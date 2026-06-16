累計４万部突破！の大ヒットシリーズ最新刊!!　レンチンを知り尽くした“プロ”クレラップ公式「酷暑・猛暑をラクラク乗り切る」時短・簡単レシピ本、待望の新発売!!

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）は、日本初の家庭用ラップ『クレラップ』の第２弾公式レシピ本『クレラップ社員だから知っているからだにいいレンジごはん』を2026年6月16日に発売いたします。

テレビ番組で続々紹介され３万部突破した大好評第１弾公式レシピ本に続き、レンチンを知り尽くした“プロ”クレラップ社員がおすすめする時短・簡単レンチンごはんの決定版。第２弾は「からだにもおいしい」をテーマに、火を使わずにレンジ１台だけで完結なのに「野菜たっぷり」「豊富なたんぱく質量」「低カロリー＆塩分量控えめ」な肉・魚メインおかずから野菜のサブおかず、ごはんや麺類、デザートまで101品収録しました。

「暑すぎて料理する気がおきない時にレンチン１発だからラクチン」「洗い物も少なくて助かる」という子育てママ世代はもちろん、「火を使わないから安心・安全」と自炊初心者やシニアとそのご家族からも大好評の同シリーズ。2026年もやって来る“暑すぎ”猛暑＆酷暑を乗り切るお助けレシピが詰まった一冊です。

【書誌情報】

『クレラップ社員だから知っている からだにいいレンジごはん』

株式会社クレハ・著

本体予価1,700円＋税（定価1,870円）

2026年６月16日発売

【著者プロフィール】

株式会社クレハ

1944年、呉羽化学工業株式会社（現・株式会社クレハ）創立。家庭用品、工業薬品、合成樹脂、医薬品などを中心にさまざまな分野で、独創的な製品を数多く創出してきた技術開発型企業。1960年７月、日本で初めての家庭用ラップ『クレラップ』を販売開始し、1989年には機能面を改良した『NEWクレラップ』を発売すると、1992年からは、ホイルシートやクッキングシート、フリーザーバッグ、保存容器など数多くの調理・保存・衛生製品を提供。家事のお役立ち情報を公開している家庭用品公式サイト『クレライフ』や公式Xに投稿される簡単レシピも人気を集めており、それらを書籍化したレシピ本『クレラップ社員だから知っているほんとにおいしいレンジごはん』は３万部を超えるヒットを記録している。

クレライフ https://kurelife.jp

公式X ＠krewrap_kureha

【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F

■飛鳥新社ホームページ

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