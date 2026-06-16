「日本一の技術者集団」を目指して。三重県津市の株式会社ENEUPがホワイト企業認定を取得、課題である「社員の業務負担」に向き合うリアルな組織変革ストーリー

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団、所在地：大阪府大阪市、代表理事：岩元 翔）は、2026年6月1日付で、株式会社ENEUP（本社：三重県津市、代表取締役：西村 行正）が新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

今回の認定は、「費用全額負担や手当支給による手厚い資格取得支援・人財育成体制」および「業界の課題を見据えた働きやすい環境づくりと持続可能な組織運営への高い意識」という点が、当財団の定める厳格な70項目に及ぶ審査基準において高く評価された結果です。

ホワイト企業認定について

企業情報 株式会社ENEUP :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/15116

ホワイト財団が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です（※1）。

（※1）国内の主要な企業評価・認定制度を対象とした自社調査より（2026年6月時点）

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人材育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年6月時点で累計676社がこの認定を取得しています。

その審査の結果、ホワイト財団は2026年6月1日付で株式会社ENEUPを【レギュラーランク】に認定いたしました。

認定の背景

今回の認定の背景として、同社が培ってきた社会基盤を支える「高い技術力」と、ホワイト企業認定へ挑戦した「持続可能な組織づくりへの強い意志」を高く評価いたしました。

同社は電気設備工事において高品質な成果を提供してきた一方で、事業拡大に伴う「個々の業務負担の大きさ」や「業界全体の人材不足」という組織の課題も真摯に認識しています。

しかし、社会のライフラインを守る電気インフラの仕事は時代を問わず不可欠であり、人にしかできない極めて高い社会的価値を持つこの領域こそが同社の強みです。

同社は現在、手厚い資格取得支援や労働環境の改善を進めて組織基盤の強化を図っており、当財団は、課題に向き合いながら「日本一の技術者集団」を目指して社員ファーストの環境づくりへ進化しようとする同社の姿勢を総合的に評価し、今回の認定に至りました。

技術を磨き、挑み続ける「日本一の技術者集団」への決意

株式会社ENEUPは、「お客様第一主義」のもと、高い技術力と挑戦する姿勢で社会に貢献することをミッションに掲げ、「社会インフラを支える日本一の技術者集団」を目指しています。

この大きな目標を実現するために、同社がホワイト企業として描くビジョンは、社員一人ひとりが「この会社で働き続けたい」「ここで成長したい」と心から思える環境づくりです。

働きやすさや福利厚生、人材育成に継続して取り組み、社員が仕事にやりがいを感じながら成長できる職場を実現することで、組織として持続的に成長し、多くの方から選ばれる企業になることを目指しています。

業界のリアルな課題へ正面から向き合う、ENEUPの具体策

同社がこのビジョンを追求する背景には、専門的な知識や技術の習得に時間を要するという電気工事業界ならではの特性があります。

企業の持続的な成長において「人材の定着と育成」は不可欠であり、技術者が将来のキャリアを安心して描ける土台があってこそ、最高品質のサービスを提供し続けることができます。

現在、同社は事業拡大に伴う個々の業務負担や、業界全体の人材不足というリアルな課題に直面していますが、これを打破するために、働きやすい環境の徹底整備や福利厚生の充実、手厚い資格取得支援（教材費・受験料の全額負担、お祝い金や資格手当の支給）をはじめとする人材育成の強化を具体的に推進し、安定した採用と定着へと繋げていく計画です。

株式会社ENEUP 代表 西村氏の想いと挑戦

株式会社ENEUP 代表 西村 行正氏「日本一の技術者集団」への第一歩は、社員の幸せと安心から始まる

私たちは社会のライフラインを支えるプライドを持ち、技術を磨き続けてきました。しかし、本気で「日本一の技術者集団」を目指すのであれば、現場を支える社員が誰よりも幸せで、安心して長く働ける環境が不可欠です。

事業拡大の裏にある現在の課題から目を背けず、今回の認定を機に労働環境や育成体制のアップデートをさらに加速させ、社員と共に素晴らしい未来を築いていく覚悟です。

このたびの認定取得は、「社員が成長しながら、安心して働き続けられる環境」 を整備し、企業と地域が共に成長できる持続可能な経営を実践している証です。

ホワイト企業認定は、株式会社ENEUP の「お客様第一主義」という想いに共感し、その挑戦を支持しています。

会社概要

社名 ：株式会社ENEUP

本社所在地：三重県津市白塚町４２０２-２

代表 ：西村 行正

設立年 ：2016年10月

HP ：https://eneup.com/

事業内容 ：工場・商業施設から発電所まで、高圧受変電設備や再生可能エネルギー（太陽光）をはじめとする電気インフラの設計・施工・改修をトータルに手掛ける電気設備工事会社

企業情報（株式会社ENEUP） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/15116

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

ホワイト企業認定とは、ホワイト財団（一般財団法人 日本次世代企業普及機構）が発行する第三者認定制度です。ホワイト財団が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年6時点で、累計676社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティ＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/