズンの「お花見プラン」や秋の「ハロウィンプラン」など、季節感を取り入れた限定メニューを展開。

BONDISH DELIVERY :https://bondish-delivery.com/

【会社概要】

会社名 ：ボンディッシュ株式会社

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」の運営

https://www.bondish.co.jp/office-lunch

・ケータリングサービス「ORDERMADE CATERING」の運営

https://www.bondish-ordermade-catering.com/

・法人向けフードデリバリー「BONDISH DELIVERY」の運営

https://bondish-delivery.com/

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

https://plus.rostar.jp/

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

URL ：https://www.bondish.co.jp/